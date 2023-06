“El Papa” si fa re per diritto divino

La nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano è stata pubblicata proprio nel giorno, il 13 maggio, in cui l’attenzione di tutti era sull’incontro tra Francesco e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Con l’effetto che ne è stata data notizia poco e male. Quando invece fin dalle sue primissime righe ha segnato una svolta spericolata e senza precedenti nella storia e nella concezione del papato.

Attenzione. La svolta non sta nell’articolo 1 della nuova legge fondamentale, nel quale c’è scritto che “il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza della potestà di governo, che comprende il potere legislativo, esecutivo e giudiziario”.

Fin qui tutto come prima, anche se fa impressione il contrasto tra l’evoluzione “sinodale” del governo della Chiesa in vesti più democratiche, che Francesco dice ogni giorno di voler promuovere, e lo sfrenato assolutismo monarchico con cui di fatto egli comanda sia la Chiesa che il piccolo Stato di cui è “papa re”, concentrando in sé tutti i poteri ed esercitandoli a suo piacimento.

La svolta vera è nel preambolo, anch’esso a firma di Francesco, che così comincia: “Chiamato ad esercitare in forza del ‘munus petrino’ poteri sovrani anche sullo Stato della Città del Vaticano…”.

È in questo ”in forza del ‘munus petrino’” la novità inaudita. Cioè nel far derivare anche i poteri temporali del papa dal suo servizio primaziale alla Chiesa come successore dell’apostolo Pietro. O in altre parole: nell’ammantare di diritto divino non solo il supremo governo spirituale della Chiesa ma anche il governo temporale, sempre da parte del papa, dello Stato della Città del Vaticano.

In realtà, nella dottrina della Chiesa cattolica il “munus petrino” conferito da Gesù al primo degli apostoli non ha nulla a che fare con alcun potere temporale. E la storia ne dà conferma. Fin dalle sue origini e per molti secoli il papato non ha avuto uno Stato proprio. E dopo che nel 1870 ha perduto quel che gli restava dello Stato Pontificio è stato ancora per sessant’anni privo di qualsiasi suo territorio.

Il minuscolo Stato della Città del Vaticano è nato nel 1929 in forza di un trattato tra la Santa Sede e l’Italia. Ma sia prima che dopo è la Santa Sede, non lo Stato, il soggetto titolare di sovranità internazionale. Tra il 1870 e il 1929, quando non esisteva più lo Stato Pontificio e non esisteva ancora lo Stato della Città del Vaticano, la Santa Sede ha mantenuto il diritto di legazione attivo e passivo, aprendo nuove nunziature e accreditando presso di sé i rappresentanti diplomatici di nuovi paesi, come pure sottoscrivendo dei concordati, che per loro natura rientrano sotto il diritto internazionale, e venendo coinvolta in missioni e arbitrati internazionali. Nel solo pontificato di Benedetto XV, tra il 1914 e il 1922, la Santa Sede ha istituito le relazioni diplomatiche con dieci nuovi Stati.

Sempre evitando con somma cura di far proprie dottrine teocratiche di fusione fra trono e altare. Nè nel trattato del 1929, né in altri documenti precedenti o seguenti, nell’arco di secoli, si registra qualcosa di simile, prima del fatale 7 giugno di quest’anno, il giorno in cui entrerà in vigore la nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano.

Certo, le tentazioni sono qua e là affiorate, nella storia della Chiesa cattolica, di ammantare di diritto divino i poteri del “papa re”. Ma sono sempre state respinte. E proprio da esponenti di Chiesa di orientamento ultraconservatore, che uno immaginerebbe invece più disposti a cedere.

Giovanni Maria Vian, docente di letteratura cristiana antica ed ex direttore de “L’Osservatore Romano”, sul quotidiano “Domani” del 21 maggio ha giustamente citato il grande giurista e canonista Nicola Picardi, che riscontrò come “sostanzialmente estranea alla dottrina cattolica” la concezione teocratica, “sulla scorta di quanto formulava nel 1960 un conservatore come il cardinale Alfredo Ottaviani: ‘Ecclesiae non competit potestas directa in res temporales’, e cioè che alla Chiesa non compete la potestà diretta negli affari temporali”.

Prima ancora si può citare Pio IX, cioè proprio il papa che fu privato dello Stato Pontificio, che un anno dopo la perdita, nell’enciclica “Ubi nos” del 1871, protestava sì rivendicando la necessità di uno Stato che tutelasse la “pienissima libertà” del papa di “esercitare in tutta la Chiesa la suprema potestà ed autorità”, ma scriveva che “il civile principato della Santa Sede è stato dato al Romano Pontefice per singolare consiglio della Provvidenza”. Nulla più che “per singolare consiglio”; altro che “in forza del ‘munus petrino’”, come nell’odierna legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano!

Ma più ancora è calzante quanto ha scritto nel 2011 sulla rivista “Barnabiti Studi” lo storico della Chiesa e professore alla Pontificia Università Gregoriana Roberto Regoli, in un dotto saggio sul cardinale Luigi Lambruschini, segretario di Stato con papa Gregorio XVI (1831-1846), l’uno e l’altro con fama – non tutta storicamente fondata – di “biechi reazionari”.

Chiamato a giudicare un testo in via di pubblicazione in “difesa del dominio temporale” della Santa Sede, Lambruschini cominciò con l’obiettare che “il primato fu dato alla persona di Pietro e non alla Sede”.

Arrivato poi al cuore della questione, cioè all’origine del potere temporale della Chiesa romana, Lambruschini ammise sì che è opportuno “per il bene stesso della Religione che il Supremo Capo della medesima abbia uno Stato indipendente, per poter governare colla necessaria libertà ed imparzialità la Chiesa, e i Fedeli sparsi pel Mondo Cattolico”. Ma per subito dopo respingere l’assunto dell’autore del testo, secondo il quale “l’origine de’ Domini temporali della S. Sede è Divina, come lo è l’origine della Cattedra di S. Pietro fissata in Roma”.

Per Lambruschini legare il potere temporale dei papi alla “divina origine della Cattedra di San Pietro” – cioè come oggi al “munus petrino” – “è insostenibile e pericoloso”, perché “se i Dominj temporali fossero assolutamente necessarj al Capo Supremo della Chiesa nel modo espresso dall’Autore [del testo], ne verrebbe di conseguenza che dunque Gesù Cristo sarebbe venuto meno alla sua Chiesa ‘in necessariis’ sul bel principio dell’epoca che la stabilì, poiché per più secoli i Sommi Pontefici non furono certamente Sovrani temporali”.

Lambruschini fu ascoltato e quel testo ritirato. Fino ad oggi. Quando quella tesi “insostenibile e pericolosa” è divenuta ufficiale, con la firma del papa regnante.

———-

POST SCRIPTUM – Poche ore dopo la pubblicazione di questo post, il professor Pietro De Marco, affermato studioso della vita della Chiesa, già docente di sociologia della religione all’Università di Firenze e alla Facoltà teologica dell’Italia Centrale, ha inviato questo suo commento critico.

*

Carissimo Magister, fai bene, e così l’amico Giovanni Maria Vian, a leggere con attenzione la nuova Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano e a discuterne certe formulazioni. Prezioso il dossier che offri. Sai che per me la potestà del sovrano pontefice è un tema caro, ma ora non ho il tempo di approfondire. Solo una nota.

Temo che tutto sia più sottile e complicato rispetto a come risulta dalle vostre pagine: il profilo della sovranità dei papi non è la “sovranità per diritto divino” ma, come sappiamo, una “potestas” territoriale esercitata a tutela della libertà della sede di Pietro. La “fictio” (non il falso) del “Costitutum” costantiniano fondava così la concessione, da parte del “princeps” per eccellenza, l’imperatore, di una particella del suo “patrimonium” ai successori di Pietro. Su questo territorio, poi “patrimonium Petri”, la sovranità del papa è piena, “in persona Petri” (acuta la distinzione del Lambruschini) ma certo “pro ecclesia”.

La sede apostolica con i suoi “officia” e “munera” può in effetti, per principio almeno, essere ovunque, non legata in sé e per sé a un territorio, ma Pietro è “romano”. Questo rapporto non è semplice da analizzare e realizzare (“auctoritas”, “potestas”, “dominium”; diritto sacro, diritto pubblico) ma esiste, prevalendo la convergenza di sede romana e sede apostolica. Titolare del “patrimonium” è il papa, che solo in quanto papa esercita potestà, non in quanto sovrano tra e come altri; o il “dominium” non avrebbe altra giustificazione, specialmente dopo la caduta dell’ordine cristiano di “ancien régime”.

Per questo, secondo una mia vecchia tesi, il Trattato del 1929 fu e resta di enorme importanza: definisce il legittimo trasferimento di un (piccolo) territorio di uno Stato sovrano (territorio di conquista militare, tra l’altro) alla sede apostolica per ragioni “superiori”, storiche e giuridiche (si potrebbe dire: filosofiche), riconoscendone la pre-esistenza millenaria, la “perfectio” giuridico-politica, e affermando la necessità che tutto questo sia garantito mediante una indipendenza di tipo statuale.

Non vi è dubbio dunque che, accanto alla conseguente legittimazione di diritto internazionale dello Stato della Città del Vaticano (che sanziona l’esistente e prescinde dall’origine), sussiste la “ratio” profonda di questa esistenza politica “sui generis”: ovvero la tutela della piena aut-archia del pontefice, che non riconosce istanza superiore né all’esterno (se non oggi nei termini problematici dell’autorità degli organismi internazionali su terreni circoscritti) né all’interno dello Stato della Città del Vaticano.

Non è teocrazia, propriamente, perché il sacerdote non domina un’autorità laica a lui subalterna; tutto coincide nel sacerdote. D’Avack parlava acutamente di teocrazia ierocratica, perché nello Stato della Città del Vaticano un clero esercita sovranità su sé stesso come ossatura della Chiesa cattolica. Max Weber aveva preferito parlare di ierocrazia. Paolo Prodi ne ”Il sovrano pontefice” vide con profondità l’originalità storica dello stato della Chiesa. Se una formulazione come quella discussa fosse stata adottata sotto Giovanni Paolo II non avremmo (noi, almeno) fatto obiezione. Avrebbe suscitato scandalo altrove, tra gli attuali celebratori di Francesco.

In margine: personalmente non amo la formula “papa re”, che nasce polemica: vi è molto poco della sovranità di un comune “rex” occidentale nel papa; nella formula si perde la specificità, la “ratio”, della sovranità territoriale dei papi.

Altra è la questione della coerenza dello spirito della Legge fondamentale con lo stile e i provvedimenti generali del papa regnante: certo, se si moltiplicano i laici nei ruoli di governo dello Stato della Città del Vaticano, magari fino alla Pontificia commissione e perché no (un domani) alla Segreteria di Stato, e si condiziona ovunque con sinodalità stratificate e diffuse il governo della gerarchia cattolica, si opera una sorta di sdoppiamento, tra un sovrano “absolutus”, in Vaticano, e un papa sempre più impastoiato, nella Chiesa universale.

Ma attenzione: quanto meno il papa è decisore ultimo nella Chiesa in questioni di dogma e morale e diritto, tanto meno se ne giustifica quella tutela personale politico-giuridica, di tipo statuale, che lo Stato della Città del Vaticano rappresenta. È perché possa essere efficacemente capo della Chiesa cattolica, non per avere uno staterello in più, che il successore di Pietro è protetto dal diritto internazionale come persona e “in persona Petri”.

Sappiamo che allo stile intellettuale di papa Jorge Mario Bergoglio ripugna riflettere sistematicamente. È possibile che, nel redigere la norma, si sia voluto rinforzare (e quasi ricordare ai molti distratti) la “ratio” ultima, la “libertas ecclesiae”, per cui la sede apostolica sussiste in un suo territorio sovrano. Allora, se non mi sbaglio del tutto in questa riflessione a caldo, strategicamente non è utile contrastare questo peculiare profilo ecclesiologico dello Stato della Città del Vaticano.

.

