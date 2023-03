Le sfumature delle Tenebre

Danilo Quinto

Ancora una volta, il maestro Giovanni Gasparro ha dato il suo assenso alla riproduzione di un suo dipinto (Processo alle intenzioni. Olio su tela, 130 x 100 cm, 2021. Bassano del Grappa (VI), The Bank Contemporary Art Collection Image Copyright © Archivio Luciano e Marco Pedicini) per la copertina di un mio libro. Gli sono profondamente grato. Un’opera d’arte è simile ad uno specchio. Riflette le emozioni, muove la parte più intima dell’osservatore. In particolare, il dipinto del maestro Gasparro sembra declinare in maniera minuziosa tutto ciò che ho provato in questi tre anni.

Uomini dannati sin dal principio – com’era Giuda, che tradì Nostro Signore Gesù Cristo – hanno legato, minacciato, torturato e terrorizzato altri uomini, che sono rimasti attoniti, ammutoliti e impauriti. Hanno imbastito un processo alle loro intenzioni per imbastardire la loro coscienza e imbrigliare la loro identità. Per renderli servi della loro disperata e crudele ideologia, della loro sete di potere e di dominio, del loro desiderio di sottrarre definitivamente – dopo secoli di scristianizzazione condotta da quella setta anticristica che va sotto il nome di Massoneria – la libertà di agire e persino di pensare. Hanno condotto, del tutto consapevoli, un esperimento di controllo sociale, raffinato e nello stesso tempo infingardo.

Nel periodo che abbiamo vissuto e che non è affatto terminato, uomini piccoli e meschini si sono prestati ad un gioco di derivazione diabolica. Scienza e Medicina – che sono categorie astratte se riferite a persone che sono scienziate e persone che sono medici – sono state utilizzate come copertura delle scelte del potere nella gestione politica di questa fase.

Alla quale è seguita, senza soluzione di continuità, la guerra che l’Occidente ha ingaggiato contro la Russia. So che quest’affermazione può essere considerata pro-putiniana. Non me ne preoccupo. Le responsabilità del presidente russo ci sono, ma sono la risposta all’Occidente, che per lunghi anni ha preparato la guerra. Ha disatteso gli accordi, seppur verbali, di non adesione alla NATO degli ex Paesi della cortina di ferro, che ha prodotto l’accerchiamento della Russia; ha concorso a lasciare impuniti i fatti di Odessa del 2014; non è intervenuto a difesa della popolazione filorussa, che ha subito terribili persecuzioni da parte del regime ucraino; ha consentito che in Ucraina operassero siti biochimici militari, per alcuni dei quali è provato il coinvolgimento del figlio dell’attuale Presidente degli Stati Uniti, che mai sono stati oggetto di sanzioni per le innumerevoli interventi militari compiuti in tutto il mondo nella loro storia.

Questi i temi del mio nuovo libro LE SFUMATURE DELLE TENEBRE – I lupi sono usciti dalle loro tane.

