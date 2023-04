Noti piazzisti del mRNA-Anticancro

… Non vi sembrano un po’ sospetti?

Prof. PBellavite @PaoloBellavite

Medical Doctor, Hematologist, Professor of General Pathology at Verona University. Researcher

La virostar si spaccia ora da oncologo preannunciando vaccini contro il cancro.

Ve lo dico da vecchio patologo generale, che è sia virologo che oncologo (tant’è vero che ho scritto rassegne scientifiche sia sui virus sia sui tumori): a parte che tali intrugli NON SAREBBERO VACCINI MA IMMUNOTERAPIE GENICHE, ci sono molti motivi per non credergli.

I primi due sono questi: a) i vaccini contro gli antigeni tumorali sono in studio da decenni e il mRNA non garantisce alcuna novità sostanziale rispetto alle proteine (appunto come col covid), b) i tumori hanno MOLTE diverse mutazioni che rappresentano la sua capacità progressiva di sfuggire al sistema immunitario ed è illusorio che il trucchetto decantato da Bassetti funzioni.

Per non parlare degli effetti avversi, o persino del rischio di effetti paradossali, ovviamente.

Personalmente sono sempre stato favorevole alla ricerca, anche di frontiera, ma sono e sarò sempre contrario alle balle sparate per imbonire la gente che non è esperta della materia.

Basta ciarlatani basta!

Vedo che l’orgia mediatica su vaccini del cancro non si spegne.

Coloro che spacciano illusioni coi vaccini mRNA contro il cancro evidentemente ignorano sia cosa sono i vaccini sia cos’è il cancro.

L’unica ragione plausibile per cui hanno tirato fuori oggi l’argomento è per coprire il fallimento degli intrugli anti-covid, deviando le illusioni su un altro tema che interessa la gente.

Di concreto progresso medico scientifico inteso come studi clinici seri non c’è nulla. Proprio nulla. Business per Moderna e Pfizer, fumo negli occhi dei politici e soldi ai pennivendoli.

Basta basta basta trattare così la scienza medica, che è una cosa seria.

