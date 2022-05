Fare a pezzi Cina e Russia: lo scopo finale dell’Occidente

Guo Wengui, un multimiliardario epurato da Pechino che ora opera da New York, ha fondate un’organizzazione insurrezionale internazionale chiamata “The New Federal State of China” con una nuova bandiera, una costituzione e un inno, per la Cina post-PCC.

E’ una delle manifestazioni pittoresche degli sforzi ossessi che i servizi occidentali hanno dedicato a destabilizzare e smembrare Cina e Russia per mezzo di “rivoluzioni colorate” che fanno leva sulle minoranze etniche e religiose più o meno oppresse. La strategia-base è stata stilata dal defunto celebre maestro geopolitico Zbigniew Brzezinski nel suo Grande Scacchiera del 1997 : “Una Russia vagamente confederata – composta da una Russia europea, una Repubblica siberiana e una Repubblica dell’Estremo Oriente – troverebbe più facile coltivare regole economiche più strette con l’Europa, con i nuovi stati dell’Asia centrale e con l’Asia orientale, che accelererebbe così lo stesso sviluppo della Russia”.

Nel corso degli anni, sono sorti movimenti finanziati dall’Occidente in Cina che puntano apertamente a dividere la Cina in non meno di cinque microstati etnonazionalisti chiamati “Turkestan orientale, Stato libero del Tibet, Canton e Manciuria”.

I leader di entrambe le nazioni hanno chiaramente identificato le tattiche “rivoluzionarie colorate” come una forma attiva di guerra asimmetrica che porta entrambi gli stati a bandire un ampio spettro di ONG finanziate dall’occidente (o, se gli è permesso di esistere nei loro territori, ad essere costretti a registrarsi come “agenti stranieri’). La rivoluzione colorata che finanziava il re George Soros è stata bandita dalla Cina nel 1989 , la Russia ha impiegato più tempo per ottenere il potere e la fiducia per bandire le operazioni della Open Society del sicario economico che alla fine si sono verificate nel 2015.

Come la Russia, che ha visto il “dominio a tutto spettro” avvolgere il suo perimetro nel corso di oltre 20 anni, anche la Cina vede gli sforzi in corso per creare una “NATO del Pacifico” chiamata “il Quad”, nel suo cortile di casa.

Questa idea è stata sostenuta per anni da gruppi di riflessione collegati alla NATO come il Consiglio Atlantico e il CFR e deriva direttamente dalla strategia “Asia Pivot” di Obama del 2012 che ha visto un’ampia estensione di sistemi missilistici, sottomarini con tridente, provocatoria pretesa di “libertà di navigazione”, basi militari e sforzi per imporre governi controllati dagli USA ostili alla Cina nella regione del Pacifico.

L’aspetto ABM di questo programma (che gli esperti concordano può essere facilmente convertito da “difensivo” in “offensivo”) si riflette nel sistema missilistico THAAD già di stanza in Corea del Sud che attualmente ospita oltre 28.000 soldati statunitensi. Giustificando nominalmente la sua esistenza per fermare la “minaccia nordcoreana”, la realtà è che questo sistema è sempre stato mirato alla Cina.

Descrivendo il National Defense Authorization Act del 2022 da 762 miliardi di dollari di stanziamento, l’analista Michael Klare ha osservato :

“Il gigantesco disegno di legge sulla difesa del 2022 – approvato con il sostegno schiacciante di entrambe le parti – fornisce un progetto dettagliato per circondare la Cina con una rete potenzialmente soffocante di basi statunitensi, forze militari e stati partner sempre più militarizzati. L’obiettivo è consentire a Washington di barricare le forze armate di quel paese all’interno del proprio territorio e potenzialmente paralizzare la sua economia in qualsiasi crisi futura. Per i leader cinesi, che sicuramente non possono tollerare di essere accerchiati in questo modo, è un invito aperto a lottare per uscire dalla reclusione”.

Taiwan come Ucraina del Pacifico

Ovviamente all’interno di tutto questa trama Taiwan si sta attualmente comportando come “l’Ucraina del Pacifico” con molti agenti di spicco che operano in tutto il governo che chiedono apertamente la difesa militare statunitense della provincia autonoma della Cina dal continentali.

Lo stesso Biden ha promesso che Taiwan può “contare sul sostegno dell’America” se dovesse scoppiare un’invasione in qualsiasi momento. Queste parole di sostegno sono state supportate da un accordo da 750 milioni di dollari per fornire un sistema militare Howitzer a Taiwan nell’agosto 2021, un accordo da 100 milioni di dollari per fornire e aggiornare i sistemi missilistici patriot di Taiwan l’ 8 febbraio 2022 e un altro accordo missilistico da 95 milioni di dollari il 6 aprile, 2022. Dopo il secondo di questi tre accordi, il ministero degli Esteri taiwanese sembrava stesse cercando di battere Zelensky dicendo:

“Di fronte alla continua espansione militare e alle azioni provocatorie della Cina, il nostro Paese manterrà la sua sicurezza nazionale con una solida difesa e continuerà ad approfondire la stretta partnership per la sicurezza tra Taiwan e gli Stati Uniti”.

Le preoccupazioni della Cina per la vasta espansione degli sforzi statunitensi per trasformare Taiwan in un’Ucraina del Pacifico (compreso il raddoppio di funzionari militari nell’ambasciata statunitense nell’ultimo anno) sono molto reali.

La guerra biologica nel 21° secolo

Poi c’è il serio problema dell’infrastruttura delle armi biologiche del Pentagono che ha dimostrato una caratteristica di targeting etnico, come delineato nel manifesto del PNAC del settembre 2000 “ Rebuilding Americas Defenses ”. In questo agghiacciante manifesto neocon, i suoi autori hanno affermato che nel 21° secolo “il combattimento avrà probabilmente luogo in nuove dimensioni: nello spazio, nel cyberspazio e forse nel mondo dei microbi… forme avanzate di guerra biologica che possono “prendere di mira” specifici i genotipi possono trasformare la guerra biologica dal regno del terrore a uno strumento politicamente utile”.

Oggi oltre 320 biolab gestiti dal Pentagono sono sparsi strategicamente in tutto il mondo con un programma molto attivo intitolato “Jupitr” e “Centaur” situato in Corea del Sud. Questo programma successivo ha causato grave preoccupazione sia ai cinesi che a molti coreani da quando Obama ha lanciato il programma nel 2010 con un ordine esecutivo che affermava che “un’impresa scientifica solida e produttiva che utilizza agenti biologici selezionati e tossine è essenziale per la sicurezza nazionale”.

Questa è stata la stessa squadra che ci ha portato la partnership Obama-Lugar che ha stabilito una vasta infrastruttura di bio-laboratorio in Georgia mentre Obama era ancora solo uno dei tanti senatori controllati da Soros.

Il lavoro su alcune delle tossine più mortali al mondo è stato condotto all’interno dei biolab statunitensi che includono lavori su botulino, ricina, stafilococco, antrace, peste e altro ancora. Nel 2015 l’esercito statunitense è stato beccato mentre spediva illegalmente campioni di antrace vivo tramite FedEx al laboratorio statunitense presso la base aerea di Oran 70 km a sud di Seoul, provocando proteste civili in tutta la nazione, senza nessuna prova di alcun cambiamento nella politica da parte degli americani.

La competenza passata del Giappone imperialista in questo campo – guerra baeeriologica – riportato nella storia, poiché il recente studio della Strategic Culture Foundation di Finian Cunningham sulle origini del complesso di armi biologiche statunitensi si è concentrato sull’assorbimento da parte del complesso industriale militare del genocida “Unità 731” sotto il controllo di Shiro Ishii. Cunningham ha scritto:

“Si stima che l’Unità 731 di Ishii abbia causato fino a 500.000 morti durante la seconda guerra mondiale a causa dell’uso della guerra biologica facendo cadere agenti patogeni dagli aeroplani sulle città cinesi nelle province di Hunan e Zhejiang. L’unità ha anche condotto esperimenti forzati su prigionieri di guerra cinesi e russi per studiare l’epidemiologia delle malattie e dei vaccini. I detenuti furono infettati da agenti patogeni e sottoposti a morti orribili e agonizzanti… Shiro Ishii e la sua rete criminale non furono mai processati dopo la guerra nonostante le richieste sovietiche. Invece, gli americani che hanno occupato il Giappone continentale hanno concesso a lui e al suo team di medici l’immunità dall’accusa in cambio dell’accesso esclusivo agli esperimenti di guerra biologica e chimica. Il Pentagono ha incaricato i suoi esperti di Fort Detrick, nel Maryland, di sfruttare la miniera di dati giapponese”.

Questa lista non sarebbe completa senza l’ultima considerazione…

Quinte colonne in Russia e Cina

I leader di entrambe le nazioni si contendono da anni i quinti colonni-opinionisti del World Economic Forum come Anatoly Chubais in Russia e il fiduciario del WEF Jack Ma (e più di pochi altri tecnocrati e miliardari collegati alla Shanghai Clique) sia all’interno che all’esterno della Cina. Alcune osservazioni su quelle influenze straniere che ancora esercitano un’influenza rilevante all’interno della Cina attraverso Shanghai come grumo rovente della finanza internazionale sono state Emanuel Pastreich che ha scritto :

“Shanghai trabocca di interessi finanziari globali, con le sedi centrali (o certamente la filiale principale) di tutte le principali banche di investimento multinazionali e società multinazionali che si trovano lì. Il loro impatto sull’economia cinese rimane immenso.

Shanghai ha una storia di oltre cento anni come centro del capitale globale con una relazione parassitaria con il resto della nazione. Dopotutto, è stata Shanghai a offrire extraterritorialità ai cittadini delle potenze imperiali fino agli anni ’40”.

Dopo la cacciata di Soros, molti degli elementi peggiori del deep state cinese sono stati gradualmente eliminati a partire dal 1989, poi nel 1997, e la più grande e solida epurazione è iniziata nel 2012 e continua fino ad oggi.

Alcuni dei più grandi agenti epurati dalla repressione della corruzione di Xi includono Ma Jian (ex vicedirettore dell’Ufficio per la sicurezza nazionale cinese), Zhang Yue (ex segretario per gli affari legali dell’Hebei), Bo Zilai (ex segretario del Partito Comunista di Chonqing), Xu Caihou ( Vicepresidente della Commissione militare cinese) e il miliardario Pony Ma (solo per citarne alcuni).

Oltre la semplice contingenza

L’impegno di Russia e Cina per la sopravvivenza e la cooperazione va ben oltre le preoccupazioni utilitaristiche, come delineato dalla loro dichiarazione congiunta del 4 febbraio per la cooperazione che entra in una nuova era che chiedeva l’ulteriore integrazione di EAEU e BRI, l’armonizzazione dell’intelligence militare nell’ambito della crescente SCO e una più ampia integrazione internazionale del sistema multipolare.

Tra i suoi molti punti importanti, la dichiarazione recitava:

“Le parti stanno cercando di portare avanti il ​​loro lavoro per collegare i piani di sviluppo per l’Unione economica eurasiatica [EAEU] e l’iniziativa Belt and Road al fine di intensificare la cooperazione pratica tra l’EAEU e la Cina in vari settori e promuovere una maggiore interconnessione tra l’Asia Regioni del Pacifico e dell’Eurasia.

Le parti riaffermano la loro attenzione sulla costruzione della Greater Eurasian Partnership in parallelo e in coordinamento con la costruzione della Belt and Road per promuovere lo sviluppo delle associazioni regionali e dei processi di integrazione bilaterale e multilaterale a beneficio dei popoli del continente eurasiatico”.

E’ diventato un luogo comune nei media occidentali e nelle armate di think tank geopolitici dipingere l’odierna alleanza Russia-Cina come una questione di “convenienza momentanea” o come una partnership tesa tra due regimi autoritari in competizione con aspirazioni imperiali globali. Tali opinionisti non possono capire la motivazione profonda dell’alleanza Russia-Cina perché non sanno vedere o comprendere i forti paralleli negli sforzi bellici asimmetrici dell’Occidente per distruggere una delle due potenze eurasiatiche.

Tratto da Zero Hedge