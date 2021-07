La Germania vuol passare dal Diesel all’idrogeno, fornitore immaginario-ideale di energia pulita (quando brucia produce acqua) e che non aumenta il CO2. Ha un piano grandioso – più precisamente un delirio basato su pseudoscienza. Che imporrà anche agli altri europei per soddisfare la fanta-ideologia “verde” nella versione totale (e totalitaria) Qui un articolo di DWN – che raccomandiamo – ,in traduzione automatica:

Importazione idrogeno dall’Africa: la Germania irrita con calcoli astronomici

Il governo federale non può produrre in casa l’idrogeno verde necessario e dipende quindi dalle importazioni da altri paesi. L’Africa occidentale sta per diventare un’importante regione partner. Il potenziale che il governo federale ha calcolato lì sembra quasi folle.

SEBASTIAN BECKER

“Con le partnership sull’idrogeno in Africa, stiamo aprendo la strada ai mercati energetici globali e a una maggiore prosperità per le popolazioni locali. Insieme alle persone in Namibia, Sud Africa o Africa occidentale, vogliamo innanzitutto creare il valore aggiunto necessario “, afferma Stefan Kaufmann, responsabile dell’innovazione del governo federale per l'”idrogeno verde”.

Contesto: le partnership sull’idrogeno menzionate da Kaufmann sono una componente importante della strategia nazionale per l’idrogeno del governo federale. Perché il Paese non ha abbastanza impianti di produzione propri per soddisfare le esigenze future. Ecco perché il governo federale si sta attualmente diffondendo in tutto il mondo in tutte le direzioni per trovare partner di consegna.

Una parte molto importante del mondo è l’Africa occidentale, che svolgerà un ruolo speciale nella strategia tedesca. Il Ministero Federale della Scienza ha appena pubblicato un rapporto provvisorio sul progetto “H 2 -Atlas-Africa”, che ha lo scopo di promuovere la cooperazione con questa parte del continente. La pubblicazione parla di “buone opportunità per l’idrogeno verde dall’Africa”.

Il governo federale punta alla cooperazione con i 15 stati dell’Unione economica dell’Africa occidentale ECOWAS, che generano una produzione economica totale di 615 miliardi di dollari, circa il prodotto interno lordo (PIL) della Polonia. Si trovano su un’area che è circa un quinto più grande dell’UE. Il Ministero federale della scienza fa affidamento su una partnership con la comunità imprenditoriale, che ha circa dieci anni.

Quasi folle: l’Africa occidentale dovrebbe soddisfare le esigenze tedesche circa 1.500 volte

“Il 33 percento della superficie terrestre è adatto per impianti fotovoltaici, con turbine eoliche onshore – cioè i sistemi a terra – è addirittura il 76 percento”, afferma il rapporto. “Teoricamente, il potenziale totale della produzione di idrogeno negli stati dell’ECOWAS è di circa 165.000 terawattora (TWh, un miliardo di chilowattora) che possono essere ottenuti da esso”, afferma Solomon Agbo, un esperto di idrogeno di Jülich con il quale il governo tedesco lavora a stretto contatto .

Contesto: se lo scienziato avesse ragione con i suoi calcoli, l’Africa occidentale sarebbe in grado di soddisfare la domanda tedesca circa 1.500 volte, un numero quasi incredibile. Sembra che il governo federale voglia raggiungere le stelle. Perché il Piano nazionale per l’idrogeno prevede che la Germania produrrà da 90 a 110 terawattora da idrogeno entro il 2030.

“I costi medi per un kilowattora di elettricità da fotovoltaico sono stimati tra due e quattro centesimi, per l’eolico tra due e 15 centesimi. Il prezzo calcolato per la maggior parte della produzione di idrogeno in Africa occidentale è inferiore a 2,50 euro al chilogrammo”, prosegue il ministero nel suo rapporto, sottolineando che tale prezzo non tiene ancora conto dei costi di trasporto verso l’Europa.

Per dirla in prospettiva: ciò significa che molto probabilmente la materia prima sarebbe prodotta anche in modo redditizio secondo i criteri europei. Perché l’UE assume nel suo documento di strategia 2020 che i costi devono essere compresi tra 2,5 e 5,5 euro al chilogrammo perché i progetti per l’idrogeno verde si ripagano.

Il grande potenziale dell’Africa occidentale deriva anche dal fatto che circa il 50 per cento della superficie totale può essere teoricamente edificato con sistemi per energie rinnovabili. Per fare un confronto: nell’UE, questo è attualmente solo il cinque percento, motivo per cui il governo federale deve cercare partner di consegna in altri continenti.

Un problema, tuttavia, è che il Ministero federale della scienza ha effettuato i suoi calcoli sulla base dei dati attuali, che cambiano molto rapidamente. Perché nei paesi dell’Africa occidentale si costruisce molto velocemente la terra perché la gente scappa sempre più nelle città. Inoltre, non è stato ancora risolto il problema di come trasportare la materia prima in Germania.

L’imminente scarsità d’acqua e l’instabilità politica come fattori di rischio

E non sono ancora tutti gli ostacoli da superare: nell’Africa occidentale c’è la minaccia nel prossimo futuro di una carenza d’acqua, necessaria per la produzione di idrogeno verde. Inoltre, gran parte della popolazione non ha ancora accesso all’elettricità. In Ghana, ad esempio, si genera ancora molta energia con il diesel importato.

L’industria che genera l’elettricità in questo modo rischia di opporsi ai politici che promuovono improvvisamente le energie rinnovabili. Alcuni paesi sono già politicamente sviluppati lì, altri solo molto poco. Ciò significa che ci sono notevoli ostacoli politici e organizzativi da superare nella regione.

La costruzione e l’esercizio di impianti per l’esportazione di H2 potrebbe portare a gravi conflitti in tale contesto. Le esperienze del colonialismo non sono dimenticate in Africa e possono essere utilizzate in qualsiasi momento per la mobilitazione politica. La Cina potrebbe anche interferire qui. Almeno questo è ciò che si aspetta l’analista geopolitico di DWN, Cüneyt Yilmaz.

“A causa della sua ricchezza di risorse naturali, l’Africa occidentale è stata una destinazione geopolitica ambita a Pechino sin dagli anni ’60”, afferma l’esperto. “Ovunque i cinesi vogliano diventare economicamente e in ultima analisi politicamente attivi, investono sempre prima nelle infrastrutture, il che è decisamente interessante per i paesi target. Ciò vale non solo per i paesi dell’Europa centrale e orientale dell'”Iniziativa 16 + 1″ cinese, ma anche per l’Africa occidentale. Resta da vedere se l’Africa occidentale e altri paesi africani opteranno per l’elettrolisi del carbone o dell’acqua per produrre idrogeno “, spiega Yilmaz.

“Se decidi a favore dell’elettrolisi dell’acqua, vince la Germania. Se optano per l’alternativa al carbone a basso costo, vince la Cina. Quali altri poteri esterni potrebbero influenzare il processo decisionale nei paesi dell’Africa occidentale dovrebbe essere discusso con attenzione al fine di contrastare possibili azioni dirompenti. Questo sarebbe il mio consiglio al governo federale “, afferma l’analista.

Anche Arabia Saudita, Australia e Ucraina diventeranno partner della Germania

Ma non solo l’Africa occidentale, ma anche altre località si offrono di produrre per la Germania. Ciò include l’Arabia Saudita, con la quale il governo tedesco ha firmato una dichiarazione di intenti a collaborare nella seconda metà di marzo. Il Paese arabo è stato finora considerato uno dei maggiori produttori di idrogeno grigio, che si ottiene da combustibili fossili ed è considerato meno rispettoso dell’ambiente.

Finora le energie rinnovabili non hanno avuto un ruolo, quindi il governo saudita deve investire molto nel loro sviluppo. Secondo i calcoli dell’agenzia internazionale per l’energia IRENA, la loro quota della produzione totale è stata dello 0,5 percento o 0,41 gigawatt. Il Piano nazionale per le energie rinnovabili (NREP) prevede ora la creazione di 27,3 gigawatt di capacità entro il 2023. Entro il 2030 dovrebbe arrivare addirittura a 58,7 gigawatt. I prezzi a cui punta il governo si aggirano tra i tre ei quattro euro al chilogrammo, ben al di sotto di quanto preventivato dall’Ue. Tuttavia, gli esperti dell’agenzia di sviluppo commerciale tedesca GTAI considerano questi piani “irrealistici”.

Un altro paese con cui lavora il governo federale è l’Australia. Entrambi i partner hanno firmato una lettera di intenti a metà giugno. “Il nostro obiettivo è produrre l’idrogeno pulito più economico al mondo che trasformerà i settori dei trasporti, delle miniere e dell’estrazione in Australia e all’estero”, ha affermato il primo ministro australiano Scott Morrison.

Cinque grandi progetti in Ucraina con partecipazione tedesca

Inoltre, l’Ucraina assumerà in futuro un ruolo importante nella fornitura di idrogeno. “Il nostro mercato per le energie verdi è ben sviluppato e ha un enorme potenziale di ulteriore sviluppo”, ha affermato Sergiy Tsivkach, CEO dell’agenzia di sviluppo aziendale UkraineInvest, in un’intervista a Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Perché grazie alla sua vasta area, il suo paese ha anche molte posizioni ideali per gli impianti eolici.

Contesto: la Germania e l’Ucraina hanno già stabilito una cooperazione per garantire l’approvvigionamento energetico dal paese dell’Europa orientale. Entrambi i partner hanno identificato dieci progetti pilota, alcuni dei quali partiranno nel prossimo anno.

In sostanza, nei prossimi anni sono previsti in Ucraina cinque grandi progetti di impianti di produzione, i cui volumi di investimento oscillano tra 125 milioni di euro e 14 miliardi di euro, ovvero nell’ordine dei miliardi di euro a due cifre.

La maggior parte della produzione è destinata all’esportazione. Siemens fa parte di un consorzio su un progetto. Inoltre, ThyssenKrupp e Linde hanno espresso il loro interesse ad essere rappresentati nell’organo di gestione di un altro progetto.