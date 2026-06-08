Perché un esercito europeo rimane irraggiungibile senza la NATO

In breve:

L’Europa sta discutendo di una maggiore indipendenza militare dagli Stati Uniti.

L’esercito dell’UE rimane controverso e deve affrontare ostacoli strutturali.

Gli esperti riscontrano una forte dipendenza dalla tecnologia NATO e statunitense.

La guerra in Ucraina intensifica il dibattito sulle capacità di sicurezza dell’Europa.

Le minacce del presidente statunitense Donald Trump di ritirare gli Stati Uniti dalla NATO, così come le continue tensioni nel conflitto con l’Iran, hanno riacceso le richieste di indipendenza militare dagli Stati Uniti tra i capi di Stato e di governo europei.

Tuttavia, gli analisti sono scettici riguardo alle alternative proposte. Esprimono preoccupazioni in merito alle tempistiche e alle dinamiche interne tra gli stati europei.

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La Spagna chiede un’azione rapida

Tra le proposte c’è quella di un esercito permanente dell’Unione Europea, avanzata dal ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares all’inizio di giugno. Secondo quanto riportato da diversi media, Albares avrebbe affermato che l’UE non dovrebbe aspettare di vedere come si comporteranno gli Stati Uniti.

Le sue dichiarazioni sono giunte in seguito alla decisione di Trump di ritirare le truppe dalla Germania. Ha inoltre criticato i Paesi che avrebbero negato agli Stati Uniti l’accesso alle loro basi e al loro spazio aereo in caso di guerra con l’Iran. La Spagna era tra questi Paesi.

Trump ha affermato che le operazioni statunitensi contro il regime iraniano hanno giovato alla sicurezza di altri Paesi. Ha inoltre criticato la NATO per non aver fornito un supporto attivo durante il conflitto. Già alla fine di marzo aveva sottolineato che, pertanto, gli Stati Uniti non erano tenuti a “essere presenti per la NATO”.

Il commissario europeo per la Difesa, Andrius Kubilius, ha dichiarato davanti al Parlamento europeo il 10 febbraio: “La responsabilità europea in materia di difesa richiede un quadro istituzionale per la nostra cooperazione: un’unione europea della difesa”.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, hanno tutti convenuto che l’UE deve assumersi maggiori responsabilità per la propria sicurezza.

Tuttavia, all’inizio di febbraio, l’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, ha dichiarato che la creazione di un esercito europeo indipendente a fianco della NATO sarebbe “estremamente pericolosa”. Ha sostenuto che i sostenitori di un simile piano “non avevano realmente valutato gli aspetti pratici”.

Riuscirà Rutte a impedire a Trump di ritirarsi dall’alleanza? (Immagine d’archivio) Foto: Evan Vucci/AP/dpa

L’idea di un esercito europeo esisteva già ai tempi di Eisenhower.

L’idea di un esercito europeo non è nuova e risale all’epoca di Dwight D. Eisenhower, presidente degli Stati Uniti dal 1953 al 1961. A quel tempo, i capi di Stato e di governo europei furono persuasi a istituire un esercito di questo tipo. Tuttavia, il Parlamento francese bloccò il progetto nel 1954 e, nei decenni successivi, sia la resistenza degli Stati Uniti a tale esercito, sia il loro costante impegno nella NATO, impedirono che il progetto venisse ripreso.

Da allora, paesi come la Francia e la Germania hanno esortato il continente europeo a perseguire l’autonomia strategica. Sia Macron che l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel si sono fatti promotori dell’idea di una forza armata comune durante il primo mandato di Trump.

Max Bergmann, responsabile del programma per l’Europa, la Russia e l’Eurasia presso il Centro di studi strategici e internazionali, ha sostenuto a gennaio che tale questione dovrebbe essere riconsiderata in caso di un secondo mandato di Trump.

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Una forza armata congiunta permanente come alternativa?

In un’analisi per il Centro di Studi Strategici e Internazionali, Bergmann ha riconosciuto le preoccupazioni circa la fattibilità di un esercito dell’UE. Tuttavia, ha sottolineato che fare affidamento sugli Stati Uniti era altrettanto impraticabile, poiché, a suo avviso, il Paese non aveva più alcun interesse a fungere da garante della sicurezza.

Ha proposto una forza congiunta permanente, simile alla forza di reazione rapida concordata dall’ex primo ministro britannico Tony Blair e dall’ex presidente francese Jacques Chirac nel 1998.

Bergmann sostiene l’adozione di una struttura di comando unificata che si collochi al di sopra delle forze armate nazionali dei singoli Paesi. “Le preoccupazioni relative a una struttura parallela con la NATO, così come la resistenza degli Stati Uniti, ne hanno impedito la creazione”, ha affermato. “Tuttavia, dato il potenziale divario significativo tra Stati Uniti ed Europa in materia di difesa, è opportuno che l’Europa disponga di una propria capacità di comando indipendente, quantomeno per evitare lacune organizzative nella difesa europea”.

Altri analisti, come Patrick Edery, analista geopolitico con sede in Polonia e responsabile della società di consulenza strategica Partenaire Europe, rimangono scettici. Edery ha dichiarato all’edizione in lingua inglese dell’Epoch Times che gli ostacoli strutturali a un’unione europea della difesa persistono. “Ogni volta che si esamina la questione in profondità, il verdetto è sempre lo stesso: non è fattibile”, ha affermato.

Un membro del Reggimento Lava per sistemi senza pilota posa accanto a un drone da ricognizione Leleka, in grado di volare fino a 120 chilometri e tornare alla base, nella regione di Kharkiv, in Ucraina, il 22 maggio 2026. Foto: Diego Fedele/Getty Images

Un’Europa divisa

Uno dei maggiori ostacoli percepiti alla creazione di un esercito dell’UE è rappresentato dai diversi interessi politici dei governi europei. “Ogni Paese dell’UE ha la propria politica estera e i propri interessi”, ha continuato Edery. Ha citato il sostegno militare fornito tempestivamente dalla Polonia all’Ucraina, mentre la Germania inizialmente ha esitato dopo l’invasione russa del 2022.

Hugo Meijer, ricercatore del CNRS presso il Centro di Studi Internazionali (CERI) di Sciences Po, e Stephen G. Brooks, professore di scienze politiche al Dartmouth College, hanno definito questo fenomeno il problema della “cacofonia strategica”.

In un articolo pubblicato nel 2021 sulla rivista “International Security”, gli autori hanno definito il problema come “profonde divergenze in tutto il continente in tutti i settori della politica di difesa nazionale, in particolare per quanto riguarda la percezione della minaccia”. Il problema, sostenevano gli autori, era così radicato che per superarlo sarebbero stati necessari “sforzi a lungo termine, costanti e coordinati”.

Pertanto, è altamente improbabile che gli europei sviluppino una capacità di difesa autonoma nel prossimo futuro, anche se gli Stati Uniti dovessero ritirarsi completamente dal continente.

Inoltre, le forze armate europee operano in modo indipendente l’una dall’altra e applicano regole di ingaggio differenti. Nella maggior parte degli Stati membri dell’UE, è necessaria l’approvazione parlamentare per gli schieramenti all’estero. La Francia rappresenta un’eccezione, in quanto il potere esecutivo gode di una maggiore autonomia nell’avviare e proseguire operazioni militari, con minori restrizioni dirette da parte del Parlamento.

Le diverse dotazioni militari presenti nel continente aggravano ulteriormente il problema. Più di una dozzina di Paesi membri europei della NATO utilizzano già o hanno ordinato il caccia americano F-35. Le forze armate francesi sono le uniche tra le principali forze armate europee a non utilizzare questo modello.

Un caccia F-35 dell’aeronautica militare statunitense decolla dalla base aerea di Spangdahlem, in Renania-Palatinato, durante l’esercitazione “Air Defender 2023”. Foto: Boris Roessler/dpa

La dipendenza militare dell’Europa dagli Stati Uniti

Il controllo americano sui componenti cruciali per la costruzione dell’F-35 ha consolidato la dipendenza dell’Europa dagli Stati Uniti. Questa è la conclusione di un’analisi del 2025 condotta dal think tank Bruegel, con sede a Bruxelles.

A marzo, i rappresentanti tedeschi hanno espresso preoccupazioni riguardo a un cosiddetto “interruttore di spegnimento” (un dispositivo di arresto) che sarebbe integrato nell’F-35. Sebbene numerosi esperti ritengano che non vi siano prove concrete dell’esistenza di un tale meccanismo, sostengono che Washington non ne abbia bisogno per impedire l’utilizzo del velivolo, poiché sarebbe sufficiente interrompere la fornitura di munizioni e pezzi di ricambio.

Brandon J. Weichert definisce l’esistenza di un simile dispositivo di spegnimento “probabilmente una sciocchezza”. È redattore senior per la sicurezza nazionale e autore del libro “Winning Space: How America Remains a Superpower”.

“Il vero ‘interruttore di sicurezza’ risiede nell’assoluta dipendenza dai fornitori della difesa statunitensi, sia per il software, la manutenzione o i collegamenti dati, elementi essenziali per il funzionamento efficace di questi aerei da combattimento di quinta generazione”, ha scritto Weichert in un articolo pubblicato su The National Interest a gennaio.

Inoltre, si pone la questione di una struttura di comando unificata. Secondo Bergmann, l’UE potrebbe creare un proprio quartier generale che avrebbe il compito sia di comandare le forze armate dell’UE, sia di fungere da autorità di comando europea suprema sulle forze armate nazionali.

Edery ha tuttavia affermato che “oggi nessun generale europeo è addestrato a comandare un esercito di un milione o anche solo di 500.000 soldati di diverse nazionalità”.

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50 miliardi di euro all’anno per la difesa europea

I sostenitori di un esercito europeo sono consapevoli della portata del lavoro politico e burocratico che tale impresa richiederebbe. Un documento pubblicato il mese scorso ha stimato che l’Europa potrebbe colmare la maggior parte delle sue lacune in termini di capacità militari in un periodo di dieci anni con una spesa di circa 50 miliardi di euro all’anno.

Tra i firmatari figuravano Thomas Enders, ex amministratore delegato di Airbus e attuale presidente del Consiglio tedesco per le relazioni estere, e l’economista Moritz Schularick dell’Istituto di Kiel per l’economia mondiale. Tuttavia, essi riconobbero anche che tale iniziativa equivaleva a un “Progetto Manhattan”. Il “Progetto Manhattan” era il programma segreto statunitense di ricerca e sviluppo per la creazione della prima bomba atomica durante la Seconda Guerra Mondiale.

Si tratta di un compito “che richiede una volontà politica unitaria, una mobilitazione coordinata delle risorse e una capacità istituzionale di agire – su una scala paragonabile ai grandi programmi storici di mobilitazione tecnologica e industriale”.

Bergmann sostiene che la creazione di una “forza più unificata” significherebbe incoraggiare le forze armate degli Stati membri dell’UE che non si trovano in prima linea, sotto la supervisione di Bruxelles, a contribuire a una forza europea anziché sviluppare le proprie capacità, oppure a integrare pienamente le proprie forze armate in una forza comune.

Gli Stati membri potrebbero anche contribuire con l’uno per cento del loro prodotto interno lordo a un fondo comune dell’UE per sostenere questa forza. Potrebbero inoltre fornire personale e attrezzature già esistenti.

Soldati delle Forze Armate tedesche. (Immagine d’archivio) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Fondo europeo di difesa di punta

Negli ultimi anni, l’UE ha sviluppato nuove competenze per sostenere e rafforzare la base industriale europea della difesa. Dal 2017, ha avviato una serie di programmi per finanziare progetti comuni di armamenti degli Stati membri, tra cui il Fondo europeo per la difesa.

Questo programma è considerato il fiore all’occhiello dell’UE per la ricerca e lo sviluppo congiunti nel settore della difesa e prevede uno stanziamento di circa un miliardo di euro all’anno fino al 2027. È incluso anche “ReArm Europe”, la principale iniziativa di investimento della Commissione europea nel settore della difesa, che mira a mobilitare ulteriori spese per la difesa fino a 800 miliardi di euro entro il 2030.

Sebbene gli esperti vicini a Bruxelles lodino queste iniziative come un passo avanti, ne individuano anche delle debolezze. Bruegel, ad esempio, ha osservato che “ReArm Europe” si concentra quasi esclusivamente sulla spesa nazionale e sulla sua attuazione. Non riesce a creare beni pubblici europei né a sviluppare capacità finanziate e fornite a livello UE. Pertanto, il programma contribuisce solo in misura limitata al rafforzamento del coordinamento europeo.

La guerra con l’Iran, iniziata alla fine di febbraio, ha messo a dura prova le relazioni tra l’Europa e gli Stati Uniti. Tuttavia, alcuni osservatori ritengono che la dipendenza dalle risorse americane fosse già evidente da anni. La guerra in Ucraina, secondo Edery, ha rivelato in tempo reale l’entità della dipendenza dell’Europa dalle capacità statunitensi.

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L’Ucraina dipende dal sostegno degli Stati Uniti e dal progetto Starlink di Musk.

Le forze armate ucraine si affidano ai terminali satellitari Starlink di fabbricazione statunitense per le comunicazioni sul campo di battaglia, l’acquisizione di obiettivi e le operazioni con i droni. Ciò vale anche per le armi e le informazioni di intelligence fornite o facilitate da Washington.

“Se gli americani smettessero di vendere armi agli europei, che poi le cederebbero a Kiev, la Russia vincerebbe. Se smettessero di fornire informazioni di intelligence, la Russia vincerebbe”, ha dichiarato Edery all’Epoch Times.

Secondo l’analista, Starlink, il servizio internet ad alta velocità di SpaceX, ha rappresentato una vera e propria svolta per l’Ucraina. Lo stesso CEO di SpaceX, Elon Musk, ha sottolineato l’importanza di Starlink per Kiev. “Il mio sistema Starlink è la spina dorsale dell’esercito ucraino”, ha scritto su X nel marzo 2025. “L’intera linea del fronte crollerebbe se lo disattivassi”.

Il governo ucraino ha espresso interesse per i progetti satellitari europei, tra cui GOVSATCOM, un’iniziativa dell’UE volta a mettere in comune le capacità satellitari degli Stati membri e dell’industria per fornire ai governi servizi pertinenti.

A porte chiuse, tuttavia, alcuni rappresentanti ucraini esprimono l’opinione che le alternative esistenti a Starlink presentino limitazioni che richiedono tempo e denaro per essere superate.

SpaceX si sta concentrando sulla costruzione di una città sulla Luna. Foto: Eric Gay/AP/dpa

Zelenskyy: Nessuna vittoria contro la Russia è possibile senza il sostegno degli Stati Uniti.

Arthur de Liedekerke, direttore senior per gli affari europei presso la società di consulenza politica Rasmussen Global con sede a Bruxelles, ha dichiarato in un’intervista pubblicata nell’aprile 2025 su Euronews di non ritenere GOVSATCOM adatto a fornire la connettività di cui l’Ucraina aveva bisogno sul campo di battaglia. Dopotutto, si trattava (almeno per il momento) di un servizio di comunicazioni satellitari sicuro per i governi dell’UE.

Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha sottolineato che Kiev “non potrebbe vincere” la guerra contro la Russia senza il supporto degli Stati Uniti. “Se parliamo della possibilità di vincere senza il supporto americano: no”, ha affermato nel dicembre 2025, aggiungendo: “Senza il supporto americano, non possiamo difendere il nostro spazio aereo. Anche ora è molto difficile. Il supporto americano con i missili antiaerei è davvero utile ed efficace”.