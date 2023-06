IT ALERT: COS’È VERAMENTE?

E’ una app che vi è stata inserita nello smartphone dai poteri pubblici

Si tratta di un sistema di comunicazione non del tutto disabilitabile che verrà usato per comunicare eventuali emergenze.

1) È UN’ESERCITAZIONE

La ragione per cui se ne parla è perché è prevista in tutte le regioni, in tempi diversi, un’esercitazione d’emergenza che partirà dal 28 Giugno e che utilizzerà questo tipo di comunicazione (1, 2, 3). Negli ultimi giorni c’è stata molto confusione perché in molti hanno detto “quest’app farà la fine di immuni”, ma le cose non stanno così, perché quasi ogni telefono la ha pre-installata di partenza, e non si può eliminare, perché fa parte delle impostazioni di sistema. Il fine, come si legge sul sito dedicato ad IT alert, è usarla come sistema di allarme pubblico per le future emergenze, e c’è anche la possibilità che dopo il segnale di test vi si chieda di compilare un questionario, voi ovviamente rifiutatevi, perché è tramite questo che raccoglieranno i vostri dati.

2) NON SI PUÒ DISABILITARE DEL TUTTO

Si trova sotto la voce “sicurezza” delle impostazioni del telefono, e se cliccate su “avvisi di emergenza wireless” una volta lì, troverete la schermata di IT alert e vi darà la possibilità di disabilitare le allerte. Clicca qui per vedere in dettaglio come disabilitare it alert su Android. Clicca qui invece se lo vuoi disabilitare su iOS

Tuttavia compare la scritta “messaggi di particolare rilevanza saranno ricevuti indipendentemente dalle impostazioni dell’utente”, come nel caso dei messaggi relativi a queste esercitazioni, per i quali hanno deciso il livello di allerta massimo.

Su alcuni telefoni, soprattutto quelli più vecchi, può anche essere chiamato Cell broadcast, ma è la stessa cosa. L’unico modo per non ricevere alcun messaggio è spegnere il proprio telefono. Oltre al telefono, si può ricevere It alert tramite tablet o smartwatch se dotati di SIM. In linea teorica dovrebbe essere possibile eliminare completamente It alert facendo il root del telefono su Android o il jailbreak su iOS, ma non sono state ancora pubblicate guide al riguardo.

3) COME FUNZIONANO I MESSAGGI?

I messaggi vengono inviati dalla protezione civile e fanno uso della tecnologia Cell broadcast. Questa tecnologia consente di incrociare le celle telefoniche per inviare messaggi altamente specifici rispetto al luogo in cui ci si trova, e si possono ricevere anche quando la rete telefonica è saturata o c’è poco campo, funziona anche senza internet. Per quanto riguarda l’esercitazione, ogni regione riceverà il messaggio in date diverse. Attualmente quelle comunicate sono il 28 giugno per la Toscana, il 30 per la Sardegna, 5 Luglio Sicilia, 7 Calabria e 10 Emilia-Romagna. A seguito tutte le altre regioni. L’invio del messaggio di per sé non dovrebbe raccogliere dati, ed è solo fastidioso, perché utilizzerà un allarme molto forte. È una tecnologia che esiste da anni, e che viene già usata in altri paesi come USA, Inghilterra (1, 2), Australia, Danimarca e molti altri (1, 2, 3, 4, 5).

4) BOICOTTARE IL SONDAGGIO

L’unico rischio per la privacy, almeno per quello che si conosce pubblicamente di questa tecnologia, è associata alla compilazione del questionario associata al messaggio di emergenza. Il questionario andrà assolutamente boicottato, e se non volete ricevere nemmeno il messaggio, basterà lasciare spento il cellulare nelle date delle esercitazioni.

CONCLUSIONI

Vorrei farvi riflettere sul fatto che questa tecnologia è molto capillare e consente l’invio di messaggi da parte delle autorità su qualsiasi cosa. Cliccando qui potrete notare ad esempio che viene suggerito di usarla per combattere il crimine, segnalando ai cittadini di un determinato luogo la possibile presenza di un criminale così che se questi riescono ad identificarlo possono chiamare le forze dell’ordine. Fermo restando ciò, attualmente in Italia se ne parla solo per notificare emergenze.

***AGGIORNAMENTO IT ALERT***

Già detto quanto segue, la presenza coatta su molti Smartphone dell’It Alert. In questo video vediamo l’effettiva presenza dell’It Alert, e vediamo come procedere per disattivarlo. Cioè affinché nel giorno del test non suoni e non dia fastidio. Vi ricordo che da qui alla fine del 2023, It Alert squillerà su tutti gli Smartphone italiani, Regione per regione, in base ad un calendario già organizzato. Se non lo so si vuole sentire suonare per avvisarci della simulazione di emergenza, seguite queste istruzioni video per cancellare dal vostro smartphone (qualora fosse presente e attivo), l’It Alert. Questo è il video per i dispositivi IOS, qui il link per gli Android. (https://t.me/davide_zedda/21995)

Link video Android (https://t.me/davide_zedda/21995) | Link video IOS (https://t.me/davide_zedda/22008)

Ma potrebbe non bastare

Pare infatti (lo si legge nelle FAQ di It Alert): “Anche nei casi in cui la voce It Alert – presente nei vari dispositivi nella sezione contenenti gli avvisi di emergenza – dovesse essere disattivata, i messaggi sia durante i test sia quando il sistema sarà operativo arriveranno ugualmente sui dispositivi poiché verrà utilizzato il livello massimo si azione per l’invio”.

Conclusione

Disattiviamolo ugualmente e vediamo cosa succederà. Venerdì il test in Sardegna, poi in base ad un calendario programmato, le altre regioni italiane. Il mio consiglio? Alle 12:00 spegniamo gli Smartphone.

