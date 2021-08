Guido Silvestri, virologo della Emory University di Atlanta: “La terza e la quarta dose di vaccino anti Covid serviranno “e non credo sarà la fine del mondo, specie se questo riuscirà a ridurre i morti e a far circolare di meno il virus”.

“Se diciamo alle persone ‘vaccinatevi’, ma poi le teniamo chiuse in casa, mascherate e distanziate, quale sarebbe l’INCENTIVO a vaccinarsi, specie tra i soggetti a basso rischio?”

Avviso di sciopero a oltranza negli ospedali di Marsiglia, contro la vaccinazione obbligatoria del personale sanitario

Préavis de grève illimitée dans les hôpitaux de Marseille, contre la vaccination obligatoire des soignants

Le mouvement vient du syndicat Sud santé. L’APHM et l’hôpital Edouard Toulouse ont déposé un préavis de grève illimitée pour protester contre la vaccination obligatoire des soignants. Deux rassemblements sont programmés le 5 août.