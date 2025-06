Dai media:

Telefonata Leone XIV-Putin. Il Papa: «Russia faccia gesto che favorisca pace». Trump sente il presidente russo: non ci sarà pace immediata

Tradotto: “Faccia la tregua di 30 giorni che serve a Z.”

Meloni: eterna fedeltà a Zelenski! e protegge i genocidi

E che dire di Meloni? Mentre Trump e Putin si telefonano, non si può essere contemporaneamente "amica di Trump" e giurare alleanza immortale all'Ucraina.

Il governo di Giorgia #Meloni ha fornita una scorta (pagata da noi contribuenti) ad un gruppo di militari israeliani in vacanza nelle #Marche. Se la notizia fosse vera, come credo, vorrei che venisse spiegata la ragione di questa scelta.

Fra gli atti recapitati alla Corte internazionale di Giustizia ci sono 500 dichiarazioni di intenti genocidari effettuate da ministri del governo, israeliano e CRIMINI documentati dagli stessi soldati, che testimoniano la volontà di sterminare il popolo palestinese. #GENOCIDIO

Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con Papa Leone XIV

Vladimir Putin si è congratulato nuovamente con il pontefice per la sua elezione e gli ha augurato successo nell’adempimento di una missione così alta.

Entrambe le parti hanno sottolineato il grande contributo personale di Papa Francesco al rafforzamento delle relazioni tra Russia e Santa Sede. Si è concordato di proseguire gli sforzi volti a sviluppare ulteriormente questi legami, fondati su valori spirituali e morali unificanti, nell’interesse della costruzione di un ordine mondiale più giusto. È stato espresso un impegno reciproco ad approfondire la cooperazione in ambito culturale e umanitario, nonché nella protezione dei cristiani e dei santuari cristiani in varie regioni del mondo, in particolare in Medio Oriente.

Su richiesta del Patriarca Kirill di Mosca e di tutta la Rus’, Vladimir Putin ha trasmesso a Papa Leone XIV i suoi auguri di successo nel suo ministero pastorale. Il Pontefice si è espresso a favore della continuazione dell’importante dialogo tra le due Chiese sorelle.

Durante uno scambio di opinioni sulla situazione in Ucraina, Vladimir Putin ha confermato il suo interesse a raggiungere la pace attraverso mezzi politici e diplomatici e ha sottolineato che per una risoluzione definitiva, equa e globale della crisi, è necessario eliminarne le cause profonde.

Nel contesto della ripresa dei negoziati diretti russo-ucraini a Istanbul, il Presidente russo ha informato degli accordi specifici raggiunti durante il secondo round sullo scambio di prigionieri di guerra e salme dei caduti. È stato sottolineato che la parte russa sta adottando tutte le misure possibili per il ricongiungimento dei bambini con i loro familiari.

È stata espressa gratitudine al Pontefice per la sua disponibilità ad aiutare a risolvere la crisi, in particolare per la partecipazione del Vaticano, su base depoliticizzata, alla risoluzione di urgenti questioni umanitarie.

Vladimir Putin ha attirato l’attenzione sul fatto che il regime di Kiev sta puntando sull’escalation del conflitto e sta attuando sabotaggi contro infrastrutture civili sul territorio russo. È stato sottolineato che l’attacco deliberato e mirato contro i civili condotto dalla parte ucraina l’altro giorno è chiaramente classificato come terrorismo dal diritto internazionale.

In relazione alla nota linea delle autorità di Kiev sullo scioglimento della Chiesa ortodossa ucraina canonica, si auspica che la Santa Sede si adopererà più attivamente per difendere la libertà di religione in Ucraina.

La conversazione è stata costruttiva. Entrambe le parti hanno espresso l’intenzione di proseguire i contatti.