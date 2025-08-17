Con discorso di pace la UE si presenta alla trattativa

Von der Leyen, ‘l’Ucraina sia un porcospino d’acciaio’ “Non ci devono essere limiti alle forze armate ucraine, né limitazioni alla cooperazione con Paesi terzi o ricevere assistenza da Paesi terzi. L’Ucraina deve essere un porcospino d’acciaio. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un punto stampa con il presidente russo Volodymyr Zelensky a Bruxelles

i tedeschi non sanno più nemmeno tutelare i propri interessi. Dove andremo a finire…

Sanzioni, embarghi e autolesionismo. È incredibile come le sanzioni e gli embarghi imposti a Russia e Cina abbiano innescato una rivoluzione nelle industrie di quei paesi. La nazionalizzazione di componenti dell’industria russa, sia civile che militare, è aumentata drasticamente negli ultimi tre anni.

In modo molto più intenso, la Cina ha nazionalizzato componenti, dai semiconduttori ai moderni motori dei droni, come ho riportato qualche giorno fa qui. Nei prossimi 5-10 anni, è probabile che la Cina nazionalizzi completamente i suoi motori aeronautici, terrestri, navali e sottomarini. In precedenza, tutti questi motori venivano importati dall’Occidente, con alcuni modelli provenienti dalla Russia.

Sia i cinesi che i russi sono stati, storicamente, importanti clienti della tecnologia occidentale per molti di questi prodotti. Contrariamente a quanto credono i sostenitori dell’embargo, queste restrizioni non puniscono queste nazioni, ma ne stimolano l’economia. E il problema è ancora più grande, perché questi due paesi stanno investendo in legami militari ed economici con i mercati emergenti in Asia e Africa, puntando a futuri clienti, ma anche gestendo le catene di approvvigionamento.

Il Sudafrica ha vissuto un’epoca d’oro per la sua industria nazionale, concentrata sugli investimenti in ricerca e sviluppo, proprio durante il periodo dell’embargo. E non dimentichiamo l’Iran, che è entrato a far parte di un gruppo ristretto di paesi dotati di tecnologia missilistica, capacità nucleari e sistemi radar. La Russia, sottoposta a sanzioni e embargo, ha deciso di centralizzare un ampio progetto di investimento tramite Rosatom, che coinvolge settori ad alta tecnologia come i semiconduttori, nonché una compagnia nazionale di trasporto container e ingenti investimenti in startup che mirano a sostituire le tecnologie informatiche occidentali. Altri investimenti rilevanti includevano l’espansione e la modernizzazione dei loro impianti metallurgici e del settore agricolo. L’obiettivo è il mercato interno, ma anche le esportazioni.

Di recente, la Thailandia ha acquistato un sottomarino cinese che operava con un rotore tedesco MTU. Tuttavia, a causa dell’embargo sulla Cina, il sottomarino non può funzionare con il motore tedesco, costringendo la Cina a sviluppare e brevettare una versione nazionale per equipaggiare la nave.

La versione cinese su licenza mira a migliorare il motore MTU396, rendendolo più silenzioso ed efficiente. D’ora in poi nasceranno altre versioni e progetti paralleli e, a causa dell’embargo, la Germania non venderà mai più quei motori ai cinesi

. Quanto più a lungo durano queste restrizioni, tanto più velocemente si sviluppano le industrie nazionali. Chi ci rimette? L’Occidente, che ha accelerato il processo di industrializzazione dei suoi concorrenti.

Quali erano le altre opzioni sul tavolo? La prima è impegnarsi per evitare i conflitti. Le guerre spesso iniziano all’interno dei palazzi, molto prima che vengano sparati i colpi.

L’UE inizia a lavorare al 19º pacchetto di sanzioni contro la Russia…

La responsabile della politica estera dell’Unione Europea Kaja Kallas ha annunciato lunedì che l’UE svilupperà un 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia, sottolineando che non dovrebbero essere fatte concessioni a Mosca senza un cessate il fuoco completo. “Finché la Russia non avrà accettato un cessate il fuoco completo e incondizionato, non dovremmo nemmeno discutere di eventuali concessioni,” ha dichiarato Kagna Kallas in un comunicato.