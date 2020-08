MERKEL SCHIERA I CORAZZATI – CONTRO IL POPOLO

di Carlo Grossi

Oggi a Berlino si terrà la più grande manifestazione di contrasto alla dittatura imposta dal corona virus, dalle vaccinazioni a favore della libertà nel mondo.

Robert F. Kennedy Jr è a Berlino! È anche il primo rally terra-aria-mare al mondo,si prevedono 8 milioni di partecipanti.

Dopo che i politici hanno inizialmente provato a bloccare l’evento, sostenendo che le persone non si sarebbero attenute alla regola dell’uso della maschera e al distanziamento sociale, il tribunale superiore tedesco ha invertito la sentenza autorizzando la manifestazione nottetempo.

In un colpo di scena dell’ultimo minuto, la polizia ha fatto appello al ribaltamento.

Intanto da ieri grande dispiegamento di carri armati, mezzi anti-sommossa, uomini in assetto da guerra nelle strade di Berlino!

Il caso potrebbe arrivare fino alla corte suprema tedesca. Assicurati di guardare questo evento che cambia il mondo mentre si svolge. Da oggi abbiamo una certezza in più: i politici hanno paura e temono, a ragione, per la loro sorte…VERAMENTE!!!

L’inizio della dimostrazione era fissato per le 15.30 – Alle 13.45 c’erano già mezzo milione di persone, nonostante la polizia tedesca bloccasse alla gente l’accesso dalle traverse.

Alle 14.45 la manifestazione viene ufficialmente sciolta a causa di “carenze sanitarie” (non mantenuto a 1,5 di distanza). Andranno a casa?… https://www.youtube.com/watch?v=0N-cMoHjGhM ufficialmente sciolta a causa di “carenze sanitarie” (non mantenuto a 1,5 di distanza). Andranno a casa?…