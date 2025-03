“The mayor of Istanbul and the mayor of Ankara belong to the liberal opposition. This Republican People’s Party is a left-liberal, secular and pro-European alternative to Erdogan’s party. The pic.twitter.com/lkL8o4JfuD

L’errore fatale di Dugin

Il filosofo Alexander Dugin ha analizzato la situazione:

“Il sindaco di Istanbul e il sindaco di Ankara appartengono all’opposizione liberale. Il Partito Popolare Repubblicano è un’alternativa di sinistra, laica ed europeista al partito di Erdogan. L’opposizione è orientata verso l’Occidente e si oppone all’orientamento islamico di Erdogan. Ma è anche piuttosto ostile alla Russia.

Erdogan ha commesso diversi profondi errori politici. Il più importante è quello di aver sostenuto la presa del potere a Damasco da parte dei militanti di al-Julani. Si tratta di un errore fatale, perché così facendo Erdogan ha inferto un colpo grave, forse irreparabile, alle relazioni russo-turche e irano-turche. Né la Russia né l’Iran verranno in aiuto di Erdogan.

Non credo che l’Iran o la Russia siano coinvolti in alcun modo nei disordini in Turchia; è piuttosto l’Occidente che sta rovesciando Erdogan. Tuttavia, il suo errore in Siria è fondamentale. E molti in Turchia non solo non hanno capito, ma hanno anche condannato questa politica di Erdogan, che ora ha portato, come vediamo, al genocidio degli alawiti e di altre minoranze etno-religiose, compresi i cristiani. Solo un politico miope avrebbe potuto consegnare il potere in Siria ad Al-Qaeda. Sebbene Erdogan sia sempre stato lungimirante in generale, questo suo errore tornerà a perseguitarlo più volte.

Il punto successivo è la politica economica. Il deprezzamento della lira, l’inflazione dilagante che mina la già non eccelsa economia turca. L’uso di questi fallimenti, quello siriano e quello economico, così come l’avvicinamento di Erdogan all’UE, ai globalisti, i suoi contatti con l’MI6, tutto questo spinge Erdogan in una trappola. Di conseguenza, l’opposizione liberale ma kemalista all’interno della Turchia ne ha approfittato e ha iniziato a privatizzare i suoi fallimenti. Ad esempio, abbiamo detto che quanto accaduto in Siria è stata una vittoria di Pirro, l’economia è al collasso e il nostro orientamento verso l’Occidente è maggiore di quello di Erdogan, con il quale la Turchia non sarà accettata nell’UE.

Poiché la Turchia è una democrazia, Erdogan non poteva fare nulla contro il popolo che votava per i leader dell’opposizione. Ma alla fine ha deciso di incarcerare il sindaco di Istanbul. Che sia stato per un motivo o meno non è affatto in discussione, in quasi tutti i regimi politici moderni si può prendere qualsiasi funzionario e ci sarà sempre qualcosa per cui incarcerarlo (non ci sono più persone innocenti in politica). Pertanto, la questione riguarda esclusivamente l’opportunità dell’incarcerazione.

Erdogan ha deciso che le cose andavano male per lui e che doveva mettere dietro le sbarre il suo più attivo oppositore, Imamoglu, che è un uomo di Soros, sostenuto dai globalisti. Potremmo sostenere Erdogan se lui stesso si fosse opposto duramente a questo gruppo di Soros. Tuttavia, prima di ciò, ha pugnalato alle spalle i suoi alleati Iran e Russia: non possiamo sostenerlo.

Tutti gli oppositori di Erdogan, approfittando della combinazione dei passi sopra citati, hanno dato vita a una vera e propria rivoluzione cromatica. E quei conservatori, compresi i militari kemalisti di orientamento eurasiatico, che Erdogan stesso aveva accusato in precedenza del falso caso “Ergenekon” e che alla fine lo hanno salvato più di una volta (prima di tutto, durante il tentato colpo di Stato del 2016), non verranno più in suo aiuto.

Erdogan ha perso i suoi amici perché ha tradito tutti più volte. Allo stesso tempo, noi stessi dobbiamo stare attenti a queste proteste perché dietro ci sono gli stessi organizzatori della maggior parte delle rivoluzioni colorate, compresa quella in corso in Serbia. Alle rivoluzioni stesse partecipa soprattutto la gente comune, insoddisfatta di questo o quell’eccesso politico. Pertanto, ci sono ragioni oggettive per quanto sta accadendo; a quanto pare, Erdogan ha semplicemente esaurito il suo limite di errori e continua a commetterli.

Il futuro di Erdogan e del suo regime sembra poco invidiabile. Naturalmente, vorremmo avere una Turchia sovrana con una politica indipendente come nostro vicino. Naturalmente, sarebbe meglio averne una amichevole. Ma la Russia è pronta a qualsiasi svolta”.