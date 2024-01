La vergogna di essere italiani..

i il governo italiano ha tolto i finanziamenti alla #UNRWA perché 12 impiegati, sui 30,000 totali, avrebbero partecipato/sostenuto o festeggiato gli attacchi del #7Ottobre. Togliendo quindi al popolo palestinese assediato dal governo di #Israele qualsiasi speranza di ricevere assistenza umanitaria.

per sopravvivere mentre la guerra e gli sfollamenti continuano. Molti soffrono la fame mentre il tempo stringe verso la morte per fame

In realtà, Antonio Tajani ha fatto sapere che l’Italia aveva già sospeso i fondi all’UNRWA subito dopo il 7 ottobre, anche se non ha spiegato perché”

Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Finlandia, Australia, Italia e Paesi Bassi hanno interrotto gli aiuti agli abitanti di Gaza affamati, mentre i loro alleati nazisti effettuano la pulizia etnica a Khan Yunis sotto una forte pioggia. Diplomatici, politici e giornalisti occidentali sostengono il #GazaHolocaust .

Quando Israele uccise 152 dipendenti dell’UNRWA, non vi fu alcuna condanna occidentale. Dopo la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, i regimi occidentali hanno smesso di finanziare l’UNRWA, che nutre i bambini di Gaza affamati. Si riferivano alle affermazioni avanzate dal regime genocida nei confronti di 12 dipendenti.

Israele e diversi paesi occidentali [fra cui l’Italia] stanno attaccando l’UNRWA, Agenzia umanitaria delle Nazioni Unite che aiuta i rifugiati palestinesi con un’accusa ancora non dimostrata e infondata di coinvolgimento di 12 presunti dipendenti “coinvolti” con Hamas, e i suddetti paesi stanno tagliando gli aiuti all’Agenzia umanitaria delle Nazioni Unite. Un

attacco senza precedenti e di una vera punizione collettiva (crimine di guerra) contro l’intero popolo palestinese della Striscia di Gaza, e incredibilmente arriva dopo la decisione della Corte Internazionale di Giustizia

di sollecitare Israele a consentire l’ingresso e l’incremento degli aiuti umanitari aiuti nella Striscia di Gaza. (Come misura provvisoria e obbligatoria per prevenire il genocidio dei palestinesi a Gaza). Vi imploro, se possibile, di unirvi alle organizzazioni/paesi fratelli del Sud del mondo ( #BRICS ) e lavorare per sostenere e contribuire a finanziare l’agenzia delle Nazioni Unit e

) per il popolo palestinese che soffre da tempo.

Il direttore responsabile

dell’Agenzia umanitaria delle Nazioni Unite ha già riferito che i servizi umanitari potrebbero essere bloccati la prossima settimana, a causa della mancanza di fondi e della decisione assurda e criminale di USA, Canada, Germania, Italia e altri paesi egoisti. Non possiamo rimanere passivi di fronte a tale malvagità, signor Presidente! Rinnovo la mia più sincera richiesta/appello ad aiutare l’Agenzia per gli aiuti umanitari delle Nazioni Unite per la popolazione palestinese di Gaza, che già soffre molto, ha bisogno di aiuto e sull’orlo del genocidio (con la piena complicità degli Stati Uniti e di altri paesi) potenze mondiali, in collaborazione e diffamazione diffusa da Israele). cc:

2003: GW Bush giustifica l’invasione dell’Iraq con la testimonianza di Ibn al-Shaykh Al-Libi, torturato fino alla confessione dai servizi di sicurezza egiziani addestrati dalla

CIA 2024: Biden giustifica il taglio degli aiuti delle Nazioni Unite a Gaza con la testimonianza di detenuti palestinesi torturati fino alla confessione dai servizi di sicurezza israeliani

