PRONTO IL FILM DEI CASCHI BIANCHI PER ACCUSARE ASSAD DI “GASARE IL SUO POPOLO”

I caschi bianchi hanno girato un nuovo falso video di “attacco chimico di Assad” nell’Idlib siriano, ha detto il MoD russo. Il film, coprodotto dal noto White Helmets, dovrebbe essere rilasciato a breve sui social media.

La produzione del nuovo film si è conclusa martedì nel villaggio di Zerba, situato nella parte controllata dai militanti della provincia siriana di Idlib, ha detto il Centro russo per la riconciliazione siriana, citando diverse fonti indipendenti.

Il video, girato dal noto gruppo White Helmets in collaborazione con terroristi locali, pretende di mostrare le conseguenze di un “attacco chimico” sui civili da parte delle truppe governative siriane.

Il filmato, secondo il MoD, mostra i “soccorritori” che vagano in un folto pennacchio di “gas color senape” e si occupano delle “vittime ” dell’attentato “attacco”.

Secondo l’esercito russo, il video dovrebbe essere rilasciato a breve sui social media per essere raccolto dagli organi di informazione pro militanti nel mondo arabo e in Occidente. Numerosi “attacchi chimici” in Siria sono stati incolpati dal governo del paese dai militanti nel corso della guerra, che infuria nel paese dal 2011.

I presunti “attacchi” di solito si verificano durante i rapidi progressi dell’esercito siriano contro militanti e terroristi antigovernativi. Negli ultimi giorni, l’esercito siriano ha sfondato le difese jihadiste a Idlib e ha rapidamente liberato un territorio che era sotto il controllo dei militanti per anni.

Il gruppo White Helmets, finanziato dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, che si pubblicizza come un’organizzazione umanitaria “imparziale” che cerca di salvare i civili della Siria, è stato un tesoro per anni. Un documentario di Netflix al riguardo ha anche vinto il premio Oscar nel 2016. Il gruppo, tuttavia, ha anche operato quasi esclusivamente in parti della Siria detenute da jihadisti, e si ritiene che abbia forti legami con il ramo locale di Al Qaeda. Le forze armate russe avevano precedentemente accusato il gruppo di partecipare a video in scena di presunti attacchi chimici.

https://www.rt.com/news/480057-video-fake-chemical-attack/