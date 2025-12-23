L’efficace azione di Orban contro la Kommisssione UE

A Strasburgo Victor Orban sta facendo accadere un “terremoto politico europeo”.

Ieri Ursula von der Leyen e Friedrich Mertz hanno lasciato la sala e Orban ha iniziato, leggendo dati e fatti, cifre e dati, finendo con

“Il tuo impero di menzogne crollerà oggi! ”

Silenzio e Caos.

Intervengono anche i servizi di sicurezza, ma non come quelli che fanno la guardia a Peevski in Bulgaria.

Orban inizia, a sangue freddo, con i documenti. Legge parola per parola, file, bonifici bancari, corrispondenza ufficiale interna. Secondo lui sono spariti, spesi e/o reindirizzati oltre 5 miliardi di Euro di fondi UE.

I soldi destinati alle infrastrutture, all’istruzione e alla scienza sono scomparsi in una sede politica e geografica precisa, legata a Ursula von der Leyen.

Mentre Orban parla, i volti dei presenti alla Commissione Europea cambiano.

Orban continua, senza confusione, mostrando documenti che collegano denaro UE e società di consulenza tedesche. Le stesse che per anni hanno mantenuto stretti contatti con Hannover e che risultano essere associate sempre a lei, la Presidente.

Qualcuno urla “Menzogna!”, ” Si deve indagare!” e ci sono forti rumori in sala ma Orban risponde:” Io sto mostrando prove, non sto facendo propaganda! ”

Dopo questa lettura Orban fornisce dati sullo scandalo Pfizer, che è stato pervicacemente nascosto. Ci sono più di 200 messaggi tra Von der Leyen e Albert Bourla. Messaggi che sono stati rimossi senza protocollo, senza archiviazione.

È un contratto, quello con Bourla, da 35 miliardi di Euro, firmato tramite Messenger.

Quando a maggio il tribunale ha chiesto l’accesso alla corrispondenza, i dati sono improvvisamente spariti.

Orban presenta stampe e screenshot e sostiene che siano state conservate da un hacker ungherese. Su queste, Bourla offrirebbe alla Von der Leyen sostegno politico e fondi in cambio della scelta del suo vaccino (anche se i veri risultati di questa vaccinazione di massa si devono ancora del tutto manifestare perché portano in sé un’apparizione lenta e latente oltre al fatto che ci sono molte patologie non chiare che i medici non riescono ancora a spiegare).

Orban continua: “Questi non sono casi singoli! Questo è un sistema! ”

Il suo intervento viene trasmesso e visto in tutta Europa.

A Budapest e Bratislava ci si rallegra, in Germania, Francia e Italia cresce la tensione e rabbia, una rabbia profonda, fredda.

Secondo gli ultimi dati, più del 60% dei tedeschi dice di NON fidarsi più di Bruxelles. Finora non c’era stato alcun dato del genere, nemmeno durante la crisi dell’Euro o per la crisi migratoria.

A Bruxelles cercheranno di nascondere il più possibile la verità e di sminuirla, ma uno scandalo del genere è difficile da nascondere. Soprattutto per i morti che ci sono stati e per il fatto che ai morti di covid non siano state fatte le autopsie.

Si sta anche formando un nuovo movimento, che Orban menziona, “I Patrioti per l’Europa”. Sono già più di 100 deputati, provenienti da diversi paesi europei – finora avevano operato autonomamente – che hanno deciso di unirsi in blocco per rimuovere i governanti di Bruxelles.

Questo è esattamente ciò di cui ha paura la Commissione Europea.

Orban non sta solo creando un’alleanza politica: sta rivendicando la leadership di un nuovo ordine europeo e questo ha attirato subito l’attenzione di Washington; solo poche ore dopo il discorso di Orban, Trump lo ha elogiato apertamente, definendolo uno dei leader europei più forti fra coloro che hanno la forza e il coraggio di dire la verità.

Ha suggerito persino un incontro a Budapest, ma senza altri partecipanti dell’UE.

La politica mondiale si sta allontanando dall’ Europa e non ruota più intorno alla Commissione Europea, ma la circonda.

Orban, da ieri viene visto come mediatore tra Stati e la Von der Leyen, come simbolo del vecchio sistema fallito.