Meyssan: La riorganizzazione degli eserciti russi

di Thierry Meyssan – ESCLUSIVO

Nel bel mezzo del conflitto ucraino, la Federazione Russa ha deciso di completare la riorganizzazione delle sue forze armate. È un lavoro titanico che è cominciato dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica e dalla completa anarchia che ne è seguita. Tuttavia, nonostante i gravissimi problemi verificatisi lo scorso anno, successivamente con l’invio al fronte di giovani senza addestramento militare, poi con i ritardi nell’approvvigionamento di alcune unità, è già ben visibile una professionalizzazione del sistema. La riforma annunciata intende non solo omogeneizzare le Forze Armate verso l’alto, ma trasformare in profondità le modalità di comando

Il presidente Vladimir Putin ha sorvegliato personalmente la trasformazione degli eserciti russi da quando è salito al potere. Questi erano in uno stato deplorevole. La maggior parte della dirigenza era alcolizzata, costringendo le giovani reclute a nonnismo inimmaginabilmente brutale.

In un primo momento, ha licenziato 150.000 sottufficiali e ufficiali, provocando una profonda crisi di gestione. Aveva poi creato il primo esercito spaziale, vent’anni prima degli Stati Uniti, per sperimentare nuove forme di comando oltre che per investire in un nuovo teatro di operazioni. Soprattutto aveva affidato ad Anatoly Serdyukov la lotta alla corruzione, cosa che fece con il pugno di ferro, ma a scapito delle forze armate.

Poi, per un decennio, Vladimir Putin ha inviato i suoi soldati ad addestrarsi al combattimento, per un periodo di sei mesi in Siria. Infine creò, in via sperimentale, un esercito privato, il Gruppo Wagner, dove ebbe modo di sperimentare varie forme di organizzazione.

Negli ultimi due anni, Wagner è stato comandato nell’ombra dal colonnello Dmitry Utkin, mentre il co-fondatore dell’azienda, il comunicatore Yevgeny Prigozhin, ha attratto su di sé tutti gli occhi e le critiche.

Gli eserciti sono enormi strutture la cui organizzazione deve essere costantemente ripensata.

A titolo di paragone, ricordiamo che gli Stati Uniti hanno scoperto negli anni ’90 che l’aumento della spesa militare non migliorava più i risultati. Così hanno nominato Donald Rumsfeld Segretario alla Difesa. Aveva eccezionali capacità di gestione aziendale. Nel 2001, ha incoraggiato la creazione di compagnie militari private (tra cui la famosa Blackwater) per testare nuovi metodi operativi. Ma questo esperimento fallì, i gruppi formati trovarono più interesse a svolgere operazioni segrete per la CIA che a soddisfare le richieste del Pentagono. Gli Stati Uniti restano con un esercito la cui efficacia continua a ridursi come abbiamo visto durante la caduta di Kabul, nel 2021.

Il presidente Vladimir Putin sta attuando oggi una riorganizzazione generale degli eserciti con la creazione di un secondo esercito regolare di cinque divisioni e 26 brigate. Questo metterà in pratica alcuni metodi testati da Wagner per raggiungere un alto livello di efficienza.

Il generale Yevgeny Burdinsky, vice capo di stato maggiore delle forze armate della Federazione, supervisionerà il nuovo esercito. È uno specialista di comando riconosciuto.

Tale riorganizzazione del personale avverrà contestualmente ad una revisione del sistema geografico. L’adesione della Crimea e, in parte, della Novorossia alla Federazione Russa ha portato alla creazione di un distretto navale per il Mar d’Azov. Il ritorno della minaccia terroristica da parte dei “nazionalisti integrali” ucraini, i “banderisti”, ha portato alla creazione di speciali distretti militari a protezione di Mosca e San Pietroburgo.

Si tratta di completare il processo di trasformazione degli eserciti conservando solo ciò che ha dimostrato il proprio valore. La Russia ha già le migliori armi del mondo e una notevole dottrina strategica e tattica. Intende, nei prossimi anni, avere il miglior esercito del mondo.

Il presidente Vladimir Putin sta portando avanti questa trasformazione in una vera e propria operazione militare speciale in Ucraina con i gravi rischi che ciò comporta. Sembra scommettere che questo conflitto sta per finire.

Thierry Meissan

Qualche ora fa è accaduto questo a Belgorod:

Le forze armate ucraine hanno tentato un’offensiva di fanteria supportata da 6 carri armati. Davanti ai carri armati c’erano 2 BAT, che sgomberavano i campi davanti ai carri armati.

Entrambi i BAT distrutti da RPG-7. fanteria e carri armati si ritirarono. Avamposto difeso

Ukrainian Armed Forces attempted an infantry offensive supported by 6 tanks. In front of the tanks there were 2 BATs, which cleared the fields in front of the tanks. Both BATs destroyed by RPG-7. infantry and tanks withdrew. Outpost defended

