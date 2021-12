Gli italiani se lo meritano

I media che parlano ossessivamente di covid e solo di esso sono un’arma di DISTRAZIONE di MASSA

In Italia sta arrivando la “tempesta perfetta”, un pessimo anno 2022.

Non soltanto la tensione per il Green Pass, i problemi per lavorare o usare i mezzi pubblici, le vaccinazioni viste come un genocidio (o per l’altra “fazione” la paura dell’epidemia e dei “non vaccinati”), lunghe code per i tamponi ed odio verso le istituzioni.Ma amore per Speranza e Draghi.

A gennaio è previsto un forte aumento delle bollette energetiche: https://www.sostariffe.it/news/aumenti-bollette-luce-e-gas-le-previsioni-2022-aggiornate-341712

Secondo Codacons ci sono 4,8 milioni di italiani che hanno bisogno di aiuto per mangiare: https://codacons.it/niente-cenoni-delle-feste-per-48-milioni-di-italiani-4

Il blocco degli sfratti dalle case finisce il 31 dicembre 2021: https://www.ilgiornale.it/news/economia/blocco-degli-sfratti-consulta-fissa-fine-proroga-1988504.html e molta gente verrᅵ riversata nelle strade. Potrebbe mancare in Italia sia la corrente elettrica che il cibo: https://www.borsainside.com/news/78618-i-paesi-ue-sempre-piu-vicini-al-blackout-generale-ma-non-solo-si-rischiano-anche-scarsita-alimentari

Furti, truffe e rapine per la strada sono in aumento: https://www.newsrimini.it/2021/12/nel-2021-reati-in-calo-ma-aumentano-rapine-e-furti-in-strada-escalation-di-truffe tanto che molti si stanno “fortificando” case ed appartamenti.

La produzione industriale è calata: https://www.ilprimatonazionale.it/economia/produzione-industriale-calo-abbatte-speranze-ripresa-217576/

Nei prossimi anni in Italia tra i 4 e i 7 milioni di lavoratori potrebbero essere sostituiti dalla tecnologia: https://www.ildolomiti.it/ricerca-e-universita/2021/fino-a-7-milioni-di-italiani-rischieranno-di-perdere-il-lavoro-in-italia-per-lautomazione-lo-studio-delluniversita-di-trento Complimenti al “governo dei migliori” ed ai ruffiani che lo hanno esaltato nei media…e aglli italioti che sostengno tutto ciò!