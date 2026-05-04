Germania: A seguito del parziale ritiro degli Stati Uniti, un SPD consiglia di avviare colloqui sul disarmo con la Russia.

Rolf Mützenich, ex capogruppo parlamentare dell’SPD, consiglia di avviare colloqui sul disarmo con la Russia alla luce della prevista riduzione della presenza militare statunitense in Europa. In un’intervista al quotidiano Süddeutsche Zeitung (edizione di lunedì), ha affermato che ora è fondamentale “insistere affinché i missili a medio raggio a testata nucleare russi vengano ritirati dalla Bielorussia e da Kaliningrad”.

Ulteriori passi potrebbero poi essere “integrati in un processo globale di politica di controllo degli armamenti”.

Mützenich ha fatto riferimento principalmente alla decisione degli Stati Uniti di abbandonare il dispiegamento di missili a medio raggio in Germania. L’iniziativa di disarmo da lui sostenuta permetterebbe all’Europa di “riacquistare un ruolo che in passato consisteva nella deterrenza e in un’abile diplomazia”, ​​ha affermato il politico dell’SPD.

L’esperto di sicurezza Nico Lange, tuttavia, ha suggerito una strategia diversa. “Se non arriveranno missili americani, abbiamo bisogno di armi tedesche o europee, o almeno di armi a lungo raggio indipendenti dalle decisioni americane, che forniscano una deterrenza convenzionale”, ha dichiarato anche al “SZ”.

Maggiori informazioni su questo argomento Trump sta valutando un nuovo piano per porre fine alla guerra con l’Iran: ingenti forniture di armi a Bahrein, Israele, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti.

Trump vuole ritirare “molti più” di 5.000 soldati; è possibile anche il ritiro delle truppe da Spagna e Italia.

Lange ha sottolineato che dal 2018 è noto con certezza “che i missili russi Iskander sono stazionati a Kaliningrad e rappresentano una minaccia per noi”. Se il dispiegamento dei missili statunitensi non avverrà ora, “il divario di deterrenza persisterà e la Russia, attraverso i suoi missili a Kaliningrad, potrebbe potenzialmente esercitare un potere su di noi, rendendoci vulnerabili al ricatto”.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un ritiro parziale delle truppe americane dalla Germania e dall’Europa. Sabato ha dichiarato che ciò riguarderà “molti più di 5.000” soldati americani. (afp/red)