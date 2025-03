I FANATICI DELL’APOCALISSE

Il Regno di Giudea contro lo Stato di Israele

Una lettura geo-politica dell’incipiente guerra civile israeliana

Israele è profondamente diviso. Lo scisma è diventato aspro e acceso, poiché entrambe le parti si considerano in una guerra esistenziale per il futuro di Israele. Il linguaggio utilizzato è diventato così velenoso (in particolare nei canali riservati in ebraico) che gli appelli a un colpo di stato e alla guerra civile sono tutt’altro che rari.

Israele è sull’orlo del precipizio e le differenze apparentemente inconciliabili potrebbero presto sfociare in disordini civili: come scrive Uri Misgav questa settimana, la “primavera israeliana” è in arrivo.

Il punto è che lo stile utilitaristico e decisamente transazionale del presidente Trump può funzionare efficacemente nell’emisfero occidentale laico, ma con Israele (o l’Iran) Trump potrebbe trovare poca o nessuna trazione tra coloro che hanno una weltanschauung alternativa che esprime un concetto fondamentalmente diverso di moralità, filosofia ed epistemologia, rispetto al classico paradigma occidentale di deterrenza delle “carote e bastoni” materiali.

In effetti, il tentativo stesso di imporre la deterrenza, e di minacciare di scatenare l’inferno se i suoi ordini non vengono rispettati, potrebbe produrre l’opposto di ciò che cerca, ovvero scatenare nuovi conflitti e guerre.

Ciò che esaspera questa frattura sociale sono due cose: in primo luogo, è etno-culturale; in secondo luogo, è ideologica. La terza componente è la più esplosiva: l’escatologia.

Nelle ultime elezioni nazionali in Israele, la “classe inferiore” ha finalmente infranto il soffitto di cristallo per vincere le elezioni e prendere il potere. I mizrahi (ebrei provenienti dal Medio Oriente e dal Nord Africa) sono stati a lungo trattati come la classe più povera e inferiore della società.

Gli ashkenaziti (ebrei europei, in gran parte liberali e laici) costituiscono gran parte dei professionisti urbani (e fino a poco tempo fa) della classe dirigente. Queste sono le élite che la coalizione del Movimento Nazionale Religioso e dei Coloni ha spodestato alle ultime elezioni.

L’attuale fase di una lunga lotta per il potere può forse essere collocata nel 2015. Come ha documentato Gadi Taub,

“Fu allora che i giudici della Corte Suprema di Israele tolsero la sovranità stessa, cioè il potere di decisione finale su tutto il regno del diritto e della politica, ai rami eletti del governo e lo trasferirono a se stessi. Un ramo non eletto del governo detiene ufficialmente il potere, contro il quale non ci sono né controlli né equilibri da parte di alcuna controforza”.

Nell’ottica della destra, il potere di revisione giudiziaria auto-assegnato ha dato alla Corte il potere, scrive Taub,

Lo “Stato profondo” in Israele è un punto di contesa che sta divorando Netanyahu e il suo gabinetto: in un discorso alla Knesset questo mese, ad esempio, Netanyahu ha attaccato i media, accusando le agenzie di stampa di “piena collaborazione con lo Stato profondo” e di creare “scandali”. “La collaborazione tra la burocrazia nello Stato profondo e i media non ha funzionato negli Stati Uniti e non funzionerà qui”, ha detto.

Giusto per essere chiari, al momento delle ultime elezioni generali, la Corte Suprema era composta da 15 giudici, tutti ashkenaziti, tranne uno mizrahi.

Tuttavia, sarebbe sbagliato vedere la guerra dei blocchi rivali come una disputa arcana sull’usurpazione del potere esecutivo e una “separazione dei poteri statali” persa.

Pertanto, Israele, in quest’ottica, doveva fare affidamento su un esercito di riserva che necessitava di un adeguato allarme di sicurezza prima che si verificasse qualsiasi guerra. L’allarme di intelligence avanzato di una guerra imminente era quindi un requisito fondamentale.

E questa ipotesi chiave è saltata in aria il 7 ottobre.

Lo shock e il senso di collasso derivanti dal 7 ottobre hanno portato molti a pensare che l’attacco di Hamas avesse infranto irrevocabilmente il concetto israeliano di sicurezza: la politica di deterrenza aveva fallito e la prova era che Hamas non era stato dissuaso.

Ma qui ci avviciniamo al punto cruciale della guerra interna israeliana: ciò che è stato distrutto il 7 ottobre non è stato solo il vecchio paradigma di sicurezza del Partito Laburista e delle vecchie élite di sicurezza. Lo ha fatto; ma ciò che è sorto dalle sue ceneri è stata una Weltanschauung alternativa che esprimeva un concetto fondamentalmente diverso in filosofia ed epistemologia rispetto al classico paradigma della deterrenza:

“Ci sono stato esposto. Sono stato indottrinato in questo modo e per molti anni della mia vita ci ho creduto. Questo rappresenta un grave problema ebraico: non è solo [una questione di un solo tipo di] sionismo… Come puoi insegnare ai tuoi figli – e questo è quasi universale – che tutti quelli che non sono ebrei vogliono ucciderti. Quando ti metti in questa paranoia, ti dai il permesso di fare qualsiasi cosa a chiunque… Non è un buon modo per creare una società. È così pericoloso”.

Vedi qui sul Times of Israel un resoconto di una presentazione al liceo (post-7 ottobre) sulla moralità di spazzare via Amalek: uno studente solleva la domanda: “Perché condanniamo Hamas per aver ucciso uomini, donne e bambini innocenti, se ci è stato ordinato di spazzare via Amalek?”

La destra religiosa nazionale sta guidando la carica per un cambiamento radicale del concetto israeliano di sicurezza; non crede più nel classico paradigma di deterrenza di Ben Gurion, in particolare sulla scia del 7 ottobre. Né la destra crede nel raggiungimento di un accordo con i palestinesi e non vuole assolutamente uno stato binazionale. Secondo il concetto di Bezalel Smotrich, la teoria della sicurezza di Israele deve d’ora in poi includere una guerra continua contro i palestinesi, fino a quando non saranno espulsi o eliminati.

Il vecchio establishment (liberale) è indignato, come ha dichiarato uno dei suoi membri, David Agmon (ex generale di brigata dell’IDF ed ex capo ufficio di Netanyahu), questa settimana:

Netanyahu è in un certo senso laico, ma in un altro abbraccia la missione biblica del Grande Israele, con tutti i suoi nemici annientati. È (se si vuole etichettarlo) un neo-jabotinskyista (suo padre era il segretario privato di Jabotinsky) e, in pratica, esiste in un rapporto di reciproca dipendenza con figure come Ben Gvir e Smotrich.

“Cosa vogliono queste persone?”, si chiede Max Blumenthal; “Qual è il loro obiettivo finale?”

“È l’apocalisse”, avverte Blumenthal, il cui libro Goliath ripercorre l’ascesa della destra escatologica israeliana:

“Hanno un’escatologia basata sull’ideologia del Terzo Tempio, secondo la quale la Moschea di Al-Aqsa sarà distrutta e sostituita da un Terzo Tempio e si praticheranno i rituali ebraici tradizionali”.

E per realizzare tutto ciò, hanno bisogno di una “Grande Guerra”.

La grande domanda è: Trump e il suo team ne capiscono qualcosa? Perché ha profonde implicazioni per la metodologia di Trump di fare accordi transazionali. “Carote e bastoni” e la razionalità secolare avranno poco peso tra coloro la cui epistemologia è piuttosto diversa; coloro che prendono la Rivelazione alla lettera come “verità” e che credono che essa imponga completa obbedienza.

Trump dice di voler porre fine ai conflitti in Medio Oriente e portare una “pace” regionale.

Il suo approccio secolare e transazionale alla politica, tuttavia, è del tutto inadatto a risolvere il conflitto escatologico. Il suo stile coraggioso di minacciare che “si scatenerà l’inferno” se non otterrà ciò che vuole non funzionerà, quando una delle due parti vuole davvero l’Armageddon.

“Si scatenerà l’inferno”? ‘Che venga’, potrebbe essere la risposta che Trump otterrà.

Articolo originale La Strategic Culture Foundation

Il 7 ottobre non è stato Hamas a sterminare centinaia di israeliani: è stato Netaniahu, che così ha eliminato degli avversari politici: quelli partecipanti al festival erano laici di sinistra..

Haaretz israeliano: “L’indagine della polizia ha scoperto che un elicottero militare che ha sparato contro Hamas durante il festival Nova ha apparentemente colpito anche alcuni partecipanti al festival” Questa è la conferma del video che circolava, secondo cui gli elicotteri Apache avrebbero ucciso la maggior parte dei partecipanti al festival che stavano fuggendo dall’evento. I piloti hanno anche ammesso che all’inizio hanno sparato a tutte le auto senza sapere quali fossero quelle di Hamas e quali quelle dei civili. Questo è ciò che Netanyahu sta nascondendo all’opinione pubblica israeliana: che il più grande carnefice sarà l’esercito israeliano il 7 ottobre.

Guardateil video: centinaia di automitragliate dall’alto.