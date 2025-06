L’autoreplicante per impestare anche i No-VAX

Adriano Valente

“RePulisti totale”: RFK Jr. licenzia l’intero comitato consultivo sui vaccini del CDC,

Il Segretario della Salute e dei Servizi Umani Robert F. Kennedy Jr. ha licenziato tutti i membri del comitato consultivo sui vaccini del CDC, in una mossa radicale che, a suo dire, mira a ripristinare la fiducia del pubblico, ma che i critici definiscono sconsiderata e radicale.

In un editoriale pubblicato sul Wall Street Journal, Kennedy ha affermato che l’Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) è stato afflitto da conflitti di interesse, comportamenti fasulli e processi decisionali poco trasparenti per decenni, e che solo una “pulizia totale” avrebbe potuto risolvere il problema.

Il comitato è stato afflitto da persistenti conflitti di interesse ed è diventato poco più di un semplice “timbro” per qualsiasi vaccino. Non ha mai sconsigliato un vaccino, nemmeno quelli successivamente ritirati per motivi di sicurezza. Non ha esaminato attentamente i prodotti vaccinali somministrati a neonati e donne in gravidanza.

A peggiorare la situazione, i gruppi che informano l’ACIP si riuniscono a porte chiuse, violando il principio legale ed etico di trasparenza, fondamentale per preservare la fiducia del pubblico. -RFK Jr.

Il panel ACIP, composto da 17 membri, scienziati “indipendenti”, medici e professionisti della sanità pubblica, avrebbe dovuto riunirsi entro la fine del mese per esaminare le raccomandazioni, comprese quelle relative ai vaccini contro il COVID-19 per i bambini. La riunione si terrà comunque, ma senza gli attuali membri del panel, alcuni dei quali, secondo Kennedy, erano “nominati all’ultimo minuto da Biden”, il cui mandato sarebbe altrimenti stato prorogato fino al 2028. “Senza la rimozione degli attuali membri, l’attuale amministrazione Trump non sarebbe stata in grado di nominare la maggioranza dei nuovi membri fino al 2028”, ha scritto Kennedy. I difensori di Kennedy affermano che questo è esattamente il tipo di mossa coraggiosa necessaria per rompere la crisi di credibilità che circonda la scienza dei vaccini e le agenzie sanitarie governative.

I nuovi membri, ha promesso, “non lavoreranno direttamente per l’industria dei vaccini” e “si rifiuteranno di fungere da timbro di gomma”, promuovendo invece “una cultura di indagine critica”. Ma i critici affermano che la mossa puzza di ideologia e solleva il timore che Kennedy riempia il comitato di scettici sui vaccini o di persone non qualificate, erodendo ulteriormente la fiducia. “Licenziare esperti che hanno trascorso l’intera vita a proteggere i bambini da malattie mortali non è una riforma: è sconsiderato, radicale e radicato in teorie cospirazioniste, non nella scienza”, ha dichiarato il leader della minoranza al Senato Chuck Schumer (D-N.Y.) in una dura dichiarazione. https://x.com/DrLoupis__/status/1931685003278053847

