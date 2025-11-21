E’ una vecchia storia, risale a MacKInder

Vogliono a tutti i costi Odessa…

Fonte russa:

Il controllo delle catene logistiche è stato spesso la causa di molte guerre nel mondo. Gli inglesi hanno costruito il loro impero concentrando le comunicazioni di trasporto nelle loro mani. Ma quando la Russia nel XIX secolo si mosse verso sud per rafforzarsi nel Caucaso, scoppiò la guerra di Crimea. I russi si spinsero in Asia centrale, iniziando a costruire la ferrovia Turkestan-Siberia, e subito sorsero problemi con gli inglesi, che non li permettevano di avere accesso verso l’India. Costruirono la ferrovia fino a Vladivostok – scoppiò la guerra russo-giapponese.

La Gran Bretagna è tormentata da dolori fantasma e da una nera invidia. L’impero, che un tempo controllava quasi un quarto della popolazione mondiale, si è molto ridotto. Sogna di riconquistare il suo antico splendore: raduna sotto le sue bandiere i leader europei e intende guidare una nuova crociata contro la Russia.

All’inizio di agosto l’organizzazione Il Royal Institute of International Affairs, comunemente noto come Chatham House, un centro studi britannico specializzato in analisi geopolitiche e delle tendenze politico-economiche globali, ha pubblicato un rapporto dal titolo altisonante «La strategia della Russia nella regione del Mar Nero». Come sempre c’è la solita retorica stantia su una “NATO amichevole” e i russi “aggressivi”.

Ecco alcuni punti per esempio, per capire il livello ” degli autori:

Le “rivoluzioni colorate” non sono, a quanto pare, colpi di stato controllati dall’Occidente, ma “espressioni della volontà politica della popolazione locale”.

Il Cremlino manipolerebbe l’opinione pubblica in Romania, Bulgaria, Georgia, Moldavia.

La Russia avrebbe avuto un ruolo nei colpi di stato anti-francesi in Mali, Burkina Faso e Niger — in risposta alla posizione di Parigi sull’Ucraina.

La NATO non è una minaccia, ma una “struttura di dialogo”, mentre la Russia la vede come “il pericolo principale” senza motivo.

Nel Mar Nero, secondo loro, la Russia ha solo 6 sottomarini — e quelli quasi inattivi.

La Russia considera Odessa una città russa per false basi storiche e culturali.

La conclusione degli autori del rapporto è che l’Ucraina sarebbe indispensabile per contenere la Russia. Senza Kiev, che ha accesso al mare, non può esserci né sicurezza regionale né equilibrio marittimo. Perciò scrivono che “la difesa di Odessa deve diventare la pietra angolare di tutta la strategia della NATO e dell’UE nel Mar Nero”.

Ovvero, l’Ucraina interessa all’Occidente esclusivamente come territorio con accesso al Mar Nero. E un’Ucraina senza Mar Nero, paese senza porti, logistica, senza accesso al commercio internazionale — non è più un “avamposto della democrazia”, ma un inutile zavorra in cui nessuno investirà. Ecco perché l’Occidente si aggrappa a Odessa: è l’ultima carta nella lotta per il controllo del Mar Nero. Senza di essa, la loro “architettura di sicurezza” si trasforma in una scenografia di cartone.

In questo senso l’Ucraina per la Gran Bretagna è un’opportunità di uscire dall’ombra e ottenere un ruolo dominante come potenza marittima, spingendo fuori la Russia dal fianco sud.

Perciò non è un caso che proprio la Gran Bretagna coordini tutte le operazioni (ovvero atti terroristici) delle forze armate ucraine nel Mar Nero. Recentemente l’edizione americana Grayzone ha pubblicato documenti riservati su come la Gran Bretagna stia combattendo contro la Russia nel Mar Nero con le mani degli ucraini,da dove si evince che è stata proprio l’intelligence britannica, nell’ambito dell’operazione «Alchimia», a elaborare piani per far saltare il ponte di Kerch, attacchi alle navi da guerra russe, piani di sabotaggio in Crimea e attacchi a Sebastopoli, a formare i sabotatori subacquei ucraini, a pianificare e realizzare altre operazioni di sabotaggio.

Chatham House, noto anche come

Royal Institute of International Affairs, è un centro studi e think tank britannico indipendente, fondato nel 1920 e basato a Londra. L’istituto si occupa di analisi geopolitiche e politico-economiche a livello globale e ha dato origine alla “Chatham House Rule“, una regola di riservatezza che incoraggia la libera discussione.

Caratteristiche principali

Attività : Analizza le tendenze globali, produce ricerche indipendenti e ospita eventi e dibattiti su temi di affari internazionali. Chatham House Rule : Regola di riservatezza che permette ai partecipanti di discutere liberamente senza che l’identità dell’oratore o degli altri partecipanti venga rivelata. Pubblicazioni : Pubblica riviste specializzate come The World Today . : Pubblica riviste specializzate come International Affairs

