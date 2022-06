I paesi dell’America Latina boicottano l'”America Summit” di Biden

“Posso informare il popolo messicano che non andrò al vertice”, ha annunciato lunedì il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador del Summit delle Americhe che gli Stati Uniti ospiteranno a Los Angeles. “Non andrò al vertice perché non tutti i paesi delle Americhe sono invitati “. Washington, ha specificato Obrador, “deve cambiare la politica che si è imposta da secoli: l’esclusione, il voler dominare senza motivo, non rispettare la sovranità dei paesi”.

This is huge: The US government's Summit of the Americas begins today in Los Angeles, California.

Mexico's President López Obrador (AMLO) has officially confirmed that he is not attending, to protest the US refusal to invite Cuba, Venezuela, and Nicaraguahttps://t.co/Pz6t4SwaTa

— Benjamin Norton (@BenjaminNorton) June 6, 2022