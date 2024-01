Giornata della Memoria

https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1751362761932841334?s=20v

Maurizio Blondet, [28/01/2024 13:59]

IL GIORNO DELLA MEMORIA

“Campi di sterminio e forni per chi non si vaccina”.

Giuseppe Gigantino, cardiologo

“Mi divertirei a vederli morire come mosche”.

Andrea Scanzi, giornalista

“Se fosse per me costruirei anche due camere a gas”.

Marianna Rubino, medico

“I cani possono sempre entrare. Solo voi, come è giusto, resterete fuori”.

Sebastiano Messina, giornalista

“Vagoni separati per non vaccinati”.

Mauro Felicori, assessore

“Escludiamo chi non si vaccina dalla vita civile”.

Stefano Feltri, giornalista

“I no vax fuori dai luoghi pubblici”.

Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana

“Potrebbe essere utile che quelli che scelgono di non vaccinarsi andassero in giro con un cartello al collo”.

Angelo Giovannini, sindaco di Bomporto

“I no vax mi fanno veramente paura, dipendesse da me non li farei più lavorare”

Enrico Brignano, comico

“Stiamo aspettando che i no vax si estinguano da soli”.

Paolo Guzzanti, giornalista

“Verranno messi agli arresti domiciliari, chiusi in casa come dei sorci”.

Roberto Burioni, virologo.

“Non chiamateli no vax, chiamateli col loro nome: delinquenti”.

Alessia Morani, deputato

“Vorrei un virus che ti mangia gli organi in dieci minuti riducendoti a una poltiglia verdastra che sta in un bicchiere per vedere quanti inflessibili no-vax restano al mondo”.

Selvaggia Lucarelli, giornalista

“I riders devono sputare nel loro cibo”.

David Parenzo, giornalista

“I loro inviti a non vaccinarsi sono inviti a morire”.

Mario Draghi, Presidente del Consiglio

“Gli metterò le sonde necessarie nei soliti posti, lo farò con un pizzico di piacere in più”.

Cesare Manzini, infermiere

“Gli bucherò una decina di volte la solita vena facendo finta di non prenderla”.

Francesca Bertellotti, infermiera

“Provo un pesante odio verso i no vax”.

J-Ax, cantante

“Se riempiranno le terapie intensive mi impegnerò per staccare la spina”.

Carlotta Saporetti, infermiera

“Non siete vaccinati? Toglietevi dal ca**o!”

Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia Romagna

“Un giorno faremo una pulizia etnica dei non vaccinati, come il governo ruandese ha sterminato i tutsi”.

Alfredo Faieta, giornalista

“Il greenpass ha l’obiettivo di schiacciare gli opportunisti ai minimi livelli”.

Renato Brunetta, ministro

“E’ giusto lasciarli morire per strada”.

Umberto Tognolli, medico

“Prego Dio affinché i non vaccinati si infettino tra loro e muoiano velocemente”.

Giovanni Spano, vicesindaco

“Bisogna essere duri e discriminare chi non si vaccina, in ospedale, a scuola, nei posti di lavoro”.

Filippo Maioli, medico

“Serve Bava Beccaris, vanno sfamati col piombo”.

Giuliano Cazzola, giornalista

“Mandategli i Carabinieri a casa”.

Luca Telese, giornalista

“E’ possibile porre a loro carico una parte delle spese mediche, perché colpevoli di non essersi vaccinati”.

Sabino Cassese, costituzionalista

“Non sarà bello augurare la morte, ma qualcuno sentirà la mancanza dei novax?”

Laura Cesaretti, giornalista

“Se arrivi in ospedale positivo, il Covid ti sembrerà una spa rispetto a quello che ti farò io”.

Vania Zavater, infermiera

“I novax sono i nostri talebani”.

Giovanni Toti, presidente regione Liguria

“Sono dei criminali, vanno perseguitati come si fa con i mafiosi”.

Matteo Bassetti, infettivologo

“Vi renderemo la vita difficile, come stiamo già facendo, perché il non vaccinato è pericoloso”

Pierpaolo Sileri, viceministro della salute

Troppe morti improvvise nelle forze dell'ordine !!

Troppe morti in ogni fascia di età pic.twitter.com/2oFaXHHHxq — Adriano Valente (@Adriano72197026) January 25, 2024

Continuano a spengersi come lampadine pic.twitter.com/j8GTe5IHSN — Adriano Valente (@Adriano72197026) January 27, 2024

Moriranno all’improvviso "

Luc Montagnier pic.twitter.com/0b6yYNgJpS — Adriano Valente (@Adriano72197026) January 28, 2024

Moriranno all’improvviso "

Luc Montagnier pic.twitter.com/hlgoD0T562 — Adriano Valente (@Adriano72197026) January 28, 2024

Seguite Adriano Valente che tiene il conto