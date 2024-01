Guerra di Secessione 2.0?

Il Texas minaccia secessione per l’invasione di migranti che Biden e il Deep State agevolano

Il governatore del Texas Greg Abbott ha appena tracciato una linea dura nella sabbia, avvertendo l’amministrazione Biden di aver dichiarato la crisi dei migranti un’“invasione” e di aver invocato l’autorità costituzionale del Texas per difendersi e proteggersi .

Secondo Abbott, “Tale autorità è la legge suprema del paese e sostituisce qualsiasi statuto federale contrario. La Guardia Nazionale del Texas, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas e altro personale del Texas agiscono in base a tale autorità, così come alla legge statale , per proteggere il confine con il Texas.”

La situazione in Texas è arrivata al punto di ebollizione a Eagle Pass , dove la Guardia Nazionale del Texas ha preso il controllo di un parco locale che gli immigrati clandestini utilizzano come zona di arrivo dopo aver attraversato il Rio Grande. Lo stato ha posizionato del filo spinato lungo chilometri del fiume per bloccare l’ingresso negli Stati Uniti, cosa che la Corte Suprema ha appena consentito all’amministrazione Biden di rimuovere mentre è in corso una battaglia legale in un tribunale di grado inferiore.

Gli Stati contro Biden:

Ad ora gli stati che “supportano” la battaglia che sta combattendo il Texas, per ora solo con le chiacchiere e con i bei discorsi, ad esclusione della Florida che sta fornendo aiuti reali (anche come uomini) sono:

Alabama

Arkansas

Florida

Georgia

Iowa

Idaho

Montana

Nebraska

North Dakota

Ohio

Oklahoma

South Carolina

South Dakota

Tennessee

Virginia

West Virginia

Wyoming

La guerra civile è iniziata così.

Il prossimo passo, scontato, della tirannia del fantoccio Biden e di Whashington DC, sarà prendere il comando della Guardia dello Stato del Texas. Questo è previsto in casi eccezionali, da parte del “presidente”.

Una contromossa suggerita da alcuni, sarebbe quella che Abbott “deputize” i militari della GN texana; cioè vengono legalmente trasformati in ufficiali di polizia dello stato, aggiungendo quindi a quelli militari, poteri e obblighi di polizia.

Questo rafforzerebbe l’indipendenza della GN nei confronti del governo federale, ma aggiungerebbe un’ulteriore crisi costituzionale.

Traduzione= le probabilità di guerra civile stanno aumentando a vista d’occhio.

MSM e i Dem si chiedono sui socials, cosa farà il Texas quando il governo federale taglierà i fondi che vengono dati al Texas.

Ebbene:

– L’economia del Texas vale 2.4 trillioni di dollari

– è l’ottava potenza economica del mondo; più di Russia e Canada, più dell’Italia e di molti altri paesi

Sono gli Stati Uniti che hanno bisogno del Texas, della sua economia, del suo petrolio, delle sue aziende tech, dei suoi allevamenti, etc. non viceversa.

Senza contare che quando il resto degli stati dell’unione erano solo un vasto territorio, il Texas era già una nazione indipendente che militarmente teneva testa all’allora potente Messico.

Un amichevole consiglio agli Yenkees di Whashington DC, Don’t Fuck WithTexas

Trump e Robert Kennedy Jr. stanno dalla parte del Texas e concordano sulla necessità di proteggere il confine.

Trump e RFK Jr. concordano sul fatto che esiste un Deep State, che la corruzione dilaga e che un altro mandato di Biden sarebbe catastrofico per l’America e il mondo.

Se questi uomini faranno sul serio, si uniranno contro un nemico comune per il bene del popolo americano.

So che RFK Jr. ha detto che non si sarebbe unito a Trump, ma è anche quello che hanno detto DeSantis e Vivek. Stanno conducendo una campagna. Cosa dovrebbero dire? Devono fingere di essere in gara anche se sanno che non lo sono.

RFK Jr. conosce la minaccia che l’establishment rappresenta per la prosperità dell’umanità. Sa anche che Trump ha più sostegno e maggiori possibilità di sconfiggere Biden.

Entrambi sono candidati anti-establishment da entrambi i lati del corridoio. Entrambi condividono gli stessi obiettivi, con forse alcune opinioni divergenti su come arrivarci. Entrambi incitano alla paura nel Deep State, come dimostrato dagli attacchi mediatici contro di loro.

Post di Donald Trump:

Quando ero presidente, avevamo il confine più sicuro della storia. Joe Biden ha ceduto il nostro confine e sta aiutando e favorendo una massiccia invasione di milioni di migranti illegali negli Stati Uniti. Invece di combattere per proteggere il nostro Paese da questo assalto, Biden sta, incredibilmente, lottando per legare le mani del governatore Abbott e dello Stato del Texas, in modo che l’invasione continui incontrollata. Di fronte a questa catastrofe in materia di sicurezza nazionale, pubblica sicurezza e salute pubblica, il Texas ha giustamente invocato la clausola di invasione della Costituzione e deve ricevere pieno sostegno per respingere l’invasione.

Incoraggiamo tutti gli Stati disponibili a schierare le proprie guardie in Texas per impedire l’ingresso di clandestini e riportarli oltre il confine. Tutti gli americani dovrebbero sostenere le misure di buon senso adottate dalle autorità del Texas per proteggere la sicurezza, la protezione e la sovranità del Texas e del popolo americano. Quando sarò presidente, il primo giorno, invece di combattere il Texas, lavorerò fianco a fianco con il governatore Abbott e gli altri stati di confine per fermare l’invasione, sigillare il confine e avviare rapidamente la più grande operazione di deportazione interna della storia. Quelli che Biden ha lasciato entrare non dovrebbero mettersi a proprio agio perché torneranno a casa.

