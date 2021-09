RABBINO VAX-ESTREMISTA PREDICHERA’ A INCONTRO VATICANO

CITTÀ DEL VATICANO ( ChurchMilitant.com ) – Il prossimo forum sulla salute del Vaticano ospiterà un rabbino israeliano di alto profilo che demonizza gli obiettori di coscienza al vaccino COVID-19 come criminali e assassini e dichiara obbligatorio per i governi punire i rifiuti di vaccini.

Il rabbino Avraham Steinberg, le cui opinioni fanatiche sul jab sono state condannate da studiosi ebrei e colleghi rabbini come “estremamente fuorvianti” e “odiose”, terrà una “riflessione biblica” alla conferenza vaticana che si terrà online dal 27 al 28 settembre.

Intitolato ” Salute pubblica in prospettiva globale: pandemia, bioetica, futuro “, il forum online è organizzato dalla Pontificia Accademia per la Vita (PAV) per riflettere sulla pandemia e chiedere una “necessaria “conversione” etica, medica ed ecologica. ”

Fonti hanno detto a Church Militant che la conferenza PAV ha lo scopo di intensificare la ” crociata sui vaccini ” di Papa Francesco e sarà una replica del controverso summit di maggio del Pontificio Consiglio della Cultura su ” Exploring the Mind, Body and Soul “, che ha visto la partecipazione di oratori pro-aborto .

La PAV ha intensificato la sua offensiva contro la cosiddetta esitazione ai vaccini a luglio cooptando scienziati di organismi globalisti per attaccare “anti-vaccinisti” che, affermano, stanno diffondendo “disinformazione e notizie false”, ha riferito Church Militant .

Steinberg, l’ultimo portavoce del Vaticano per il vaccino, ha provocato indignazione in Israele dopo aver insistito sulla Torah che obbliga “tutti a essere vaccinati in base al comandamento ‘vi salvaguardate al massimo’” (Deuteronomio 4:15).

Interpretato nel contesto, il testo deuteronomio si rivolge all’idolatria e non alla salute fisica: “Guardatevi dunque molto bene. Poiché non vedeste alcuna forma nel giorno in cui il Signore vi parlò sull’Oreb in mezzo al fuoco”.

Dio li giudicherà per ogni grammo di sofferenza che infliggeranno alle Sue creazioni. Gab Tweet

Il rabbino ha anche paragonato le persone intenzionalmente non vaccinate agli assassini (” rodef “), un inseguitore con l’intento di uccidere. Ha sostenuto che i “rifiutatori di vaccini” dovrebbero essere giudicati sotto una luce “criminale” e “nella sfera dei danni/illeciti”.

In un editoriale per il quotidiano israeliano Arutz Sheva , l’etica medica ha sostenuto che è lecito costringere i rifiutanti al vaccino “a essere vaccinati contro la loro volontà o punirli per il loro rifiuto, come conseguenza dell’aspetto criminale del loro rifiuto”.

“Il rabbino Steinberg e molti come lui hanno corrotto la Torah per spingere l’agenda dell’establishment e non possono più essere considerati credibili”, ha detto a Church Militant il rabbino Chananya Weissman, autore di sette libri.

“La posizione della Torah sui cosiddetti ‘vaccini’ COVID è inequivocabile” , ha affermato Weissman, autore di End the Madness . “Vieta di mettere in pericolo la propria salute con un intervento medico che si è dimostrato estremamente pericoloso, fornisce pochi o nessun beneficio e i cui effetti a lungo termine non possono essere conosciuti”.