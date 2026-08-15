Papa Leone nomina un Massone…..

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[15/08/2026 17:26] Maurizio Blondet: CITTÀ DEL VATICANO (LifeSiteNews) — Papa Leone ha nominato uno storico, il cui nome compare ripetutamente nei registri massonici, a far parte di una commissione storica vaticana. Il 13 agosto, Papa Leone XIV ha nominato Umberto Longo — direttore dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e docente di storia medievale presso l’Università Sapienza di Roma — membro del Pontificio Comitato di Scienze Storiche.

La nomina giunge nonostante le prove documentali che lo collegano alla Massoneria, tra cui registri del Rito Scozzese Antico ed Accettato e la successiva partecipazione di Longo a eventi organizzati nell’ambito della principale loggia massonica italiana, il Grande Oriente d’Italia (GOI). Il 9 febbraio 2019, ad esempio, Longo ha partecipato al convegno “Dio e Popolo. Repubblica Romana. 170 anni d’amore”, organizzato a Roma dal GOI e dal Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili del Lazio. Il video dell’evento — aperto da Giuseppe Bramucci, Maestro Massone — ne documenta visivamente l’intervento; in particolare, Longo ha tenuto una conferenza dal titolo “L’eredità della Repubblica Romana”. La Repubblica Romana del 1849 fu profondamente influenzata dagli ideali di libertà, uguaglianza e fraternità diffusisi in Europa dopo l’Illuminismo e la Rivoluzione francese, e nacque da un sentimento di ostilità verso il Pontefice romano. I leader della Repubblica — tra cui Giuseppe Mazzini — erano in gran parte massoni e condividevano con la tradizione massonica una visione di rigenerazione morale e civile dell’umanità, fondata sulla ragione e sulla fratellanza universale anziché sull’autorità religiosa.