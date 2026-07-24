Roberto Pecchioli

Non sono un convertito alla pseudo religione ecologica, non intendo salvare il pianeta

comprando un'auto elettrica, né espiare i peccati della civiltà industriale con una batteria al

litio. Tuttavia accolgo con soddisfazione la ribellione montante negli Usa- centro e motore

dell’Impero- contro i data center dell’alta tecnologia, oggi dedicati in buona parte

all’Intelligenza Artificiale. Non sono neppure un luddista in trafelato ritardo,

ingenuamente convinto di bloccare l’enorme avanzata delle tecnologia distruggendo o

sabotando i macchinari, come il mitico Ned Ludd all’alba della rivoluzione industriale.

L’innovazione avanza per conto suo e tutto ciò che può essere tecnicamente realizzato,

qualcuno lo farà ( legge di Gabor). Ancor più al tempo del dispiegamento del capitalismo

assoluto, sciolto da ogni vincolo, limite o legame. Addirittura, capitani di Big Tech come

Peter Thiel di Palantir ( le “pietre veggenti “) lavorano alla deterritorializzazione delle loro

imprese,per sottrarle a quanto resta del potere degli Stati, renderle estranee alla

dimensione pubblica e al dibattito della società civile.

Appartengo alla schiera di chi guarda all’innovazione con apprensione, un atteggiamento

chiamato tecno negatività. Il termine è recente; il temperamento che descrive è antico

quanto la prima macchina che ha sottratto il lavoro alla mano dell'uomo. Non c’è solo il

disagio prodotto dall'intelligenza artificiale, dagli algoritmi e dai data center; si diffonde

un linguaggio politicamente rilevante che negli Usa sta diventando un repertorio di azioni.

La tecnonegatività inizia a livello individuale, ma prosegue con campagne legali contro i

data center e l’impegno civico contro lo strapotere dei giganti Big Tech. Non so se sia

necessario tirare il freno d'emergenza o far deragliare il treno dell'intelligenza artificiale. Di

sicuro serve consapevolezza di quanto sta accadendo, largamente taciuto dal mainstream.

L'intelligenza artificiale, a tutta prima, sembra immateriale. Vive, secondo la comoda

metafora del marketing, nella nube, il cloud , magazzino dei dati , materia prima del

presente e del futuro prossimo. Il data center le dà una forma fisica: enormi edifici grigi ,

pareti spoglie, immensi ventilatori, trasformatori, chilometri di cavi, un gigantesco

consumo di acqua ed energia elettrica. Sono tecnonegativo anche perché credo che alcuni

beni comuni debbano essere sottratti al mercato. L’acqua è il primo , simbolo di una odiosa

privatizzazione integrale. L’ONU ha dichiarato nel 2026 l’emergenza idrica mondiale. Per

preservarla dagli appetiti insaziabili del capitalismo e dei suoi “spiriti animali” ? No, per

sottometterla a controllo attraverso agenzie internazionali che saranno gestite

dall’oligarchia tecno finanziaria. Nel 2030 l’acqua necessaria per raffreddare i centri di

raccolta ed elaborazione dei dati corrisponderà al consumo di oltre il quindici per cento

dell’umanità. La risorsa idrica, che è vita, diventa cosa loro. La nuvola ( cloud) è una

metafora poetica ingannevole per riferirsi a un numero gigantesco di server, computer,

centrali elettriche, cavi sottomarini.

Ogni nostro gesto apparentemente incorporeo si fonda su un'infrastruttura gigantesca. Il

data center è la cattedrale di Mammona: bisogna prendere posizione. Forse il progresso sta

cessando di significare espansione delle possibilità umane; forse consiste nell'insegnare

alle persone a esigere un limite, conoscere vantaggi e svantaggi della nuova condizione

tecnologica, il ritorno alla partecipazione pubblica . Se l’energia è la colossale scommessa

del futuro, non possiamo essere spettatori dell’esproprio ai danni dei popoli e dell’umanità.

E’ una delle battaglie della guerra del basso contro l’alto, del popolo contro l’oligarchia.

La ribellione americana contro l'I.A. sta prendendo piede. Oratori fischiati, data center

bloccati, sondaggi in picchiata: un settore in impetuosa crescita sta affrontando una crisi

ancora più rapida. Detroit si è opposta al piano di una società di servizi pubblici di fornire

energia a un data center in una zona rurale. L'opinione nei confronti dell'intelligenza

artificiale e dei data center peggiora rapidamente , influenzando le scelte elettorali . Gli Usa

rappresentano la sentina di moltissimi mali, ma conservano una società civile forte,

reattiva. Chi scrive ha una simpatia istintiva per Theodor Kaczinsky detto Unabomber, il

nemico della tecnologia padrona e di tutto ciò che impongono la dinamica del progresso e

la trasformazione della persona in ingranaggio di una mega-macchina scollegata dalla

natura. Il suo Manifesto introdusse una riflessione radicale sul ruolo della tecnica,

sull'orientamento della società moderna e sull'essenza del progresso. Altra cosa è il

giudizio sull’ Unabomber diventato terrorista assassino.

Cresce il sentimento negativo degli americani nei confronti dell’ I.A., come ha constatato

l'ex CEO di Google, Eric Schmidt. Pronunciando un discorso all'Università dell'Arizona,

Schmidt ha detto agli studenti che la "trasformazione tecnologica" portata dall'intelligenza

artificiale sarà "più ampia, più rapida e più significativa di quella precedente". E’ stato

travolto da un coro di fischi. Vari sondaggi certificano estese preoccupazioni sull'I.A.

sfidando la narrazione ufficiale secondo cui le nuove tecnologie migliorerebbero la nostra

vita. I consumatori sono infastiditi dagli aumenti dei prezzi dell'energia, esacerbati dalla

diffusione dei data center. I lavoratori temono una grave perdita di posti di lavoro. Forte è

l’opposizione all’ accaparramento dell’acqua e delle fonti di produzione di energia elettrica.

Molti genitori sono preoccupati che l'I.A. possa minare l'istruzione e danneggiare la salute

mentale dei bambini.

Negli ultimi mesi, l'ondata di rabbia ha portato a proteste, influenzato i risultati elettorali e

innescato isolati atti di violenza. Un ventenne texano avrebbe lanciato una molotov contro

l'abitazione del patron di OpenAI, Sam Altman. Qualcuno ha sparato contro il portone di

un consigliere comunale di Indianapolis che aveva approvato la costruzione di un data

center. Ad un altro politico favorevole ai data center è stato recapitato un biglietto di insulti

e di opposizione alle iniziative di Big Tech. La grande stampa Usa è stata costretta ad

occuparsi della questione: tutti i sondaggisti attestano la veloce crescita del tecno rifiuto.

Solo poco più di un terzo degli elettori ritiene che l'America dovrebbe accelerare

l'innovazione nell'IA. Dopo essere emerso in alcune elezioni locali lo scorso anno, il tema è

esploso quest’anno. Gli elettori di Festus, nel Missouri, hanno destituito quattro membri

del consiglio comunale una settimana dopo che avevano approvato un centro dati da sei

miliardi di dollari. Decine di comunità dal Maine all'Arizona stanno cercando di vietare la

costruzione di nuovi tecno mostri. Gli investimenti crescono ma non decollano nel

concreto : KKR lancia un'azienda di infrastrutture per l'IA da dieci miliardi di dollari con

Nvidia e Vistra. Amazon lavora alla fibra ottica per i data center. Google cerca 80 miliardi

di dollari per lo sviluppo dell'IA, ma i gruppi contrari su Facebook e sugli altri media

sociali sono quadruplicati rispetto a dicembre.

"Le persone si sentono sotto assedio", ha affermato il senatore Josh che ha proposto leggi

per imporre requisiti stringenti ai data center e alle aziende di intelligenza artificiale. La

questione acquisisce sempre più importanza tra i temi politici americani. Gli investitori

hanno scommesso decine di miliardi di dollari sulla capacità di OpenAI, Anthropic e altri

di accedere a livelli sempre maggiori di potenza di calcolo. Gran parte di questo capitale

viene impegnato nella costruzione di data center tra le contestazioni. Big Tech e diversi

grandi investitori stanno spendendo centinaia di milioni di dollari per contrastare le

critiche. Ma in tutto il paese, le proteste organizzate sono riuscite a bloccare molti progetti.

Ne sono stati cancellati a decine nell’anno in corso per le forti opposizioni. Una deputata

ha proposto una moratoria di un anno sui nuovi data center. Il commissario per

l'agricoltura del Texas ha chiesto il divieto di nuovi impianti nello stato per la pressione

sulla rete elettrica.

Sono annunciate ulteriori iniziative su larga scala contro OpenAI e Anthropic. L'I.A. è

meno popolare dei politici, afferma qualcuno. Un noto pubblicitario lotta contro l’ azienda

pubblica che intende alimentare un data center di Oracle nel Michigan. "Non vogliamo

data center, soprattutto in Michigan", ha scritto. Altrove sì? Il rischio è che una giusta

protesta di massa contro gli interessi plutocratici e tecnologici si areni nel principio

incapacitante NIMBY ( not in my back yard, non nel mio cortile). L’impatto sull’ambiente

e l’accaparramento dell’energia non cambiano da un luogo all’altro.

Di recente è stata intentata causa contro xAI di Elon Musk, sostenendo che la società

gestisce illegalmente turbine a gas senza permesso. Le grandi aziende tecnologiche hanno

promesso di pagare di più per l'elettricità che alimenta i data center, ma i dirigenti

pretendono uno sforzo coordinato che evidenzi i vantaggi derivanti dalle entrate fiscali

generate dai data center e dai modi in cui l'intelligenza artificiale migliora la vita

quotidiana. OpenAI attacca i "catastrofisti" che diffondono scenari tecnonegativi, ed

alimentano “pessimismo” in piazza e nei media verso le aziende tecnologiche. "Come

settore, dobbiamo essere molto più precisi nel dimostrare perché questa tecnologia sia un

bene per il Paese e per il mondo", aggiunge. Un alto dirigente ha affermato che il settore si

trova di fronte a persone retrograde che si oppongono a qualsiasi sviluppo. Non è così e

lorsignori lo sanno. Purtroppo hanno mezzi per ribaltare il senso comune, corrompere

politici e istituzioni. Resta, per fortuna, il segnale positivo dell’opinione pubblica Usa. Per

una volta, speriamo che il vento attraversi l’oceano e influenzi l’ Europa sonnolenta,

spettatrice passiva della storia.

“Incidente informatico senza precedenti”: gli agenti di intelligenza artificiale di OpenAI penetrano autonomamente nei sistemi stranieri. Missione compiuta, ostacoli superati: due IA di OpenAI sono riuscite a evadere da un ambiente di test sicuro e ad accedere senza autorizzazione ai server della piattaforma di IA open-source Hugging Face. Stavano cercando informazioni per manipolare i propri punteggi di sicurezza e prestazioni, esattamente il comportamento che il test era stato progettato per indagare.