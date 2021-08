La Germania verso l’eco-dittatura?

I Verdi tedeschi vogliono fondare un “ministero del clima” che controlli tutti gli altri ministeri

Dopo le elezioni politiche, i Verdi vogliono creare un “Ministero per la protezione del clima” con diritto di veto ad altri ministeri. La candidata alla cancelliera Annalena Baerbock e il co-leader del partito Robert Habeck lo propongono in un programma presentato martedì. Il ministero dovrebbe garantire che nessuna proposta di legge vada contro l’obiettivo di “limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi”. Sarebbe anche responsabile di una task force sul clima, che si riunirà settimanalmente per i primi 100 giorni di un nuovo governo al fine di accelerare il voto nel governo. “Nel governo passeremo il più grande pacchetto di protezione del clima che sia mai esistito”, afferma il documento di sette pagine.

Baerbock e Habeck hanno presentato il programma in una riserva naturale nel Brandeburgo, a nord di Berlino. I Verdi sperano che la specificazione delle loro proposte sul clima consentirà loro di segnare di nuovo con il loro argomento principale nella campagna elettorale del Bundestag, dopo alcuni gravi errori di Baerbock. Nei sondaggi, sono attualmente al secondo posto dietro l’Unione.

Ovviamente, sarebbe la dittatura sotto pretesto climatico: La formazione di un ministero onnipotente non è compatibile con il parlamentarismo e la Legge fondamentale. Chi guida un’istituzione così potente?

Tassa speciale sulla CO2 alta, eliminazione graduale del carbone otto anni prima

Il programma di 100 giorni riflette anche numerosi e noti messaggi chiave del programma elettorale dei Verdi. I Verdi vogliono anticipare l ‘eliminazione graduale della produzione di energia a carbone concordata per il 2028-2030. L’espansione delle energie rinnovabili deve essere accelerata. “Al ritmo attuale, la Germania avrebbe bisogno di altri 56 anni per ottenere il 100% di elettricità verde”, afferma il documento. “Non abbiamo quel tempo.” Per l’energia solare, gli obiettivi di espansione per il 2022 sono di aumentare a dodici gigawatt all’anno e per l’eolico onshore a sei gigawatt all’anno. Gli obiettivi dovrebbero essere triplicati “in futuro” allo stato attuale. Il 2% della superficie dovrebbe essere disponibile per l’energia eolica, un requisito che Baerbock aveva già fatto.

I Verdi vogliono istituire un fondo di transizione energetica per lo sviluppo delle rinnovabili, “che assicurerà i costi iniziali ai piccoli player”. La protezione del clima dovrebbe essere resa socialmente giusta. La tassa speciale sulla CO2 su riscaldamento e trasporti aumenterà a 60 euro nel 2023. Il reddito verrebbe restituito ai cittadini tramite il denaro per l’energia e una riduzione del supplemento sul prezzo dell’elettricità per le energie rinnovabili.

. Lo Stato dovrebbe prefinanziare la costruzione di un’infrastruttura a idrogeno per rifornire i distretti industriali. I vantaggi fiscali dovrebbero valere anche per gli investimenti sul clima: dovrebbero poter essere detratti in modo decrescente con almeno il 25 per cento. Un programma di sovvenzioni per le pompe di calore è in fase di avvio: “Faremo in modo che non sia più consentita l’installazione di impianti di riscaldamento a gasolio“. I vantaggi fiscali per le auto aziendali e la tassa sui veicoli devono essere orientati alle emissioni di CO2.

Nel bilancio federale, gli investimenti nella protezione del clima devono essere aumentati di ulteriori 15 miliardi di euro. Un ingresso nello “smantellamento dei sussidi dannosi per l’ambiente” dovrebbe consentire un risparmio di dieci miliardi di euro. Ciò serve alla protezione dell’ambiente e crea un margine finanziario per la protezione del clima.

Questo è particolarmente pericoloso per l’economia, perché non c’è dubbio che i democristiani al governo nei 16 anni di Angela, perderanno il governo. Il 26 settembre, data delle elezioni. E andrà al potere una coalizione guidata dai socialisti , e cancelliere sarà probabilmente Olaf Scholz; che è l’attuale ministro delle finanze, socio di minoranza nella coalizione di governo dominata da CDU/CSU.

“Per tutto il tempo in cui la Merkel è stata al comando, la CDU è stata definita dal suo leader, non dalle sue politiche “, ha detto Jens Zimmermann, deputato della SPD. “ E ora che finalmente se ne va, c’è questo vuoto che non riesce proprio a colmare, un vuoto dove dovrebbero esserci le politiche. La gente semplicemente non sa perché dovrebbe votare per la Democrazia Cristiana. il problema della CDU/CSU è la sua fondamentale mancanza di nuove idee. “È un villaggio Potemkin”, afferma Oliver Krischer, un deputato dei Verdi senior. ” Non c’è niente lasciato dietro la facciata.”

