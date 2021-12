Il dottor Malone contro il letale decepticon

https://twitter.com/Master2001_3/status/1473225171435720704

Omicron è il Decepticon più spietato e potente mai emerso dal pianeta Cybertron, spinto dal bisogno di distruggere tutti gli umani.

Ma non può essere visto, annusato o sentito: forse puoi essere incluso da Omicron in questo momento e non lo sapresti nemmeno! Sempre!

A meno che tu non abbia fatto un test per determinare che sei stato attaccato da lui. Ma anche allora, non saresti sicuro. Ecco quanto è malvagio.

Omicron ha il potere di uccidere tutti coloro che osano sfidare gli ordini di isolamento del nostro leader, non importa quanto ridicoli possano apparire.

Può invadere ospedali e strutture sanitarie anche senza aumentare i ricoveri totali. Riesce a distendere le curve con lo schiocco delle sue dita malvagie.

L’unica cosa di cui più che uccidere persone che non indossano i pannolini in faccia, escono dopo le 8 di sera o si mescolano socialmente con persone che non devono,

è la completa e totale distruzione del Natale.

Gli Autobot hanno il potere di distruggere Omicron?

La loro arma definitiva, “La scienza”, sarà sufficiente per abbattere il loro nemico più potente?

Lo sradicamento completo delle piccole imprese e del sostentamento personale si dimostrerà sufficiente per fermare questa malvagia minaccia?

Unisciti a noi in questo episodio di Obiettivo: Salute mentre discutiamo dello spettro assolutamente terrificante di OMICRON.

Se non hai paura, dovresti!