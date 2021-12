Il CDC americano annuncia che dal 31 Dicembre ritirerà la richiesta alla FDA per l’utilizzo del tampone PCR. Il motivo? Non distingue tra il SARS-CoV-2 e virus influenzal

” Il CDC incoraggia i laboratori a prendere in considerazione l’adozione di un metodo multiplex che possa facilitare il rilevamento e la differenziazione di SARS-CoV-2 e virus influenzali.”

La fiction pandemica entra quindi nella sua ultima puntata: la resa dei conti.

La CDC ci dice quindi che questi tamponi PCR, quelli su cui è basata tutta la novella fiabesca chiamata Covid, in realtà non distinguono fra il mai isolato SARS-CoV-2 e la banale influenza.

Quindi da oltre due anni si usa un sistema diagnostico che non solo dà falsi positivi, è totalmente inaffidabile.

Grazie ai tamponi PCR hanno eliminato i Diritti dei cittadini, le loro Libertà fondamentali, hanno prodotto lockdown, vaccini, Green Pass, chiusure e miseria.

Dopo due anni ci dicono che si sono sbagliati, il metodo non è efficace. E’ andata così, spiacenti.

La scienza quindi non solo ha perso credibilità: è diventata ridicola e grottesca, dinanzi al mondo.

https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html

Lab Alert: Changes to CDC RT-PCR for SARS-CoV-2 Testing

CDC – OPHSS – CSELS – Division of Laboratory Systems (DLS)