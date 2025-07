La vera arma della dittatura UE è la tv. Esempi.

Per quello che dice (insuperabile nel creare il terrore immotivato di massa – altro che i carri armati nelle strade – sul Covid e adesso col Caldo Mortale, le imposture volute dall’Agenda di Spopolamento) ma forse soprattutto per quello che tace ed omette .

Chi se la prende con gli italiani perché accettano ogni menzogna sesquipedale e nuova misura oppressiva o addirittura volta al loro sterminio, non capisce che il popolo non si ribella per ché è disinformato: i TG sono visti dall’80% della popolazione – decine di milioni – mentre il miglior giornale critico, La Verità o Il Fatto, raggiunge , a esagerare, centomila lettori. I blogger migliori che dicono la verità saranno visto da 60 mila italiani.

Qui sotto alcuni esempi di giornalisti bravissimi cche danno notizie che non veremo mai in tv..

https://x.com/durezzadelviver/status/1940434040206868927

Intanto, zitta zitta, la Commissione pubblica le linee guida per gli Stati nel recepimento della direttiva EBPD, meglio nota come case green. Due regolamenti e un documento con 13 allegati. Ma se andiamo male è colpa di Trump, sia chiaro.

coosa è EBPD? Se i tg lo spiegassero il popolo insorgerebbe:

EBPD sta per Energy Performance of Buildings Directive (Direttiva sulla prestazione energetica degli edifici). È una direttiva europea che mira a migliorare l’efficienza energetica degli edifici. In Italia, la direttiva è nota anche come “Case Green”.

Ecco alcuni punti chiave:

Obiettivo: Ridurre il consumo energetico degli edifici e promuovere l’uso di fonti energetiche rinnovabili. Ambito: Si applica sia agli edifici nuovi che a quelli esistenti. Quelli vecchi dovrannoessere resi green coon una spesa, a carico del proprietario, di40–60 mila euro. Poiché i padroni di casa non hanno tanti soldi, essiverrranno dati loro dalle finanziarie estere appositamente createalle quali dovrà essere ceduta la proprietà. Graziosamente, le finanzarie ci lasceranno continuare ad abitare in casa nostra, dietro pgamento dell’affitto.

Scadenze: A partire dal 2025, sono previste nuove disposizioni per gli edifici, con obiettivi di zero emissioni per quelli di nuova costruzione entro il 2028 e per quelli pubblici entro il 2026. Implicazioni: La direttiva impone agli Stati membri di adottare misure per migliorare l’efficienza energetica degli edifici, come l’installazion Qui anche e di sistemi di automazione e controllo, punti di ricarica per veicoli elettrici, e l’uso di materiali ad alta efficienza energetica. C’è un’ottima occasione per dire a Bruxelles cosa pensano i cittadini e le imprese dell’idea di un allargamento del CBAM ai prodotti a valle. C’è tempo fino al 26 agosto. Qui anche lo scafato combattente Giraldo cade in una speranzosa ingenuità: anzitutto la UE proponne “una consultazione”, a cui si sa già che se non appare la notizia in TG risponderanno poche centinaia. E poi perché “consultazione” ? la cosa richiede “il votv” dei cittadini. E poi manco sappiamo cosa è il CBAM, se non siamo lettori abituali di La Verità, letta da 40 mila persone: Insomma Ursula vuol farci pagare anche il CO2 prodotto non dalle nostre industrie, ma anche quello prodotto oltre-frontiera sull’acciaio che importiamo. Pensate l’effetto sull’opinione pubblica se il TG di Mentana o5 desse questa notizia… Un’altra grande giornalista veritiera e profonda, che i TG non vi faranno mai vedere Martina Pastorelli: Questa #UE in decomposizione economica, etica e sociale porta un attacco all’umanità. Ha costruito il nemico #Russia per giustificare #RearmEurope e imporre un maxi Stato federale: saremo ridotti a fornitori di soldati e armi, privati di identità nazionale e autonomia strategica. https://x.com/CathVoicesITA/status/1940652586115432595 E non vorrei dimenticare Chance, uno dei più preziosi e inarrivabili informatori , altro che TG: https://x.com/ChanceGardiner/status/1940581086230430194

Di AdrianoValente ho già avuto occasione di lodarlo coomepunto di riferimento insostituibile per laapiù cemnsurata questione dai TG:

https://x.com/Adriano72197026/status/1939376977078628798

I media mainstream e i tg di sport hann parlato un minuto del celebre calciatore ucciso. Ciò che hanno taciuto l’ha scoperto un altro grande giornalista della verità,Ugo Fuoco, mai nei TG :

MUORE LA STELLA DEL LIVERPOOL DIOGO JOTA, LA SUA AUTO IN FIAMME, ARSO VIVO CON IL FRATELLO. AVEVA UNA TESLA ELETTRICA MODEL X, VE LA MOSTRO.

Nella notte si è consumata una tragedia immane per il mondo del calcio. Il campione 28enne del Liverpool, ed attaccante della nazionale portoghese, Diogo Jota è deceduto insieme al fratello Andrè (anch’egli calciatore) a seguito di un incidente automobilistico.

️L’auto, uscita di strada, è andata in fiamme ed ha arso vivo il calciatore ed il fratello.

⚡️Tutti sapevano che Diogo Jota fosse proprietario di una Tesla elettrica Model X. Al momento i media non parlano del modello dell’auto, quindi restiamo in attesa di conferme.

Vi mostro la Tesla del calciatore portoghese condotta dal ragazzo stesso.

▪️Approfondimenti a seguito, visionali tutti, è importante esserne informati.

⚠️DRAMMA INDUSTRIALE, NESSUNO VUOLE AUTO ELETTRICHE, STELLANTIS MINACCIA DI CHIUDERE GLI STABILIMENTI. LE ASSURDITÀ IMPOSTE FANNO PARTE DI UN DISEGNO DI CONTROLLO, I VERI DATI SULLE EMISSIONI DI CO2 DEI VEICOLI

➡️ t.me/ugofuoco/5224

⚠️VERI MOTIVI PER I CUI IMPONGONO AUTO ELETTRICA

➡️ t.me/ugofuoco/2496

⚠️LA VERITÀ SU IMPOSIZIONE AUTO ELETTRICA. I REALI INTERESSSI E LA FALSA NARRAZIONE

➡️ t.me/ugofuoco/3170

⚠️2 MORTI E 14 FERITI FRA I VIGILI DEL FUOCO IN SPAGNA PER L’ESPLOSIONE DI UN’AUTO ELETTRICA

➡️ t.me/ugofuoco/5064

⚠️RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE, CIÒ CHE NON DICONO DELL’AUTO ELETTRICA

1️⃣ t.me/ugofuoco/2433

2️⃣ t.me/ugofuoco/2929

⚠️ESPLODE UNA TESLA, INTERA CONCESSIONARIA DI AUTO ELETTRICHE IN CENERE

➡️ t.me/ugofuoco/3362

⚠️27.000 PORSCHE RICHIAMATE PER RISCHIO INCENDIO BATTERIA

➡️ t.me/ugofuoco/4553

⚠️194.000 JEEP RICHIAMATE DA STELLANTIS “RISCHIO INCENDIO BATTERIA, PARCHEGGIATELE ALL’APERTO”

➡️ t.me/ugofuoco/4524

⚠️VIVI PER MIRACOLO

ESPLODE 500 ELETTRICA, FAMIGLIA MIRACOLATA, VILLA DANNEGGIATA ED INAGIBILE

➡️ t.me/ugofuoco/4496

⚠️RISCHIO INCENDIO PER 97MILA AUTO ELETTRICHE DELLA BYD. IL COLOSSO LE RICHIAMA

➡️ t.me/ugofuoco/4503

⚠️ESPLOSE AUTO ELETTRICA ED ABITAZIONE. LA TESTIMONIANZA DEL SOPRAVVISSUTO

➡️ t.me/ugofuoco/4548

⚠️A FUOCO AUTO ELETTRICA A MILANO

➡️ t.me/ugofuoco/4149

⚠️BOMBA DA ALLIANZ ASSICURAZIONI “LE MAGGIORI PERDITE SONO CAUSATE DA INCENDI DERIVANO DA VEICOLI ELETTRICI”

➡️ t.me/ugofuoco/3037

⚠️CADAVERE CARBONIZZATO NELLA SUA AUTO ELETTRICA ANDATA A FUOCO

➡️ t.me/ugofuoco/3566

⚠️HANNO OBBEDITO AL PADRONE GLOBALISTA. DOPO AVER DISTRUTTO IL COMPARTO AUTO PASSANO ALL’INCASSO

➡️ t.me/ugofuoco/4712

⚠️DISASTRO AUTO ELETTRICA -66%

➡️ t.me/ugofuoco/4463

⚠️CRIMINALI DEL GREEN. LE VERITÀ SULL’AUTO ELETTRICA DISVELATE DA REPORT, STA DISTRUGGENDO L’AMBIENTE

1️⃣ t.me/ugofuoco/3458

2️⃣ t.me/ugofuoco/3469

3️⃣ t.me/ugofuoco/2506

4️⃣ t.me/ugofuoco/2508

5️⃣ t.me/ugofuoco/3460

6️⃣ t.me/ugofuoco/3170

⚠️SANGUE E IPOCRISIA, FINTA RIVOLUZIONE AMBIENTALISTA

1️⃣ t.me/ugofuoco/2612

2️⃣ t.me/ugofuoco/3177

⚠️URAGANI ED ELETTRICA. LA DOMANDA CHE “MANDA AL TAPPETO” L’ESPERTO DEL GOVERNO

➡️ t.me/ugofuoco/4629

⚠️STA MALE LA ZIA DI MONTECATINI, PIERACCIONI DISTRUGGE L’AUTO ELETTRICA

➡️ t.me/ugofuoco/2881

⚠️DEVASTAZIONE AMBIENTALE E VIOLAZIONE DI QUALSIASI DIRITTO UMANO. IL LATO OSCURO DELL’AUTO ELETTRICA, STA DISTRUGGENDO IL MONDO

➡️ t.me/ugofuoco/4613

⚠️LE VERITÀ NASCOSTE DELL’AUTO ELETTRICA. DISTRUZIONE AMBIENTALE, VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI, SCHIAVITÙ DEI BAMBINI, HA DISTRUTTO IL COMPARRO AUTO ED HA PRESTAZIONI PESSIME

➡️ t.me/ugofuoco/4719

⚠️A FUOCO A MOTORE ACCESO, 20.000 LITRI D’ACQUA PER SPEGNERE UNA TESLA IN FIAMME. PROPRIETARIO SALVO PER MIRACOLO

➡️ t.me/ugofuoco/4797

✅CONDIVIDIAMO OVUNQUE PER COSTRUIRE CONSAPEVOLEZZA. DIFFONDIAMO SU WHATSAPP, TWITTER, TIK TOK, INSTAGRAM, TELEGRAM E FACEBOOK.

Unisciti al canale t.me/ugofuoco

Senza le omissioni TV, il totalitarismo sterminatore susciterebbe oposizione e rivolta.