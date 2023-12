Gli inglesi stanno per firmare un patto di sicurezza navale con l’Ucraina , raddoppiando il loro sostegno al paese guidato da Volodymyr Zelenskyj che sta affondando.

Nel frattempo, la Germania sta aumentando il suo impegno in armi nei confronti dell’Ucraina, anche se le sue scorte di armi sono praticamente vuote. Sia il Regno Unito che la Germania stanno svuotando i loro portafogli e i loro arsenali mentre gli Stati Uniti stanno cercando di fare la stessa cosa.

Allo stesso tempo, il Washington Times, in un articolo di Bill Gertz, riferisce che il deputato Mike Gallagher (R-Wi), che è il presidente del comitato ristretto della Camera del Partito Comunista Cinese , ha avuto alcune nuove idee per aiutare Taiwan a utilizzare armi altrimenti obsolete nell’arsenale statunitense, soprattutto perché ottenere nuove armi in questo momento è quasi impossibile.

Gallagher afferma: “Recenti giochi di guerra che simulavano un conflitto con la Cina su Taiwan hanno rivelato che gli Stati Uniti sarebbero rimasti senza bombe e missili a guida di precisione a lungo raggio meno di una settimana dall’inizio del conflitto”.

Bill Gertz riferisce che il Pentagono ha un arretrato di oltre 2 miliardi di dollari di armi acquistate da Taipei, frenato dai ritardi dell’industria della difesa.

Taiwan sta attualmente aspettando 400 missili Harpoon e 100 lanciatori Harpoon che il Pentagono aveva annunciato in una vendita più di tre anni fa e che potrebbero non raggiungere l’isola fino al 2029.

Scarseggia: una vista di un missile Harpoon superficie-superficie RGM-84 immediatamente dopo aver lasciato un lanciatore di contenitori. Immagine: Asia Times Files/Twitter

Il punto chiave è che ci vorranno altri cinque anni (otto anni in totale) per consegnare i missili Harpoon a Taiwan. La situazione è ancora peggiore per altri stock bellici, come le munizioni da 155 mm e 120 mm.

La debolezza e i problemi della base industriale della difesa americana impallidiscono di fronte alla carenza di effettivi che colpisce la maggior parte dei membri della NATO e gli Stati Uniti.

Al piccolo esercito tedesco mancano nuove reclute. Come gli Stati Uniti, la Germania ha una forza di volontari, ma le cose stanno peggiorando così tanto che il governo tedesco sta pensando a una sorta di sistema di coscrizione .

Con l’attuale governo tedesco che sta già perdendo rapidamente sostegno politico , cercare di convincere il Bundestag, il parlamento tedesco, a votare in qualsiasi sistema di coscrizione sarebbe un suicidio politico. Boris Pistorius, ministro della Difesa tedesco, comprende il problema ma non ha una soluzione che possa ottenere il sostegno popolare.

La politica in Germania sta scivolando verso destra, con l’AfD, il partito di destra tedesco, che si sta assicurando un crescente sostegno da parte degli elettori. L’AfD non ha ancora preso posizione sulla coscrizione obbligatoria, ma è un partito nazionalista che vorrebbe vedere revocate le sanzioni contro la Russia e non sostiene alcuna iniziativa di difesa a livello europeo.

Alla fine di ottobre il numero totale dei militari in Germania era sceso a 181.383, con migliaia di posti vacanti.

Il tabloid tedesco Bild afferma che l’esercito tedesco non ha né la forza né l’equipaggiamento necessari per difendere efficacemente la nazione. Ma proprio mentre la Bild segnalava la crisi militare, la Germania annunciava l’invio in Lituania di una brigata di 5.000 uomini.

Sarà stazionato a meno di 20 chilometri (12 miglia) dal confine con la Bielorussia. Il trasferimento della brigata inizierà nel secondo trimestre del 2024 e, secondo il Ministero della Difesa tedesco, raggiungerà la piena prontezza al combattimento entro il 2027.

Ma, dice il ministro della Difesa tedesco Pistorius, “non abbiamo un esercito in grado di difendere il paese da un’offensiva militare, da una brutale guerra di aggressione”. La contraddizione è evidente.

Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha bisogno di più soldati. Immagine: Screengrab di Twitter

Anche l’esercito britannico è un grosso problema. Defense and Security Monitor riferisce che “A lungo considerate un esercito di livello mondiale, le forze armate britanniche sono ora bloccate in una routine di reclutamento, con tagli al personale pianificati ancora da attuare nell’ambito del Defense Command Paper presentato nel 2021. Ci sono problemi significativi e persistenti che coinvolgono alloggi militari fatiscenti, munizioni esaurite e programmi di approvvigionamento mal eseguiti”.

Sky News, come riportato da The Defense Post , “ha delineato la portata del problema che devono affrontare le forze armate del Regno Unito. Si diceva che in caso di conflitto armato i militari sarebbero rimasti senza munizioni dopo pochi giorni. Secondo quanto riferito, il Paese non ha nemmeno la capacità di difendere il proprio spazio aereo data la crescente potenza e capacità dei missili e dei droni di oggi.

Inoltre, la sostituzione completa dei vecchi carri armati e veicoli blindati britannici non è prevista per anni, influenzando così la sua spinta alla modernizzazione . Le fonti affermano che ci vorranno dai cinque ai dieci anni perché l’esercito britannico sia in grado di schierare una divisione da guerra con più di 30.000 soldati e sostenuta da carri armati ad alta potenza, sistemi di artiglieria ed elicotteri.

Oggi, l’esercito britannico è più piccolo di quanto lo fosse al tempo della rivoluzione americana nell’aprile 1775. L’intero esercito britannico è composto da 142.560 membri . L’esercito britannico conta attualmente 77.540 soldati in tutte le sue fila. Ciò significa che la forza combattente stessa è molto più piccola, probabilmente intorno ai 30.000.

La Gran Bretagna è stata il più grande sostenitore europeo dell’Ucraina nella sua guerra con la Russia, svuotando il suo arsenale high-tech per sostenere l’esercito ucraino. La Gran Bretagna sta anche fornendo supporto sul campo all’Ucraina e all’intelligence sul campo di battaglia, oltre a pianificare operazioni segrete speciali come il tentativo di distruggere il ponte da 3 miliardi di dollari sullo Stretto di Kerch che collega la Russia alla Crimea.

Non si scrive molto sull’esercito francese. Sappiamo che l’equipaggiamento francese non si è comportato bene contro i russi nella guerra in Ucraina. Il suo CAESAR (Camion Équipé d’un Système d’Artillerie) è stato una grande delusione sul campo di battaglia, è soggetto a guasti ed è stato preso di mira dai droni russi Lancet.

La Francia ne ha inviati 18 in Ucraina, il 25% dell’intera flotta di questi sistemi mobili di cannoni da 155 mm. Secondo i rapporti, per produrne di nuovi ci vogliono anni.

L’obice CAESAR ha visto l’azione in Iraq ma non in Ucraina. Immagine: Screengrab di Twitter

Allo stesso modo, il veicolo da combattimento di fanteria francese AMX-10C RC si è rivelato una trappola mortale per gli operatori ucraini che considerano la sua “armatura sottile” inadeguata per l’uso in prima linea. Presentato come un “cacciacarri”, spesso è quello che viene distrutto. Per quanto riguarda i carri armati, dopo la brutta esperienza con gli AMX e i carri armati tedeschi Leopard, la Francia ha deciso di non inviare i suoi carri armati da battaglia principale Leclerc in Ucraina.

In tutta onestà, il veicolo da combattimento della fanteria americano Bradley e il veicolo da combattimento cingolato tedesco Marder, per non parlare dello sfortunato carro armato Leopard, sono stati tutti distrutti in Ucraina. Uno studio statunitense della Rand Corporation , importante contractor del Pentagono, afferma che l’esercito francese è un fragile alleato contro la Russia.

Anche l’esercito americano sta affrontando una crisi di reclutamento. Non solo ci sono problemi a riempire i ranghi, ma l’esercito ha difficoltà a diplomare sottufficiali capaci. I sottufficiali sono il cuore e l’anima dell’esercito americano , sono ciò che fa funzionare l’esercito.

Meno della metà dei posti sono coperti. Military.com afferma: “Il corso per reclutatori dell’esercito di otto settimane a Fort Knox , Kentucky, può formare un massimo di 2.866 studenti per un totale di 53 classi. Tuttavia, i dati mostrano che ne sono aumentati solo 1.336 nell’anno fiscale 2023, conclusosi alla fine di settembre”.

L’esercito stesso sta affrontando problemi nel reclutamento dei soldati, quest’anno e lo scorso. L’esercito si trovava a 10.000 soldati in meno rispetto al suo obiettivo di 65.000 nuove truppe nell’ultimo anno fiscale. L’anno scorso ha mancato l’obiettivo di 60.000 soldati contro 15.000.

L’esercito sta cercando di risolvere il problema , ma in gran parte si basa sullo strano approccio WOKE della leadership dell’esercito e su una miriade di questioni complicate, in particolare dopo l’epidemia di Covid, quando il Pentagono ha ordinato alle truppe di vaccinarsi o di essere espulse dall’esercito. Ora ci sono un sacco di cause legali per la politica fallimentare del Pentagono.

Al di là del deficit di effettivi e rifornimenti, gli eserciti della NATO mancano di esperienza di combattimento, sebbene in Ucraina vi siano molti “consiglieri” che sostengono l’esercito ucraino. I consulenti non replicano mai ciò che sperimentano le truppe in prima linea, quindi la curva di apprendimento può essere utile per aumentare le conoscenze tattiche e operative, ma non per la guerra in sé.

L’Ucraina si trova inoltre ad affrontare un’enorme carenza di manodopera e il suo utilizzo di sforzi draconiani di reclutamento è impopolare e potrebbe costringere Zelenskyj a dimettersi. I soldati impressionati e costretti non combattono in modo efficace e, nella migliore delle ipotesi, sono solo carne da canone.

Peggio ancora, molti di coloro che hanno resistito alla leva ucraina (alcuni di loro hanno pagato gli amministratori della leva per importi tipicamente di 1.000 dollari) provengono dalla nomenklatura ucraina , vale a dire dalle classi superiori o da persone con competenze di alto livello o da famiglie politicamente legate e privilegiate. .