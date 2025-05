Finalmente  un israeliano moderato

Propone di sterminare i maschi adulti a Gaza. Gli altri sono per sterminare i bambioni, sotto lo sloga “A Gaza non esistono innocenti”

E godetevi su Il Domani, giornale pagato da De Benedetti j, un j che dice

https://www.editorialedomani.it/idee/commenti/lholodomor-e-gaza-i-numeri-raccontano-un-paragone-impossibile-dueggp77

L’Holodomor e Gaza: i numeri raccontano un paragone impossibile

È fuorviante il paragone fra il genocidio per fame avvenuto in Ucraina e avvolto nella nebulosa della censura staliniana con l’assedio di Gaza imposto da Netanyahu. Durante le operazioni militari nella striscia sono entrate 1.759.599 tonnellate di aiuti via terra, pari a 91.047 camion; 7.385 tonnellate via aria, 10.450 bancali; 9.710 tonnellate via mare, 725 carichi. Bloccare gli aiuti è infame ma in nessuno scenario bellico al mondo esistono le cifre sopra riportate

Riassunto: in Ucraina noi giudeo-bolscevichi ne abbiamo sterminato più di 6 miilioni, qui ne stiamo sterminando 2,5 milioni, non c’è paragone

e poi…

La ong inventata da Israele per controllare la distribuzione del cibo a Gaza

È la Gaza Humanitarian Foundation, che nei piani israeliani diventerà presto l’unica a operare nella Striscia

di Daniele Raineri

Camion con beni di prima necessità entrano a Gaza a febbraio (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

Il governo israeliano vuole assegnare entro maggio tutta la distribuzione del cibo ai palestinesi assediati dentro alla Striscia di Gaza a una sola organizzazione non governativa, la Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), che è stata registrata in Svizzera l’11 febbraio di quest’anno e, come nota il Financial Times, non ha ancora presentato una lista pubblica dei suoi finanziatori.

La fondazione, che è sostenuta dal punto di vista diplomatico dagli Stati Uniti e sarebbe la sola a essere autorizzata da Israele a operare dentro Gaza, dovrebbe sostituire tutte le altre organizzazioni che fino a oggi si erano occupate di distribuire il cibo e altri generi di prima necessità, come le medicine, ai circa due milioni di palestinesi di Gaza. Sono circa duecento ong più i loro partner, e quindici agenzie delle Nazioni Unite.

Leggete