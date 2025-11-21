Persecuzione: L’AfD perde i diritti di marchio sul logo e sull’abbreviazione del nome del partito

L’AfD ha subito una sconfitta in una controversia sui marchi. L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha stabilito che l’AfD perde i diritti sul logo e sull’abbreviazione del suo partito. Tuttavia, l’AfD ha annunciato che eserciterà il diritto di ricorso contro la sentenza. Il quotidiano “Bild” ne aveva già parlato in precedenza.

La perdita dei diritti sui marchi rende più difficile per l’AfD vietare ad altri di utilizzare il logo o l’abbreviazione per scopi commerciali, ad esempio su magliette o prodotti con messaggi politici.

L’AfD intende presentare reclami

Il partito intende reagire: “L’AfD presenterà reclami contro le decisioni dell’EUIPO e siamo fiduciosi che le decisioni verranno modificate”, ha dichiarato l’ufficio federale alla “German Press Agency” in risposta a un’inchiesta.

Nel settembre 2023, uno studio legale di Berlino ha presentato all’ufficio dell’UE, con sede ad Alicante, nella Spagna orientale, una domanda di cancellazione dei diritti sui marchi, avviando così una cosiddetta procedura di cancellazione.

Di più su questo Merz voleva bandire l’AfD: qual è la situazione dopo 100 giorni?

Prof. Werner Patzelt: Se la CDU/CSU e la SPD non riusciranno a ottenere un cambiamento politico, l’AfD continuerà a crescere.

“Trend Germania”: la delusione per la politica del governo rafforza maggiormente l’AfD

Motivazione: Il marchio non era stato utilizzato seriamente per un periodo ininterrotto di cinque anni. L’EUIPO ha accolto la domanda dopo oltre due anni.

I documenti presentati dall’AfD hanno dimostrato solo l’uso interno del partito, ma nessuna attività commerciale come marchio, ha spiegato l’autorità nella sua sentenza.

Anche a Monaco di Baviera è in corso la procedura di cancellazione

L’AfD ha inoltre confermato che presso l’Ufficio brevetti e marchi tedesco di Monaco di Baviera è in corso una procedura di annullamento contro sette dei suoi marchi, la cui decisione non è prevista prima del prossimo anno.

“Indipendentemente dall’esito di questo procedimento, il nome, l’abbreviazione ‘AfD’ e il logo AfD sono ampiamente protetti da numerosi altri marchi e diritti di denominazione”, si legge nella dichiarazione. (dpa/red)

Questo articolo mi ha particolarmente interessato!