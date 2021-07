URGENTE CONDIVIDETE TUTTI: servono farmaci per animali ustionati in Sardegna, inviate un contributo a Alla CLINICA VETERINARIA DUEMARI, VIA CAGLIARI 313, ORISTANO chi puo aiuti le varie associazioni che operano sul territorio pic.twitter.com/eg0YbCoRcv

— Massimo Borghi (@massimo4951) July 25, 2021