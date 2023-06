Le   sempre più entusiasmanti  conquiste della Scienza Rivelata

Avete visto che in Texas è stato licenziato il professore di biologia perché insegna che il sesso è determinato dai cromosomi X e Y, accompagnandoli sembra con commenti anti LGBT. Salutiamo l’abolizione dei cromosomi, particelle fastidiose che infettavano la purezza della Scienza.

Le luride centrali a carbone, petrolio, gas per produrre energia elettrica vengono chiuse a ritmo accelerato, perché le pale eoliche ci danno tutta l’elettricità che vogliamo:

Una notizia preoccupante ha scosso gli azionisti e i clienti di Siemens Gamesa: i problemi alle turbine eoliche sono molto più grandi del previsto

di Massimiliano Zocchi pubblicata il 26 Giugno 2023, alle 16:25 nel canale ENERGIE RINNOVABILI

Siemens Gamesa

Siemens Gamesa, è la divisione di Siemens Energy che si occupa di turbine eoliche. I suoi prodotti sono spesso utilizzati in importanti progetti in tutto il mondo, e più di una volta si è trattato di turbine da record, per dimensioni e potenza. Oggi però è arrivata una doccia fredda per la società e gli investitori.

Siemens Energy ha annunciato una revisione dei tassi di guasto dei componenti delle turbine eoliche, ed a seguito dei nuovi dati ha riscontrato problemi più gravi del previsto.

CEO di Siemens Gamesa, Jochen Eickholt, ha dichiarato: “Il risultato dell’attuale revisione sarà molto peggiore di quanto avrei creduto possibile. I problemi di qualità vanno ben oltre quanto conosciuto finora, in particolare nell’onshore. Stiamo affrontando l’argomento ma richiede tempo e ha un costo. Anche se dovrebbe essere chiaro a tutti, vorrei sottolineare ancora una volta quanto questo sia amaro per tutti noi“.

In particolare la divisione spagnola ha riscontrato che le turbine onshore presentano difetti di qualità a diversi livelli, alle pale e ai rotori. Si dovrà intervenire per chiudere piccole crepe, sostituire cuscinetti, e altro ancora. Pare ci siano problemi anche ai modelli più vecchi, ma in questo caso non sono stati forniti dettagli.

Secondo quanto riportato da Reuters, degli oltre 132 GW di potenza installata, Siemens Gamesa avrebbe problemi per una forbice che va dal 15% al 30% delle turbine. A seguito di questa crisi, l’azienda ha cancellato le stime di profitto annuale, ed ha avertito gli azionisti che potrebbero servire più di 1,1 miliardi di dollari per correggere i problemi. A Francoforte il titolo è crollato del 37%.

Poco male, perché la Scienza rivelata annuncia che presto la materia prima che ci darà tutta l’energia che vogliamo sarà il pulitissimo Idrogeno,per lo più “verde”, che arriverà dalla”Africa”.

Qui il DWN:

28/06/2023 13:35

Perché l’Europa sta recuperando terreno rispetto agli Stati Uniti e, analogamente a quanto era allora con la tecnologia solare, soprattutto con la Cina per quanto riguarda questo sistema di accumulo di energia , che è stata dichiarata una tecnologia chiave per la transizione energetica minacciata di perdere. Perché sebbene ci sia un grande interesse per l’emergente industria dell’idrogeno in Europa, l’UE potrebbe ancora una volta fallire a causa di sfide interne e mancare i propri obiettivi ambiziosi.

Molti ostacoli burocratici si frappongono, considerando che non è stato nemmeno raggiunto un accordo su quali metodi di produzione debbano essere considerati pienamente “verdi”. Questa incertezza rende anche difficile per le aziende e gli investitori partecipare a grandi progetti sull’idrogeno e contribuisce allo spostamento della quota di mercato in altre regioni.

Infrastrutture ancora espandibili

La produzione degli elettrolizzatori necessari per convertire il gas naturale in idrogeno è in piena espansione negli Stati Uniti e in Europa e sono già in costruzione numerosi impianti a idrogeno. Tuttavia, la competitività dei fornitori locali è garantita principalmente da una politica di sovvenzione estremamente proattiva per l’industria dell’idrogeno. Tuttavia, rimane discutibile se l’aumento di 90 volte della domanda previsto entro la fine del decennio possa essere coperto solo per questi dispositivi.

È interessante notare che il gran numero di progetti sull’idrogeno smentisce il potenziale che ne deriva. Infatti, gli investitori e le istituzioni finanziarie sono ancora riluttanti a finanziarli, e sembra che ci sia ancora un notevole scetticismo sulla possibilità di produrre economicamente idrogeno verde. Secondo gli esperti del settore, solo il 7% circa dei numerosi annunci di progetti viene effettivamente finanziato. È anche una realtà che, anche se tutti i progetti sull’idrogeno attualmente proposti potessero essere effettivamente attuati, coprirebbero solo circa il 3,5% del fabbisogno energetico previsto dell’UE per il 2030.

Inoltre, non è solo la costruzione spontanea dell’uno o dell’altro rigassificatore che porta a fonti di idrogeno immediatamente gorgoglianti, e devono essere predisposte anche le infrastrutture necessarie per poterne garantire il trasporto al cliente finale. Sebbene la rete di gasdotti esistente possa in linea di principio essere utilizzata per questo a un livello superiore, l’industria energetica tedesca spiega che la rete del gas del cliente finale locale può attualmente trasportare solo circa il 20% di idrogeno. Il DVGW (Associazione tecnica e scientifica tedesca per il gas e l’acqua) stima i costi totali di una corrispondente conversione in 30 miliardi di euro. Tali restrizioni esistono anche in altri paesi europei.

redditività in questione

Al Qatar Economic Forum di quest’anno, che si è svolto a Doha alla fine di maggio, il ministro saudita dell’Energia Abdulaziz bin Salman ha posto una domanda interessante, ovvero quella dal lato della domanda. “Chi sarà il cliente?” si chiedeva il principe, ea ben vedere lo scetticismo espresso sul senso economico dell’intera strategia non è affatto fuori luogo. Perché finora non esisteva alcun meccanismo per l’idrogeno, a differenza dei mercati consolidati delle materie prime, in base al quale si potesse determinare un prezzo di riferimento trasparente per la materia prima.

Ad esempio, in tutto il mondo vengono prodotte diverse centinaia di tipi diversi di olio, che si differenziano principalmente per il contenuto di zolfo (dolce/acido) e la densità (leggero/pesante). Tuttavia, sono facili da valutare, poiché viene determinato a quale premio o sconto la rispettiva qualità viene scambiata con la varietà di riferimento (WTI/Brent). L’idrogeno non ha un prezzo di mercato chiaro, e questo è qualcosa che può certamente rappresentare un ostacolo per i partecipanti al mercato per impegnarsi pienamente lì. Inoltre, almeno i sauditi presumono – come prevedibile – che l’idrogeno non diventerà comunque un’alternativa ai combustibili fossili dal punto di vista economico. Secondo Amin Nasser, CEO del gigante petrolifero Saudi Aramco, il prezzo dell’idrogeno blu, solitamente più economico da produrre, corrisponderebbe addirittura all’equivalente di ben 250 dollari al barile di greggio. Un prezzo che non potrebbe essere raggiunto da nessun’altra parte sul mercato mondiale. Inoltre, la volatilità insita negli “ingredienti verdi” della produzione di idrogeno si traduce naturalmente nel prezzo del prodotto finale.

Il prezzo dell’idrogeno verde, secondo l’indice dell’idrogeno Hydex determinato dall’ASUE (gruppo di lavoro per il consumo energetico economico ed ecologico), lo scorso anno ha oscillato tra quasi zero e oltre 1.000 euro per MWh. Ciò rende difficile una seria valutazione del progetto. Naturalmente, queste considerazioni sono fatte dai finanziatori così come dai produttori e dai potenziali utilizzatori della fonte energetica. Se trarranno conclusioni simili a quelle dei sauditi, che sono naturalmente più riservati su questo argomento, rimarrà molto difficile rendere bancabili i progetti sull’idrogeno o addirittura considerarli economicamente fattibili.

Il mercato ha bisogno di orientamento

È una situazione molto difficile per lo sviluppo di questo mercato. I progettisti e gli investitori non sanno se vale la pena impegnarsi in uno dei tanti diversi progetti sull’idrogeno, poiché sia ​​il lato dell’offerta che quello della domanda sono praticamente ciechi nell’aria senza alcun riferimento di prezzo reale e i prodotti concorrenti politicamente impopolari rimangono attraente. Se non c’è domanda – intendiamo quella non sovvenzionata e quella che si può ottenere sul libero mercato – l’offerta rimarrà gestibile ei potenziali produttori si tireranno indietro. Il che a sua volta ha portato a prezzi elevati se il lato della domanda si svegliasse, il che sarebbe concepibile politicamente.

Il fatto che le obiezioni di cui sopra siano state sollevate dalla leadership de facto dell’OPEC è significativo ma non sorprendente. Abdulaziz bin Salman ha messo in discussione le dinamiche del mercato e ha chiarito che la visione prevalente nell’UE dell’idrogeno verde come pilastro in un mondo post-combustibile fossile non è affatto una conclusione scontata. La domanda apparentemente semplice sui potenziali acquirenti mette in luce tutta una serie di difficoltà che finora hanno ricevuto poca attenzione nel discorso globale sul cambiamento climatico e la transizione energetica quando si parla di “idrogeno verde”. Ci sono anche sfide tecniche, in particolare quelle relative alle infrastrutture.

Frattanto, l’indiscusso Supremo Maestro della Scienza Rivelata che fa?

Bill Gates rilascia zanzare OGM in Florida e Texas

La malaria trasmessa dalle zanzare appare in Florida e Texas per la prima volta in 20 anni

Il noto Bassetti già lancia l’Allarme Rivelato:

ma per fortuna, la tedesca BioTEch associata a Pfizer sta già lavora dno al Vax ant-malaria a mRNA, dalla Efficacia e Innoquità Rivelata: