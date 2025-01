Nel suo ultimo atto ufficiale, Yellen urla: gli Stati Uniti raggiungeranno il tetto del debito un giorno dopo l’insediamento di Trump

Questa è la forma che prende la guerra civile2-.0 americana: la mossa prima del DSeepState, padrone della moneta-debito dopo aver fatto salire lei il debito USA a livelli stratosferici per Biden (col j Blinken che governava di fatto essendo Biden demente), la j al vertice della banca centrale dice: non ci sono più soldi! Andiamo in defaukt!



di Tyler Durden

Sabato 18 gennaio 2025 – 05:17 AM

Nell’ultima settimana di dicembre, quando il mercato azionario stava disperatamente cercando di invertire la flessione del rally di Babbo Natale che aveva impedito alle azioni di chiudere il 2024 a un massimo storico, abbiamo avvertito che incombeva una minaccia più grande di un modesto calo del mercato dell’1%: il conto alla rovescia per la prossima crisi del tetto del debito. Abbiamo citato l’operatrice democratica, e l’unica funzionaria del governo degli Stati Uniti che ha personalmente supervisionato l’aumento del debito totale di ben 15 trilioni di dollari sotto la sua supervisione sia alla Fed che al Tesoro, Janet Yellen

ha affermato che gli Stati Uniti avrebbero raggiunto il limite massimo del debito pubblico a metà gennaio, a quel punto il Tesoro avrebbe fatto ricorso a “misure straordinarie” per impedire al governo di non rispettare i propri obblighi.

Anche se potrebbe non sembrare, siamo ormai a metà gennaio e venerdì sera Janet Yellen, in quello che è quasi certamente l’ultimo annuncio ufficiale della sua lunga e poco illustre carriera politica, ha affermato che gli Stati Uniti avrebbero raggiunto il limite massimo del debito il giorno dopo l’insediamento del presidente Trump e che il Tesoro avrebbe avviato “misure straordinarie” per scongiurare la minaccia di un default nazionale.

Dopo che una precedente sospensione di 20 mesi del limite del debito è scaduta all’inizio di questo mese, Yellen ha scritto in una lettera ai leader bipartisan del Congresso venerdì di averli informati “delle misure straordinarie che il Tesoro inizierà a utilizzare il 21 gennaio”. Ciò avverrà un giorno dopo che l’amministrazione Biden avrà lasciato l’incarico. “Esorto rispettosamente il Congresso ad agire prontamente per proteggere la piena fiducia e il merito degli Stati Uniti”.

La lettera ha segnato la seconda notifica nell’ultima lotta sul limite del debito, che è tornato in vigore il 2 gennaio, e l’ultima in assoluto per Yellen prima che l’amministrazione Trump entri in carica il 20 gennaio. Il Congresso aveva sospeso il limite nel 2023 dopo una serrata battaglia da parte dei legislatori per evitare un default sugli obblighi federali. Il limite è attualmente fissato a circa 36 trilioni di $.

