Il Presidente Biden è stato chiamato in giudizio . Silenzio dei media.

dr Mercola:

Fauci ha anche negato di conoscere ricercatori chiave il cui lavoro ha finanziato con milioni di dollari per anni, tra cui Shi Zhengli del Wuhan Institute of Virology, il presidente dell’EcoHealth Alliance Peter Daszak e Ralph Baric dell’Università della Carolina del Nord a Chapel Hill.

Fauci ha anche negato di conoscere ricercatori chiave il cui lavoro ha finanziato con milioni di dollari per anni, tra cui Shi Zhengli del Wuhan Institute of Virology, il presidente dell’EcoHealth Alliance Peter Daszak e Ralph Baric dell’Università della Carolina del Nord a Chapel Hill.

Fauci, che l’anno scorso ha affermato di essere la personificazione della scienza e le cui affermazioni non potevano essere contestate o messe in discussione, improvvisamente non sapeva molto di nulla e ha persino affermato di non essere qualificato per parlare di determinate questioni scientifiche. Secondo la trascrizione, Fauci ha risposto alle domande con “non ricordo” 174 volte

Fauci, che l’anno scorso ha affermato di essere la personificazione della scienza e le cui affermazioni non potevano essere contestate o messe in discussione, improvvisamente non sapeva molto di nulla e ha persino affermato di non essere qualificato per parlare di determinate questioni scientifiche. Secondo la trascrizione, Fauci ha risposto alle domande con “non ricordo” 174 volte

Nel maggio 2022, la New Civil Liberties Alliance e i procuratori generali del Missouri e della Louisiana (Eric Schmitt e Jeff Landry) hanno citato in giudizio il presidente Biden per collusione illegale con società di social media per sopprimere i diritti alla libertà di parola degli americani del Primo Emendamento

Nel maggio 2022, la New Civil Liberties Alliance e i procuratori generali del Missouri e della Louisiana (Eric Schmitt e Jeff Landry) hanno citato in giudizio il presidente Biden per collusione illegale con società di social media per sopprimere i diritti alla libertà di parola degli americani del Primo Emendamento

Nel maggio 2022, la New Civil Liberties Alliance e i procuratori generali del Missouri e della Louisiana (Eric Schmitt e Jeff Landry) hanno citato in giudizio il presidente Biden per collusione illegale con società di social media per sopprimere i diritti alla libertà di parola degli americani e per vietare o depiattaforma coloro che hanno condiviso opinioni non autorizzate su COVID e vaccini.

All’inizio di ottobre 2022, dopo che il processo di scoperta ha rivelato i nomi dei funzionari federali attivamente impegnati nella censura dietro le quinte degli americani, dozzine di imputati sono stati aggiunti alla causa, portando il numero totale di imputati nominati a 67 . riportato dalla New Civil Liberties Alliance il 1° settembre 2022: 4

“… decine di funzionari federali… hanno comunicato segretamente con piattaforme di social media per censurare e sopprimere i discorsi privati ​​che i funzionari federali sfavorivano. Questa impresa illegale ha avuto un enorme successo.

In base al Primo Emendamento, il governo federale non può controllare i discorsi privati ​​né scegliere vincitori e vinti nel mercato delle idee. Ma questo è esattamente ciò che il governo ha fatto – e sta ancora facendo – su vasta scala non precedentemente divulgata”.

Sfondo del caso

Non sorprende che la Casa Bianca abbia lottato per mantenere segrete le comunicazioni, soprattutto per quanto riguarda la corrispondenza del dottor Anthony Fauci, rivendicando tutte le comunicazioni della Casa Bianca come “privilegiate”.

Tuttavia, il privilegio esecutivo non si applica alle comunicazioni esterne, quindi all’inizio di settembre 2022, il giudice Terry Doughty ha respinto la richiesta di privilegio esecutivo dell’amministrazione Biden e ha ordinato alla Casa Bianca di consegnare tutti i documenti pertinenti, 5 , 6 compresa la corrispondenza da e verso Fauci.

Il 21 ottobre 2022, il tribunale ha anche autorizzato 7 deposizioni accelerate di otto funzionari federali chiave nominati nel “caso”, incluso Fauci. 8 , 9 Il Dipartimento di Giustizia ha quindi chiesto al giudice un ordine di protezione per mantenere le deposizioni videoregistrate sotto sigillo, 10 dimostrando efficacemente che è d’accordo con queste attività incostituzionali.

Alla fine, le deposizioni non furono tenute segrete. La deposizione di Fauci è avvenuta il 23 novembre 2022, 11 e la trascrizione completa 12 è stata rilasciata il 5 dicembre. 13 In un comunicato stampa del 5 dicembre 2022, Schmitt ha dichiarato: 14

“Il Missouri e la Louisiana stanno aprendo la strada nell’esporre il modo in cui il governo federale e l’amministrazione Biden hanno lavorato con i social media per censurare i discorsi. Nella nostra deposizione con il dottor Fauci, è diventato chiaro che quando il dottor Fauci parla, i social media censurano.

Incoraggio tutti a leggere la trascrizione della deposizione e vedere esattamente come opera il dottor Fauci, ed esattamente come è nata la tirannia del COVID che ha rovinato vite e distrutto imprese”.

AG Landry ha aggiunto: 15

“La recente deposizione di Fauci ha solo confermato ciò che già sapevamo: i burocrati federali in collusione con le società di social media vogliono controllare non solo ciò che pensi, ma soprattutto ciò che dici.

In nessun momento della storia umana questo è stato più ovvio che durante la crisi del COVID-19, in cui sono state utilizzate tattiche di ingegneria sociale contro il pubblico americano, non per limitare la tua esposizione a un virus, ma per limitare la tua esposizione a informazioni che non rientravano in un narrativa sanzionata dal governo”.

Fauci soffre di perdita di memoria acuta

Ironia della sorte, Fauci, che l’anno scorso ha affermato che 16 era la personificazione della scienza stessa e le cui affermazioni non potevano essere contestate o messe in discussione, improvvisamente non è riuscito a ricordare granché e ha persino affermato di non essere qualificato per parlare di alcune questioni relative al virus, come visto nell’estratto qui sotto.

Secondo la trascrizione, Fauci ha risposto alle domande con “non ricordo” 174 volte. Ha anche affermato di non conoscere collaboratori chiave e di conoscere solo vagamente i progetti che ha finanziato presso il WIV, il laboratorio in cui sembra aver avuto origine la pandemia di COVID-19. Come notato da Justin Goodman con il White Coat Waste Project: 17

“Quello che mi è davvero saltato agli occhi… è che nella deposizione Fauci afferma definitivamente in numerosi punti che è ‘impossibile’ che gli esperimenti sugli animali che ha finanziato a Wuhan possano aver scatenato la pandemia.

Allo stesso tempo, afferma di conoscere solo “vagamente” il progetto che stava finanziando lì e di conoscere a malapena i protagonisti, tra cui Shi Zhengli, Peter Daszak, Ralph Baric e EcoHealth Alliance. Non può avere entrambe le cose”.

In effetti, come può Fauci non avere quasi nessuna visione della ricerca che ha finanziato nel corso degli anni eppure essere “certo” che nulla di tutto ciò abbia portato alla creazione di SARS-CoV-2?

Da febbraio 2020, tengo aggiornati i miei lettori sulle prove sempre crescenti che dimostrano che SARS-CoV-2 è stato creato dall’uomo e forse il risultato dello sviluppo intenzionale di armi biologiche. Alcuni di questi articoli sono mostrati nel video qui sotto, pubblicato su Twitter da un utente chiamato NOBODY AF.

Il selvaggio West a Wuhan

In un’e-mail del 4 febbraio 2020 (sotto), Fauci ha inviato un’e-mail all’allora direttore del NIH, il dottor Francis Collins e al direttore del Wellcome Trust Jeremy Farrar: “?? Passaggio seriale nei topi transgenici ACE2”.

La possibilità che SARS-CoV-2 possa essere stata creata utilizzando un processo noto come passaggio seriale attraverso topi con recettori umani ACE2 è stata sollevata più volte da allora. 18 È un modo in cui puoi dare a un virus nuove capacità senza ricorrere all’editing genetico.

“Esattamente!” Farrar ha risposto. Fauci era ovviamente sorpreso che tali esperimenti fossero avvenuti in un laboratorio di biosicurezza 2 (BSL-2) a Wuhan, a cui Farrar ha risposto “Wild West”, un’indicazione che l’industria della ricerca, che vuole autoregolarsi, è fuori controllo, condurre esperimenti rischiosi in laboratori che non sono predisposti per gestire agenti patogeni pericolosi.

L’implicazione qui è che fare ricerca sul guadagno di funzione in un laboratorio di livello 2 aumenta enormemente il rischio di fuga di quel patogeno, poiché i BSL-2 non hanno le adeguate misure di contenimento. Eppure, pochi giorni dopo, in un’intervista con Newt Gingrich, Fauci ha respinto categoricamente le affermazioni secondo cui c’erano preoccupazioni sulla sicurezza praticata nel laboratorio di Wuhan, definendola “una teoria del complotto”. 19

Nel gennaio 2021, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha pubblicato una scheda informativa 20 sul laboratorio di Wuhan, basata su materiali classificati, che ha nuovamente sollevato interrogativi sulla sicurezza nel laboratorio di Wuhan.

Secondo questo rapporto, “gli scienziati in Cina hanno studiato i coronavirus di origine animale in condizioni che hanno aumentato il rischio di esposizione accidentale e potenzialmente inconsapevole”. Il rapporto ha anche rilevato che il WIV era impegnato in ricerche riservate per conto dell’esercito cinese e che il laboratorio “non era stato trasparente o coerente riguardo al suo record di studio dei virus più simili al virus COVID-19”.

La soppressione della dichiarazione di Great Barrington da parte di Fauci

Fauci è stato anche deposto per la sua soppressione della Dichiarazione di Great Barrington , che richiedeva una protezione mirata dei vulnerabili e l’isolamento delle persone infette piuttosto che blocchi a livello nazionale. La protezione mirata è un principio base di lunga data della salute pubblica che seguiamo da decenni.

Le e-mail rivelano che Fauci e Collins hanno collaborato dietro le quinte per annullare la dichiarazione del primo giorno e, poiché non potevano difendere i blocchi basati sulla scienza, hanno invece fatto ricorso a propaganda, pubbliche relazioni e tattiche diffamatorie. In un’e-mail dell’8 ottobre 2020 a Fauci, Collins ha scritto: 21 , 22 , 23 , 24

“La proposta dei tre epidemiologi marginali… sembra ricevere molta attenzione… È necessario un rapido e devastante smantellamento pubblicato dei suoi locali…”

“Non preoccuparti, ho capito”, ha risposto Fauci. Successivamente, Fauci ha inviato a Collins collegamenti ad articoli appena pubblicati che confutavano la soluzione di protezione mirata, incluso un editoriale sulla rivista Wired e un articolo su The Nation intitolato “Protezione mirata, immunità di gregge e altre delusioni mortali”.

Nella sua deposizione, però, Fauci improvvisamente non riusciva a ricordare come o quando venne a conoscenza della Dichiarazione.

Di fronte all’e-mail dell’8 ottobre di Collins, Fauci poteva solo “vagamente” ricordare di aver ricevuto l’e-mail e non riusciva a ricordare se avesse effettivamente letto la Dichiarazione, a cui Collins si collegava.

Ad ogni modo, Fauci ha affermato che la Dichiarazione gli era stata di scarso interesse. “Non immagino che sarei estremamente interessato”, ha detto Fauci. Inoltre, non riusciva a ricordare se avesse mai risposto all’e-mail di Collins, anche se aveva promesso a Collins di occuparsi del problema e in seguito aveva inviato collegamenti ad articoli di propaganda che cercavano di sfatare una protezione mirata.

Alla domanda: “Sai a cosa si riferisce quando parla di un abbattimento rapido e devastante?” Fauci ha risposto “Non so a cosa si riferisca. Immagino che stavo pensando che qualcuno avrebbe accettato la controargomentazione di quale fosse la premessa … non so specificamente cosa intendesse … Probabilmente sta parlando di scrivere un articolo accademico per contestare alcune delle premesse… Questo sarebbe il suo stile.”

Collins, tuttavia, non ha mai composto un articolo accademico per contrastare l’argomento mirato della protezione. Invece, i media mainstream hanno improvvisamente pubblicato articoli critici nei suoi confronti – dopo che Fauci ha detto a Collins: “Ho capito”.

Quando l’American Institute for Economic Research (AIER) ha recentemente presentato una richiesta del Freedom of Information Act (FOIA) al NIH per la corrispondenza di Fauci sulla Dichiarazione di Great Barrington con le controparti britanniche, hanno ricevuto 61 pagine di e-mail, 58 delle quali sono state completamente oscurate. 25 Chiaramente, il NIH non vuole ammettere ciò che è stato detto in quelle e-mail.

Le e-mail rivelano il ruolo di Daszak nella creazione di messaggi pubblici

In un articolo dell’8 dicembre 2022, 26 US Right to Know (USRTK) ha esaminato le e-mail che mostrano che il presidente di EcoHealth Alliance Peter Daszak ha svolto un ruolo centrale nella creazione della messaggistica pubblica sull’origine di COVID-19 e “ha contribuito a guidare i media e la comunità scientifica lontano dalle domande sul fatto che il COVID-19 possa aver avuto origine in un laboratorio”.

Ciò è degno di nota, considerando che Daszak è stato l’intermediario che ha incanalato i finanziamenti per il guadagno di ricerca funzionale sui coronavirus dal National Institutes of Health (NIH) attraverso l’EcoHealth Alliance al WIV. USRTK scrive: 27

“Le e-mail tra Daszak e il virologo dell’Università della Carolina del Nord, Ralph Baric, un altro collaboratore del laboratorio nell’epicentro della pandemia, offrono nuove intuizioni dietro le quinte dell’influenza di Daszak.

Gli esperimenti di Baric con il laboratorio di Wuhan includevano esperimenti di guadagno di funzione per rendere i virus più trasmissibili o virulenti. La Casa Bianca è stata dissuasa dall’indagare sulla possibilità di un’origine di laboratorio del COVID-19 in parte da discussioni che includevano sia Daszak che Baric, secondo un’e-mail 28 del marzo 2020 scritta da Daszak.

E in un’e-mail separata del maggio 2020, 29 Daszak ha detto a Baric di aver usato punti di discussione intesi a scoraggiare i giornalisti dal fare domande sul potenziale lavoro di guadagno di funzione sui coronavirus…

Queste nuove rivelazioni si aggiungono alle prove del ruolo centrale di Daszak nel plasmare le percezioni pubbliche sulle origini di COVID-19. Ha segretamente 30 organizzato una dichiarazione 31 sulla prestigiosa rivista medica The Lancet, ritenendo un’origine di laboratorio una “teoria del complotto”.

Ha servito come rappresentante degli Stati Uniti nell’indagine sulle origini dell’Organizzazione mondiale della sanità del 2021 in Cina, che ha respinto un’origine di laboratorio come “estremamente improbabile”. In precedenza ha anche presieduto un’indagine della Lancet Commission sulle origini del COVID-19, che è stata sciolta dopo che Daszak ha rifiutato di condividere i suoi rapporti sulla sovvenzione…

Daszak e Baric hanno entrambi partecipato alla task force convocata dalle National Academies per informare l’ufficio scientifico della Casa Bianca sulle informazioni necessarie per determinare l’origine della pandemia…

“Non credo che questo comitato si occuperà di nuovo del rilascio di laboratorio o dell’ipotesi della bioingegneria in tempi brevi: la Casa Bianca sembra essere soddisfatta del precedente incontro, dell’articolo su Nature e dei commenti generali all’interno [della] comunità scientifica”, ha detto Daszak 32 Barico.”

In un’e-mail del 6 maggio 2020, 33 Daszak ha anche istruito Baric su come deviare e indirizzare le domande sulla ricerca sul guadagno di funzione che potrebbe aver contribuito alla creazione di SARS-CoV-2. Daszak ha detto che avrebbe “esercitato le linee” per deviare e cambiare l’argomento in una naturale ricaduta.

La legislazione proposta mira a penalizzare la censura del governo

Sebbene la costituzione degli Stati Uniti garantisca determinati diritti, incluso il diritto alla libertà di parola, questa inviolabile legge del paese non è stata in grado di impedire l’invasione della tirannia, grazie al fatto che coloro che sono incaricati di aderirvi e sostenerla non stanno facendo il loro lavoro . Stanno sfacciatamente storcendo il naso, fingendo che non esista.

In risposta, tre rappresentanti della Camera repubblicana nei comitati di supervisione e riforma, magistratura e commercio della Camera – i rappresentanti James Comer del Kentucky, Jim Jordan dell’Ohio e Cathy McMorris Rodgers di Washington – hanno introdotto il Discorso di protezione dall’interferenza del governo Act 34 ( HR.8752), volto specificamente a impedire ai dipendenti federali di utilizzare le loro posizioni per influenzare le decisioni di censura da parte delle piattaforme tecnologiche.

Mentre la costituzione degli Stati Uniti vieta chiaramente al governo di censurare e limitare la libertà di parola, HR. 8752 potrebbe essere un utile strumento di applicazione, poiché le persone potrebbero tendere a pensarci due volte quando sanno che c’è un prezzo reale da pagare.

Il disegno di legge creerebbe restrizioni per impedire ai dipendenti federali di chiedere o incoraggiare entità private a censurare i discorsi privati ​​o altrimenti scoraggiare la libertà di parola e imporre sanzioni, comprese multe civili e azioni disciplinari per i dipendenti del governo che facilitano la censura dei social media.

Mentre la costituzione degli Stati Uniti vieta chiaramente al governo di censurare e limitare la libertà di parola, HR. 8752 potrebbe essere un utile strumento di applicazione – e abbiamo chiaramente bisogno di applicazione – poiché le persone potrebbero tendere a pensarci due volte quando sanno che c’è un prezzo da pagare, sia personalmente che finanziariamente. Se sei d’accordo, invita i tuoi rappresentanti a sostenere le risorse umane. 8752.