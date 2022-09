Italia: bilancia commerciale in deficit -Come volevano ESSI

https://twitter.com/michele_geraci/status/1570795512273731585 https://twitter.com/LucianoBarraCar/status/1570800404602163200 LucianoBarraCaraccio @LucianoBarraCar Temo che le analisi (ESSI) le abbiano fatte fin troppo bene. Solo che erano orientate a ottenere proprio questo risultato: una modifica strutturale dei rapporti economici globali spettacolare!

Nya Dagbladet, un organo di stampa in Svezia, ha pubblicato quelli che sembra essere un piano riservato degli Stati Uniti per schiacciare l’economia europea attraverso una guerra in Ucraina e una crisi energetica indotta.

Nya Dagbladet continua a riferire quanto segue:

Il think tank di RAND Corporation , che ha un’enorme forza lavoro di 1.850 dipendenti e un budget di 350 milioni di dollari, ha l’obiettivo ufficiale di “migliorare le politiche e il processo decisionale attraverso la ricerca e l’analisi”. È principalmente collegato al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ed è noto per essere stato influente nello sviluppo di strategie militari e di altro tipo durante la Guerra Fredda.

Un documento firmato RAND, sotto il titolo di apertura “Indebolire la Germania, rafforzare gli Stati Uniti”, suggerisce che c’è un “bisogno urgente” di un afflusso di risorse dall’esterno per mantenere l’economia americana nel suo complesso, ma “soprattutto il sistema bancario”.

” Solo i paesi europei vincolati dagli impegni dell’UE e della NATO possono fornirci questi senza costi militari e politici significativi per noi “.

Secondo RAND, il principale ostacolo a questa ambizione è la crescente indipendenza della Germania. Tra le altre cose, sottolinea che la Brexit ha dato alla Germania una maggiore indipendenza e ha reso più difficile per gli Stati Uniti influenzare le decisioni dei governi europei.

Un obiettivo chiave che permea questa cinica strategia è, in particolare, distruggere la cooperazione tra Germania e Russia, nonché la Francia, che è vista come la più grande minaccia economica e politica per gli Stati Uniti.

” Se attuato, questo scenario alla fine trasformerà l’Europa in un concorrente non solo economico, ma anche politico degli Stati Uniti “, dichiara.

L’unico modo: “portare entrambe le parti in guerra con l’Ucraina”

Per schiacciare questa minaccia politica, viene presentato un piano strategico, incentrato principalmente sulla distruzione dell’economia tedesca.

” L’interruzione delle consegne russe potrebbe creare una crisi sistematica che sarebbe devastante per l’economia tedesca e indirettamente per l’Unione europea nel suo insieme “, afferma, e ritiene che la chiave sia trascinare in guerra i paesi europei.

“ L’unico modo possibile per garantire che la Germania rifiuti le forniture energetiche russe è coinvolgere entrambe le parti nel conflitto militare in Ucraina. Le nostre continue azioni in questo paese porteranno inevitabilmente a una risposta militare dalla Russia. È chiaro che la Russia non lascerà la pressione del massiccio esercito ucraino sulla Repubblica popolare di Donetsk senza una risposta militare. Questo permetterebbe di ritrarre la Russia come la parte aggressiva e quindi attuare l’intero pacchetto di sanzioni, che è già stato redatto ”.

I partiti verdi costringeranno la Germania a “cadere nella trappola”

I partiti verdi in Europa sono descritti come particolarmente facili da manipolare per portare a termine le commissioni dell’imperialismo americano.

“ Il prerequisito perché la Germania cada in questa trappola è il ruolo dominante dei partiti verdi e delle ideologie europee. Il movimento ambientalista tedesco è un movimento altamente dogmatico, se non fanatico, il che rende abbastanza facile convincerli a ignorare le argomentazioni economiche ”, scrive, citando l’attuale ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock, e il ministro del clima, Robert Habeck , come esempi di questo tipo di politico.

“ Caratteristiche personali e mancanza di professionalità fanno presumere che sia impossibile per loro riconoscere i propri errori nel tempo. Sarò quindi sufficiente per formare rapidamente un’immagine mediatica della guerra aggressiva di Putin – e trasformare i Verdi in ardenti e accaniti sostenitori delle sanzioni – un “partito di guerra”. Ciò consentirà di irrogare le sanzioni senza alcun ostacolo ”.

Baerbock è, tra l’altro, ben nota per aver dichiarato che continuerà la sospensione del gas russo anche durante l’inverno, indipendentemente da ciò che i suoi elettori pensano della questione e dalle conseguenze per la popolazione tedesca.

– Resteremo con l’Ucraina, e questo significa che le sanzioni rimarranno, anche nel periodo invernale, anche se diventa davvero difficile per i politici , ha affermato di recente in una conferenza a Praga.

“Idealmente – una completa interruzione delle forniture”

Gli autori esprimono la speranza che il danno tra Germania e Russia sarà così grande da rendere impossibile per i paesi di ristabilire relazioni normali in seguito.

“ Una riduzione delle forniture energetiche russe – idealmente, un arresto completo di tali forniture – porterebbe a risultati disastrosi per l’industria tedesca. La necessità di deviare quantità significative di gas russo per il riscaldamento invernale aggraverà ulteriormente le carenze. I lockdown nelle imprese industriali provocherebbero carenze di componenti e pezzi di ricambio per la produzione, una rottura delle catene logistiche e, infine, un effetto domino ”.

In definitiva, un crollo totale dell’economia in Europa è considerato sia probabile che auspicabile.

“ Non solo darà un colpo devastante all’economia tedesca, ma l’intera economia dell’intera economia dell’UE crollerà inevitabilmente. ”

Sottolinea inoltre che i vantaggi delle società con sede negli Stati Uniti che hanno una minore concorrenza sul mercato mondiale, i vantaggi logistici e il deflusso di capitali dall’Europa significherebbero che sarebbero in grado di contribuire all’economia degli Stati Uniti di circa 7 -9 trilioni di dollari. Inoltre, sottolinea anche l’importante effetto che molti europei ben istruiti e giovani sono costretti a immigrare negli Stati Uniti.

RAND nega di aver originato il rapporto

Mercoledì la RAND Corporation ha rilasciato un comunicato stampa negando che il rapporto provenga da loro. Non vengono fatti com

menti su quali parti del rapporto sono false o accurate, a parte scrivere semplicemente che il contenuto è "bizzarro" e che il documento è "falso"".

Putin, la dichiarazione sconvolgente sulla guerra: “Vogliamo la fine”

Il Tempo

“La Russia farà di tutto per porre fine al conflitto in Ucraina il più rapidamente possibile ma Kiev si rifiuta di negoziare”. Sono le ultime dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin in occasione dell’incontro con il premier indiano Narendra Modi per vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) a Samarcanda.

“Vogliamo che la guerra in Ucraina finisca il prima possibile” ha dichiarato lo Zar a Samarcanda, in Uzbekistan. Per la prima volta il presidente russo sembrerebbe vicino alla resa dopo le notizie poco confortanti sull’esercito di Mosca in fuga da Kharkiv. “Faremo di tutto per garantire che tutto questo si fermi il prima possibile”, ha ribadito nel corso dell’incontro con Narendra Modi, il premier indiano che auspicherebbe all’apertura dei negoziati di pace perché “questo non è tempo di guerra” ha detto al leader russo. Ma per Putin sarebbe Kiev a fare muro: “La leadership ucraina ha annunciato l’abbandono del processo negoziale e dichiarato di voler raggiungere i suoi obiettivi con mezzi militari”.

