Robert Kennedy jr lotta anche per noi

Il Dipartimento per la Salute e i Servizi Umani (HHS) del Ministro Robert F. Kennedy ha terminato più di 330 milioni di dollari in sovvenzioni dei National Institutes of Health (NIH) relative alla diversità, all’equità e all’inclusione (DEI) e alla ricerca di genere nel solo stato della California.

Fine delle chirurgie mutilanti per cambio di sesso

“L’HHS ha interrotto oltre 330 milioni di dollari di finanziamenti di ricerca sprecati a organizzazioni californiane non allineate con le priorità dell’NIH e dell’HHS”, ha dichiarato il portavoce dell’HHS Andrew Nixon in una dichiarazione rilasciata giovedì a Fox News Digital.

“Le sovvenzioni per la ricerca terminate sono semplicemente uno spreco nello studio di cose che non riguardano la salute degli americani in misura significativa, tra cui il DEI e l’ideologia di genere. Mentre iniziamo a rendere l’America di nuovo sana, è importante dare priorità alla ricerca che riguarda direttamente la salute degli americani”.

Il presidente Trump ha annunciato la cancellazione del sostegno all’iniziativa “Gavi” – Global Alliance for Vaccines and Immunisation) – di Bill Gates , che mirava a vaccinare la metà dei bambini nel mondo.

Un totale di 5.351❗️ “aiuti allo sviluppo” per un valore di quasi 76 miliardi di dollari USA verrà cancellato. (secondo un documento dell’USAID)

Il perfido programma di Billy per la riduzione della popolazione – Henning Riediger

– WeTheMedia

Ma noi non lo sappiamo perché nessun TG, nelle notizia dagli USA, ve lo dice.

Di cosa vi saturano i media? Dazi! Dazi! Dazi! E così, ecco:

Nella più totale indifferenza i ragazzi atletici e sani continuano a morire di infarto…

e nemmenno vi informano di questa strage, i media.E sì che è una “notizia”..