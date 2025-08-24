la Blacrock prende il trono del governo globale

Civetta Bianca:

Larry Fink, iudeo, il capo della finanziaria dei miliardari BlackRock e gestisce come le pare 13 trilioni di dollari affidatigli da altri miliardari , diventa co-presidente del World Economic Forum. Il Great Reset passa dalla propaganda all’esecuzione.NE: FINK PRENDE IL TRONO DEL POTERE GLOBALE

Larry Fink, CEO di BlackRock e padrone di 10 trilioni di dollari, diventa co-presidente del World Economic Forum. Il Great Reset passa dalla propaganda all’esecuzione.



World Economic Forum. Il Great Reset passa dalla propaganda all’esecuzione.

LA FARSA DELLA “TRANSIZIONE”

Klaus Schwab viene “scagionato” da un’indagine interna per presunte malversazioni e si fa discretamente da parte dopo 55 anni di regno. Tempismo perfetto: il propagandista del Great Reset cede il posto all’esecutore. Schwab aveva il compito di vendere l’utopia, Fink ha quello di implementare la distopia. Non è un cambio di leadership, è l’evoluzione naturale del progetto globalista.

IL NUOVO IMPERATORE FINANZIARIO

Fink non è un semplice CEO: controlla asset per 12,450 trilioni di dollari, più del PIL della maggior parte delle nazioni. BlackRock possiede quote significative nel 90% delle aziende S&P 500 e si prevede che controllerà il 60% delle case unifamiliari USA entro il 2030. Ora unisce questo impero finanziario alla macchina politica del WEF. Il risultato? Il primo vero governo globale de facto della storia.

L’ARMA SEGRETA: ESG E CBDC

Fink è stato l’architetto del sistema ESG, una forma di credito sociale applicata alle aziende. Ha poi abbracciato Bitcoin tramite ETF per 95 miliardi, non per “decentralizzare” ma per controllare anche le criptovalute. Sotto la sua guida, il WEF accelererà l’implementazione di identità digitali e valute digitali delle banche centrali. Il controllo totale spacciato come “innovazione finanziaria”.

DAL MULTILATERALISMO AL CORPORATIVISMO

Il WEF di Schwab predicava il “multi-stakeholderismo”: sostituire i governi democraticamente eletti con “partnership pubblico-private” guidate dalle corporations. Con Fink (https://www.thenationalnews.com/business/economy/2025/08/16/blackrocks-fink-appointed-as-interim-co-chairman-of-world-economic-forum/) questo modello diventa realtà operativa. Non più “stakeholder capitalism”, ma capitalismo di sorveglianza dove le mega-corporations decidono le politiche globali e i governi eseguono.

LA FASE DI ESECUZIONE

Schwab vendeva visioni: “Non possiederete nulla e sarete felici”. Fink ha gli strumenti per realizzarle: il controllo del credito globale, l’influenza sui mercati finanziari, l’accesso diretto ai governi. Il Great Reset esce dalla fase teorica ed entra in quella operativa. L’agenda climatica, le smart cities, la trasformazione digitale dell’economia: tutto ora ha un esecutore con il potere reale per implementarlo.

Il passaggio da Davos è completato: dall’ideologia globalista al controllo tecno-finanziario diretto. Fink non è il nuovo Schwab – è qualcosa di molto più pericoloso.

BlackRock è la più grande società al mondo di gestione patrimoniale, con sede a New York e una presenza globale, che fornisce servizi e prodotti di investimento per clienti privati e istituzionali. Offre una vasta gamma di soluzioni di investimento nel settore del reddito fisso, azionario, alternativo e immobiliare, ed è leader negli ETF (Exchange Traded Fund), commercializzati attraverso il marchio iShares. la sua mira è procedere all’esproprio delle case dei poveri, iinquinanti… https://www.maurizioblondet.it/larry-fink-blackrock-la-crisi-energetica-causata-dalla-guerra-in-ucraina-accelerera-la-transizione-ecologica/ https://www.maurizioblondet.it/blackrock-a-zelensky-smetti-di-seppellire-i-soldati-nei-miei-terreni/

