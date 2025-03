Il contributo di Israele all’invasione  di immigrati in  UE

Mike Peinovich

Sin dalla creazione dello Stato ebraico nel 1948, il Medio Oriente è stato caratterizzato da instabilità, guerra, terrorismo, violenza settaria e crisi dei rifugiati, tutte conseguenza diretta della politica ebraica, spesso attuata dagli Stati Uniti che agiscono come rappresentanti di Israele. Uccidere o rimuovere tutti i palestinesi è l’obiettivo a lungo termine dello Stato israeliano, che il governo sia laburista o del Likud, liberale o conservatore, laico o religioso. Di conseguenza, il reinsediamento dei rifugiati ha sempre svolto un ruolo importante nella politica israeliana e gli ebrei sionisti hanno creato o sostenuto un’ampia rete di ONG gestite da ebrei e agenzie di reinsediamento in Occidente.

Un articolo del 2013 del quotidiano israeliano Haaretz ha rivelato documenti d’archivio segreti che dimostrano che fin dall’inizio gli ebrei sionisti vedevano l’Europa come la destinazione preferita per gli arabi che avevano sfollato.

Nella prima metà degli anni ’60, il Ministero degli Esteri continuò a esaminare i piani per incoraggiare l’emigrazione dei rifugiati arabi dal Medio Oriente in Europa, in particolare in Francia e Germania. Un’opzione che fu presa in considerazione fu quella di trovare loro un lavoro in Germania, che all’epoca aveva un disperato bisogno di manodopera. Nel 1962, i funzionari israeliani esaminarono la possibilità di trovare un impiego per i lavoratori rifugiati palestinesi in Germania, Austria e Svizzera. I controlli iniziali effettuati per questo piano, noto come “Operazione Lavoratore”, e la corrispondenza coinvolta, furono tenuti completamente segreti.

Haaretz, 19 dicembre 2013

Haaretz, 19 dicembre 2013

The Clean Break

L’intera storia del conflitto arabo-israeliano esula dallo scopo di questo articolo, ma le radici dell’attuale invasione di rifugiati possono essere fatte risalire all’anno 1996, quando il cosiddetto movimento “neconservatore” fu formalizzato con la pubblicazione dell’ormai famigerato promemoria “A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm” da parte di diversi analisti di politica estera ebrei presso l’Israeli Institute for Advanced Strategic and Political Studies di Washington DC. Tra gli autori figuravano il noto guerrafondaio ebreo Richard Perle e l’ebreo David Wurmser, che sarebbe poi diventato consigliere politico per il Medio Oriente del vicepresidente Dick Cheney durante l’amministrazione di George W. Bush.

Il promemoria “Clean Break” raccomandava che Israele interrompesse la sua vecchia strategia di usare gli Stati Uniti semplicemente per aiuti militari difensivi e copertura diplomatica, e iniziasse invece una guerra aggressiva contro l’intero mondo arabo e l’Iran usando l’esercito statunitense come esercito per procura. In particolare raccomandava di eliminare Iraq e Siria.

Israele può modellare il suo ambiente strategico, in cooperazione con Turchia e Giordania, indebolendo, contenendo e persino facendo arretrare la Siria. Questo sforzo può concentrarsi sulla rimozione di Saddam Hussein dal potere in Iraq, un importante obiettivo strategico israeliano di per sé, come mezzo per sventare le ambizioni regionali della Siria.

Una rottura netta: una nuova strategia per proteggere il regno

Un anno dopo, nel 1997, gli “intellettuali” ebrei-sionisti William Kristol e Robert Kagan fondarono l’ormai famigerato Progetto per il Nuovo Secolo Americano (PNAC), che raccomandava agli Stati Uniti di impegnarsi in un massiccio rafforzamento militare da utilizzare per promuovere la “democrazia” in tutto il mondo. Dei 25 firmatari della dichiarazione di principi del PNAC, 15 erano ebrei e dieci prestarono servizio nell’amministrazione di George W. Bush, tra cui il vicesegretario alla Difesa, Paul Wolfowitz. Anche Richard Perle è stato presidente del PNAC.

L’attenzione del PNAC era rivolta al “cambio di regime” in Iraq, sebbene riconoscessero che senza un “evento catastrofico e catalizzante, come una nuova Pearl Harbor”, sarebbe stato difficile convincere il popolo americano. Quell’evento si verificò l’11 settembre e gli Stati Uniti invasero successivamente l’Afghanistan nel 2001 e l’Iraq nel 2003 su richiesta dei guerrafondai ebrei-sionisti dell’amministrazione Bush.

Guerra senza fine

Secondo un’intervista del 2006 con il generale in pensione Wesley Clark, la decisione di invadere l’Iraq fu presa due settimane dopo l’11 settembre, e c’erano piani ancora più ambiziosi in cantiere per invadere “sette paesi in cinque anni”. Facendo leva sulle popolari teorie cospirative, Clark affermò che questa strategia era in qualche modo collegata al petrolio. Non menzionò che il piano da lui descritto era già stato esposto nel promemoria “clean break” e nei documenti politici del PNAC scritti da vari funzionari ebrei-sionisti dell’amministrazione Bush, tutti i quali ponevano la questione della sicurezza di Israele significativamente prima delle questioni petrolifere. In effetti, la politica petrolifera era vista principalmente come un ostacolo agli interessi di Israele a causa della leva strategica che il petrolio ha offerto ai paesi arabi e all’Iran.

La questione del petrolio è sempre stata usata per distrarre gli americani dal vero motivo della politica estera apparentemente folle del loro governo in Medio Oriente. Se gli Stati Uniti volessero semplicemente un accesso sicuro al petrolio, l’ultima cosa che farebbero sarebbe iniziare guerre e rovesciare governi, creando così notevoli sconvolgimenti nei mercati petroliferi mondiali. Il petrolio è spesso citato come motivazione della politica di lunga data degli Stati Uniti di sostegno al regime barbaro in Arabia Saudita, rendendo una farsa le sue affermazioni di preoccuparsi dei diritti umani e della democrazia. Ma con la guerra in Iraq, gli Stati Uniti hanno dimostrato di essere più che disposti a eliminare i principali stati produttori di petrolio se Israele lo richiede. La relazione amichevole di lunga data tra Arabia Saudita e Israele è una spiegazione molto migliore per la posizione degli Stati Uniti nei confronti di quel paese.

Nel 2011, sono scoppiate guerre civili in Siria e Libia, entrambe fomentate dagli Stati Uniti che agivano per conto di Israele. Il nauseante ritornello di “sostenere la democrazia” è stato ripetuto dagli Stati Uniti per anni come una scusa banale per armare e finanziare le milizie terroristiche in Siria nel tentativo di rimuovere il presidente siriano Bashar Assad dal potere, mentre fingevano di combattere contro il gruppo terroristico “Stato islamico in Iraq e Siria” (ISIS).

Un’e-mail del 2012 pubblicata da Wikileaks dall’attuale consigliere per la sicurezza nazionale dell’amministrazione Biden Jake Sullivan all’allora segretario di Stato Hillary Clinton ha delineato chiaramente la posizione degli Stati Uniti riguardo ai gruppi terroristici islamici. Sullivan ha fatto la sorprendente dichiarazione che Al Quaeda, che gli Stati Uniti sostengono abbia perpetrato gli attacchi dell’11 settembre in cui hanno ucciso 3.000 americani, “è dalla nostra parte in Siria”.

L'”ultimo elemento” menzionato da Sullivan si riferisce a un rapporto della Reuters che afferma quanto segue:

AL-ZAWAHIRI ESORTA IL SOSTEGNO DEI MUSULMANI ALL’OPPOSIZIONE

Il leader di Al-Qaida al-Zawahiri ha invitato i musulmani in Turchia e in Medio Oriente ad aiutare le forze ribelli nella loro lotta contro i sostenitori del presidente siriano Assad in una registrazione video interna[sic]. Al-Zawahiri ha anche esortato il popolo siriano a non fare affidamento su AL, sulla Turchia o sugli Stati Uniti per ricevere assistenza.

Email non classificata da Jake Sullivan a Hillary Clinton, 12 febbraio 2012

L’email di Sullivan smentisce tutte le dichiarazioni pubbliche di Washington secondo cui lo scopo dell’intervento in Siria è combattere contro i gruppi terroristici sunniti radicali. Il fatto che i media statunitensi di proprietà ebraica abbiano completamente ignorato questa sconvolgente rivelazione è una testimonianza della sua parzialità e corruzione.

Gli Stati Uniti hanno anche effettuato numerosi bombardamenti in Siria nel corso degli anni, di solito in periodi in cui il governo di Assad era pronto a vincere una battaglia importante e a riprendersi una parte del suo legittimo territorio. La continua presenza di truppe e mercenari statunitensi in Siria, insieme ai finanziamenti per i gruppi ribelli islamici e ai bombardamenti occasionali, ha lo scopo di impedire ad Assad di riprendere il suo paese. Se gli Stati Uniti volessero davvero che l’ISIS venisse sconfitto, la strategia ovvia sarebbe quella di lasciare Assad da solo a schiacciarlo con l’assistenza di Russia e Iran. Questa politica avrebbe anche il vantaggio di essere effettivamente popolare tra i cittadini americani, un fatto che è stato cinicamente sfruttato dal presidente Trump per vincere le elezioni nel 2016.

Da parte sua, Israele ha fornito assistenza medica all’ISIS e ad altri terroristi che combattono Assad e nel 2019 il funzionario militare israeliano Gadi Eisenkot ha ammesso pubblicamente che Israele aveva armato e pagato stipendi mensili ai terroristi dell’ISIS.

Nel 2011 il presidente libico colonnello Muammar Quadafi è stato assassinato da terroristi sostenuti dagli Stati Uniti dopo una guerra civile di otto mesi. Che gli Stati Uniti fossero dietro questo assassinio è ben noto e non controverso. Nel suo ruolo di Segretario di Stato, Hillary Clinton ha celebrato senza vergogna l’omicidio di Quadafi durante un’intervista televisiva del 2011 in cui ha esclamato con gioia psicotica “Siamo venuti. Abbiamo visto. È morto”.

Quadafi ha capito che Israele era dietro l’aggressione occidentale contro il suo paese e ha tentato di salvare se stesso e il suo governo aggirando gli Stati Uniti e appellandosi direttamente a Israele e agli influenti ebrei americani. Secondo fonti israeliane, nel 2011 cercò di difendere la sua causa presso Israele e la lobby israeliana che controlla la politica estera negli Stati Uniti.

…quando il regime libico era sull’orlo del baratro, a causa della rivolta e dei danni causati dalle sanzioni di Lockerbie imposte dall’ONU e implementate per la prima volta nel 1992, aggiunse: “Gheddafi fece disperatamente delle aperture straordinarie alla lobby ebraica negli Stati Uniti e anche a Israele”.

The Jerusalem Post, 17 aprile 2016

Mentre i media di proprietà ebraica negli Stati Uniti si concentravano esclusivamente sulle presunte “violazioni dei diritti umani” da parte di Quadafi come motivazione per rimuoverlo dal potere, gli strateghi israeliani sono stati più onesti e realisti. Scrivendo nel 2016, il dott. Rafael Olek, analista strategico del Begin-Sadat Center for Strategic Studies in Israele, ha ribadito l’impegno di Israele verso il suo obiettivo strategico a lungo termine di rimuovere tutti i governi di opposizione, indipendentemente dal costo umano.

Per quanto riguarda l’aspetto globale, la questione libica solleva diverse preoccupazioni. In primo luogo, ci sono punti interrogativi sulla reale capacità di imporre regimi di non proliferazione delle armi di distruzione di massa agli stati canaglia. In secondo luogo, ci si potrebbe chiedere: sarebbe meglio accettare il regime stabile di tiranni come Gheddafi e Saddam Hussein, Assad e il regime degli Ayatollah in Iran, o quei tiranni dovrebbero essere rovesciati nonostante il conseguente processo di disintegrazione dei loro paesi, che comporta gravi violenze? Per quanto possiamo rammaricarci della situazione in Siria e Iraq, sembra, almeno dal punto di vista israeliano, che la seconda opzione sia preferibile: è più facile da confinare e la situazione potrebbe stabilizzarsi alla fine.

Israel Defense, 3 settembre 2016

Nonostante la miseria e la morte in tutto il Medio Oriente causate dalla strategia israeliana di “cambio di regime”, Israele non vede alcuna ragione per fare marcia indietro su questa politica. E perché dovrebbe? Israele stesso è rimasto notevolmente al sicuro durante il caos, e ha persino aumentato il suo potere e migliorato la sua posizione diplomatica.

La crisi dei rifugiati

Le guerre e gli interventi di Israele in Medio Oriente, operando tramite il suo rappresentante degli Stati Uniti, sono stati il ​​catalizzatore diretto della crisi dei rifugiati europei che è esplosa nel 2015 e ha portato a violenza, terrorismo, stupri e repressione politica contro gli europei nativi. I due principali punti di ingresso per rifugiati e migranti in Europa sono la Grecia e l’Italia.

La caduta di Gheddafi orchestrata dagli Stati Uniti e da Israele nel 2011 ha aperto una rotta importante per i rifugiati dal Medio Oriente e dall’Africa per fluire in Europa. Secondo il Washington Post, 400.000 migranti dal Medio Oriente e dall’Africa sono confluiti in Italia dalla Libia tra il 2014 e il 2017 a causa del rovesciamento di Gheddafi.

Dal crollo del regime di Muammar Gheddafi in Libia, il numero di migranti che attraversano il Mediterraneo è aumentato vertiginosamente, poiché le persone hanno approfittato di un vuoto di autorità per salpare dalla costa settentrionale del paese. Una rete di trafficanti di esseri umani che facilita il traffico si è espansa dalla punta del Nord Africa fino a paesi come il Niger e il Sudan. I contatti dei trafficanti circolano su Facebook e WhatsApp nelle principali città dell’Africa. Dal 2014, più di 400.000 migranti e rifugiati hanno attraversato il Mediterraneo dalla Libia all’Italia.

Washington Post, 31 agosto 2017

Si è trattato di un’inversione di tendenza rispetto a quello che era stato uno sforzo congiunto di successo tra Gheddafi e l’Europa per impedire ai migranti di raggiungere le coste europee. Nel 2004, Gheddafi ha iniziato a offrire il controllo dei flussi di rifugiati come incentivo per gli accordi di normalizzazione con gli stati europei. Nel 2010 ha dichiarato profeticamente che l’Europa sarebbe diventata nera senza il suo aiuto.

Tornando al 2004, Gheddafi iniziò a stringere accordi con singoli stati europei per controllare l’ondata di migranti. Nell’agosto 2010, visitò il suo amico Silvio Berlusconi, allora presidente dell’Italia, a Roma e disse che l’Europa sarebbe diventata “nera” senza il suo aiuto.

“Domani l’Europa potrebbe non essere più europea, e persino nera, perché ci sono milioni di persone che vogliono entrare”, disse Gheddafi. “Quale sarà la reazione degli europei bianchi e cristiani di fronte a questo afflusso di africani affamati e ignoranti… non sappiamo se l’Europa rimarrà un continente avanzato e unito o se verrà distrutta, come è successo con le invasioni barbariche”.

Christian Science Monitor, 21 aprile 2015

Nel giugno 2009, firmò un accordo di “amicizia” con l’Italia che prevedeva pattugliamenti navali congiunti contro i migranti e la consegna da parte dell’Italia dei migranti catturati durante il tragitto verso l’Europa alla Libia, senza fare domande. Il numero di africani sorpresi nel tentativo di entrare illegalmente in Italia diminuì di oltre il 75 percento quell’anno.

Christian Science Monitor, 21 aprile 2015

Questo accordo reciprocamente vantaggioso tra Italia e Libia fu distrutto da Israele e dagli Stati Uniti, con il risultato che la morbosa previsione di Quadafi si avverò nel 2015.

Il governo italiano ha tentato di rilanciare gli accordi con la Libia negli ultimi anni per arginare l’ondata di migranti. Questi tentativi sono stati accolti con sfide legali. La ONG britannica Global Legal Action Network (GLAN) ha intentato una causa contro l’Italia presso la Corte europea nel 2017, accusandola di violazioni dei diritti umani. Il consulente legale di GLAN è Itammar Mann, un professore di diritto ebreo israeliano che insegna “diritto dei rifugiati” a Haifa, Israele.

Ci sono circa 6,6 milioni di rifugiati della guerra civile siriana in tutto il mondo, un milione dei quali si trova in Europa. Gli anni di punta per l’arrivo di rifugiati in Europa sono stati il ​​2015-2017, quando circa 900.000 siriani sono entrati, principalmente attraverso la Grecia. Lo spostamento del popolo siriano serve un obiettivo strategico per Israele negando al governo di Assad sia capitale umano che potenziali reclute per il suo esercito. Secondo Pew Research, un numero sproporzionato di rifugiati in Europa sono uomini in età militare.

Israele e le ONG gestite da ebrei in Occidente sono i principali facilitatori del movimento e del reinsediamento dei rifugiati siriani, iraniani, iracheni e afghani in Europa. Tutti e quattro i paesi sono stati destabilizzati dalla guerra e dalle sanzioni di Israele e degli Stati Uniti. IsraAID, l’agenzia israeliana per i rifugiati, gestisce i centri per rifugiati sull’isola greca di Lesbo dal 2015.

I centri di assistenza ai rifugiati greci sono gestiti principalmente da israeliani; a Lesbo c’è una scuola israeliana per rifugiati siriani, iraniani, iracheni e afghani; e tutto fa parte di un piano congiunto per rivoluzionare il concetto di “Tikkun Olam” e il volontariato ebraico in tutto il mondo.

YNet News, 4 marzo 2019

Israele e le ONG gestite da ebrei in Occidente sono i principali facilitatori del movimento e del reinsediamento dei rifugiati siriani, iraniani, iracheni e afghani in Europa. Tutti e quattro i paesi sono stati destabilizzati dalla guerra e dalle sanzioni di Israele e degli Stati Uniti. IsraAID, l’agenzia israeliana per i rifugiati, gestisce i centri per rifugiati sull’isola greca di Lesbo dal 2015.

I centri di assistenza ai rifugiati greci sono gestiti principalmente da israeliani; a Lesbo c’è una scuola israeliana per rifugiati siriani, iraniani, iracheni e afghani; e tutto fa parte di un piano congiunto per rivoluzionare il concetto di “Tikkun Olam” e il volontariato ebraico in tutto il mondo.

YNet Notizie, 4 marzo 2019

L’Agenzia ebraica sta ora lavorando con l’organizzazione Mosaic United su un progetto congiunto che dovrebbe aumentare drasticamente il numero di giovani ebrei coinvolti nel restituire qualcosa alla loro comunità locale. Per gli ebrei americani, questo è noto come Tikkun Olam, ovvero guarire il mondo. Questo concetto ebraico è diventato un principio fondamentale tra i discendenti di quarta generazione di immigrati ebrei negli Stati Uniti.

I progetti saranno implementati in tutto il mondo, da Porto Rico e Grecia a Nepal, Messico, India ed Etiopia attraverso organizzazioni come IsraAID, Project TEN, Tevel B’Tzedek e altre ancora…

“Per la maggior parte, l’unica cosa che fa riflettere gli studenti ebrei in tutto il mondo sulla loro identità ebraica è quando c’è una manifestazione BDS (movimento anti-Israele per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni) nel campus o un evento antisemita da qualche parte nel mondo”, afferma il rabbino Benji Levy, CEO di Mosaic United. “Questi incidenti li allontanano dal desiderio di essere ebrei o associati a Israele”.

La Germania ha accolto molti più rifugiati di conflitti ebraici di qualsiasi altro stato europeo. Contro la volontà del popolo tedesco, Angela Merkel ha promesso di accogliere 500.000 rifugiati all’anno nel 2015. L’impronta di Israele si può percepire anche in Germania, dove le ONG israeliane forniscono lezioni di lingua ai parlanti arabi e trovano loro opportunità di lavoro.

Nel 2018, Merkel ha conferito a IsraAID un premio per il suo lavoro nell’integrazione dei parlanti arabi in Germania. Sul suo sito web, IsraAID si vanta degli estesi programmi che ha istituito in Germania per facilitare l’integrazione dei rifugiati, tralasciando qualsiasi menzione della responsabilità dello stato ebraico per la crisi in primo luogo.

IsraAID opera in Germania dal 2015, quando un milione di richiedenti asilo e rifugiati hanno raggiunto il paese, la maggior parte in fuga dalla brutalità della guerra civile siriana e dalla minaccia dell’ISIS in Iraq e Siria… I programmi di IsraAID Germania includono gruppi di leadership per giovani rifugiati, supporto psicosociale post-trauma per bambini che utilizzano la terapia artistica espressiva e un programma speciale di supporto ai sopravvissuti al genocidio yazida. Il team di IsraAID in Germania è un mosaico multiculturale di psicologi, assistenti sociali, terapisti dell’arte ed educatori di lingua araba, ebraica, tedesca e inglese. Utilizzano la loro esperienza internazionale e l’approccio interculturale per promuovere il benessere sostenibile e l’integrazione dei rifugiati in Germania.

…La risposta globale di IsraAID include programmi sostenibili per costruire resilienza, fornire istruzione, combattere la violenza di genere, promuovere la protezione dei minori, migliorare i servizi igienici e offrire opportunità di sostentamento. Sin dal culmine della crisi dei rifugiati siriani nel 2015, IsraAID ha fornito supporto medico, psicosociale ed educativo a oltre 100.000 rifugiati solo in Grecia e Germania.

Molti rifugiati in fuga dalla guerra e dalle persecuzioni in Afghanistan, Iran, Iraq e Siria per paesi come la Germania entrano in Europa attraverso la Grecia. A Lesbo, l’isola greca dove molti rifugiati arrivano per la prima volta dopo un viaggio in mare dalla Turchia, IsraAID fornisce assistenza medica ai nuovi arrivati ​​sulla costa e gestisce la School of Peace, l’unica istituzione che offre istruzione in lingua madre in arabo, congolese, francese, persiano e curdo, con oltre 200 studenti ogni settimana.

…Attraverso il nostro lavoro con IsraAID, abbiamo visto il potere e il potenziale dei rifugiati con cui lavoriamo mentre scrivono una nuova storia per se stessi e le loro comunità. È una storia di apprendimento di nuove lingue, di adattamento a nuovi ambienti. Si tratta di 500 persone, musulmani e cristiani di lingua araba, curda, persiana e francofona, che celebrano l’Eid-al-Fitr in una scuola greca gestita da un’organizzazione umanitaria israeliana.

IsraAID, 2018

Israele si abbandona a retorica umanitaria quando parla di ospitare una celebrazione dell’Eid-al-Fitr in Europa per i musulmani in fuga dalle guerre sioniste, ma una tale celebrazione è totalmente impensabile in Israele. Nel 2021 le Forze di difesa israeliane (IDF) hanno trascorso l’Eid-al-Fitr bombardando i civili palestinesi a Gaza. Il giorno prima, degli ebrei fanatici sono stati ripresi mentre ballavano a Gerusalemme perché pensavano che una delle moschee più sacre dell’Islam fosse in fiamme.

Qualsiasi nervosismo espresso dagli ebrei per l’afflusso di stranieri in Europa è ruotato esclusivamente attorno al potenziale impatto negativo sugli ebrei europei. L’impatto negativo sugli europei nativi è considerato solo attraverso il pericolo, dal punto di vista ebraico, di galvanizzare l’opposizione nazionalista.

In un articolo per la liberale Brookings Institution del 2015, Daniel Byman, professore di civiltà ebraica alla Georgetown University di Washington DC, ha affermato che la soluzione a questo problema era l’integrazione a lungo termine delle popolazioni di rifugiati in Europa.

Se i rifugiati vengono trattati come un problema umanitario a breve termine piuttosto che come una sfida di integrazione a lungo termine, allora è probabile che vedremo questo problema peggiorare. I radicali saranno tra coloro che forniranno il supporto religioso, educativo e sociale ai rifugiati, creando un problema dove non esisteva. In effetti, i rifugiati hanno bisogno di un pacchetto completo e a lungo termine che includa diritti politici, supporto educativo e assistenza economica, nonché aiuti umanitari immediati, in particolare se vengono ammessi in gran numero. Se non possono essere integrati nelle comunità locali, allora rischiano di perpetuare, o addirittura esacerbare, le tensioni tra comunità musulmane e non musulmane in Europa.

Daniel Byman, 2015

Nel 2020 la Corte dell’Unione Europea ha stabilito che gli uomini che evitano il servizio militare in Siria devono ottenere asilo e non possono essere deportati in Siria. Questa sentenza avvantaggia solo Israele, mentre danneggia gli europei che desiderano liberarsi dei giovani rifugiati maschi e dei problemi associati di violenza, stupro e disordini sociali che portano con sé. Nel 2022 e nel 2023 il tasso di arrivi è aumentato ancora una volta.

Dopo il 7 ottobre: ​​una politica aperta di genocidio e pulizia etnica

Dal raid di Hamas del 7 ottobre 2023 in Israele, i funzionari ebrei hanno fatto diversi appelli aperti per l’uccisione o l’espulsione dell’intera popolazione della Striscia di Gaza, circa 2 milioni di persone. Hanno simultaneamente aumentato la pressione sugli stati occidentali e arabi affinché si offrissero volontari per accogliere tutti i residenti palestinesi, una mossa destinata a porre fine per sempre alla vita palestinese a Gaza.

La strategia ebraica è stata ovvia per tutti coloro che erano disposti a vedere. I massicci bombardamenti terroristici di civili, la distruzione sistematica di case e l’attacco a tutte le infrastrutture umanitarie come gli ospedali hanno lo scopo di rendere impossibile la vita a Gaza. Israele non sta combattendo Hamas. Sta cercando di uccidere o espellere l’intera popolazione araba.

Al momento in cui scrivo, 1,8 milioni di palestinesi in fuga dagli attentati terroristici ebraici sono stati concentrati nella città meridionale di Rafah, al confine con l’Egitto, mentre Israele pianifica un’invasione su vasta scala della città con l’obiettivo di spingerli in Egitto. Finora gli ebrei sono stati ostacolati in questo tentativo dalla dura resistenza dei combattenti di Hamas, dalle proteste globali, dalla pressione politica e dal rifiuto dell’Egitto di accettare un numero elevato di palestinesi, ma non vi hanno rinunciato.

I governi degli Stati Uniti e dell’Europa sono stati felici di aiutare gli ebrei nella loro campagna di pulizia etnica sotto le mentite spoglie dell’umanitarismo. Il 30 aprile la CBS News ha riferito di aver ottenuto documenti interni dell’amministrazione Biden che dettagliavano le discussioni tra diverse agenzie federali sul reinsediamento permanente dei rifugiati di Gaza negli Stati Uniti.

Nelle ultime settimane, come mostrano i documenti, alti funzionari di diverse agenzie federali degli Stati Uniti hanno discusso la praticità di diverse opzioni per reinsediare i palestinesi di Gaza che hanno familiari stretti cittadini americani o residenti permanenti.

Una di queste proposte prevede l’utilizzo del programma di ammissione dei rifugiati degli Stati Uniti, vecchio di decenni, per accogliere i palestinesi con legami con gli Stati Uniti che sono riusciti a fuggire da Gaza ed entrare nel vicino Egitto, secondo i documenti di pianificazione interagenzia.

I documenti mostrano che alti funzionari degli Stati Uniti hanno anche discusso di far uscire altri palestinesi da Gaza e di trattarli come rifugiati se hanno parenti americani. I piani richiederebbero un coordinamento con l’Egitto, che finora ha rifiutato di accogliere un gran numero di persone da Gaza.

CBS News, 30 aprile 2024

Gli ebrei sionisti costituiscono la maggioranza dei membri del gabinetto dell’amministrazione Biden interessati alla politica estera e alla sicurezza nazionale, guidati dal Segretario di Stato ebreo Anthony Blinken. È certo che gli “alti funzionari degli Stati Uniti” a cui fa riferimento CBS News includono ebrei motivati ​​dalla lealtà etnica verso Israele. Blinken ha dichiarato apertamente la sua fedeltà a Israele in un discorso tenuto il 12 ottobre 2023 in Israele.

Mi trovo in Israele in questo momento incredibilmente difficile per questa nazione e per il mondo intero. Come Segretario di Stato, come ebreo, come marito e padre, capisco a livello personale gli strazianti echi che i massacri di Hamas portano con sé.

Anthony Blinken, 12 ottobre 2023

Il Regno Unito ha iniziato a elaborare piani per accogliere i cittadini di Gaza già dal 22 ottobre 2023, secondo un rapporto del The Guardian.

Una coalizione di enti di beneficenza e gruppi ha elaborato un progetto che stabilisce come la Gran Bretagna potrebbe fornire rifugio a migliaia di palestinesi di Gaza.

Organizzazioni tra cui il Refugee Council, Safe Passage International, Doctors of the World, Helen Bamber Foundation e City of Sanctuary hanno sollevato preoccupazioni sul fatto che il conflitto stia peggiorando la crisi dei rifugiati palestinesi.

The Guardian, 22 ottobre 2023

I piani di reinsediamento sono stati presentati dal Refugee Council in un documento informativo sostenuto dalle altre organizzazioni. Il CEO del Refugee Council è un ebreo di nome Enver Solomon, che ha chiesto con urgenza al Regno Unito di accettare i cittadini di Gaza senza dire nulla di critico sulla campagna di bombardamenti terroristici di Israele o sul sostegno del Regno Unito a essa.

“Mentre il conflitto peggiora, il numero di uomini, donne e bambini palestinesi sfollati e di coloro che affrontano gravi pericoli non potrà che aumentare… Le persone che non sono sicure e al sicuro nelle loro case hanno bisogno di accesso alla sicurezza e il Regno Unito deve essere pronto a svolgere un ruolo implementando un pacchetto di misure di emergenza con breve preavviso”.

Enver Solomon