Il giudice annuncia il primo “bavaglio” contro Trump. La libertà di parola di Trump diventa una concessione momentanea

Dershowitz ha descritto l’accusa di Bragg a Trump come politicamente motivata: “È molto pericoloso – significa che i procuratori distrettuali possono incriminare i propri nemici politici”, ha detto Dershowitz in un’intervista la scorsa settimana, osservando di aver predetto questo risultato nel suo libro, “Prendi Trump, ” che descrive un sistema di giustizia a due livelli, individuando Trump.

“Ciò che è davvero senza precedenti non è l’incriminazione di un ex presidente, ma l’incriminazione di un potenziale futuro presidente che stava correndo contro il capo del partito dell’uomo che lo ha incriminato”.

“Mette davvero in pericolo lo stato di diritto per tutti gli americani: oggi è Trump; domani è un democratico; dopodomani, è tuo zio Charlie, o tua nipote, o tuo nipote ”, ha aggiunto Dershowitz.

Tuttavia, nonostante tutta quella debolezza legale, Dershowtiz ha detto a Charlie Kirk che teme che Trump verrà probabilmente condannato perché è improbabile ottenere un processo equo a New York:

«Non credo che potrei far archiviare questo caso così facilmente. Non credo che se tu avessi i migliori avvocati della storia del mondo, Abraham Lincoln e John Marshall, un giudice di New York City, chiuderebbero questo caso perché la vita di quel giudice di New York City sarebbe finita. Tutti lo indicherebbero nel modo in cui hanno indicato me quando ho difeso Trump .

“Penso che probabilmente sarà condannato da una giuria di New York che ha votato per Bragg e ha votato per ottenere Trump”.

“Bragg diventerà popolare. Sarà rieletto e probabilmente vincerà questa causa a meno che non ci sia un cambio di sede”.

“Non puoi ottenere giustizia equa a Manhattan. Non potrei vincere una causa a Manhattan per Donald Trump.