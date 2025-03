Dombrovskis: “la Germania obbedisca alle regole UE di bilancio”

La svolta a U di bilancio di Berlino ha sbalordito Bruxelles e spaventato i suoi alleati

Un articolo rivelatore di Politico sulla crisi didisfacimento in corso nell’UE – Berlino credeva di fare ciò che vuole, ma ha sbagliato i calcoli…

BRUXELLES — È stata una delle inversioni politiche più drammatiche e radicali della storia dell’Unione europea. In meno di 48 ore, la Germania non solo ha eseguito un cambiamento sismico nella sua politica di bilancio interna, ma ha anche improvvisamente spinto per riscrivere le regole fiscali dell’UE che stessa ha contribuito a elaborare.

Bruxelles ha accolto con favore la prima mossa come risposta a lungo attesa ad anni di esortare la Germania a investire di più, piuttosto che lasciarsi limitare da un limite costituzionale sul prestito.

– Ma il secondo? Questo è stato visto come una mossa unilaterale – una sovracorrezione che ha turbato anche i più stretti alleati della Germania.

Gli eventi si erano svolti a una velocità sconcertante nei giorni successivi allo scontro dello Studio Ovale tra Donald Trump e Volodymyr Zelenskyy. Il linguaggio del presidente degli Stati Uniti nei confronti della sua controparte ucraina ha convinto gli spettatori europei di aver bisogno di un approccio completamente nuovo per garantire la propria sicurezza in un doppio tempo.

E’ seguìta una raffica di idee: la Commissione europea ha proposto di dare ai paesi dell’UE spazio per aumentare la spesa per la difesa dell’1,5% del prodotto interno lordo in quattro anni, mentre anche i piani galleggianti per prendere in prestito 150 miliardi di euro a proprio nome per accelerare il riarmo in tutta la regione.

Ma questo non è stato sufficiente per Berlino, dove il cancelliere in attesa Friedrich Merz e il cancelliere uscente Olaf Scholz stavano frettolosamente cercando piani per spendere centinaia di miliardi di euro per ricostruire le forze armate tedesche – e ripristinare la sua vitalità economica in modo più ampio con una vasta gamma di infrastrutture.

Il problema è stato che mentre il livello relativamente basso di debito pubblico della Germania ha lasciato spazio a tali piani, hanno rischiato di violare un quadro fiscale che Berlino aveva combattuto a lungo e duramente da attuare a livello dell’UE – uno che includeva multe per non conformità. Per evitare l’imbarazzo e lo stigma di ciò, Berlino ha cercato di riscrivere le regole per esentare la spesa per la difesa per almeno 10 anni.

Ma ecco la svolta: quando il ministro delle Finanze uscente tedesco, Jàrg Kukies, è arrivato a una riunione dei ministri delle finanze dell’UE la scorsa settimana in attesa di garantire l’esenzione, ha invece incontrato una stanza di controparti scettiche che avvertivano la sostenibilità del debito e la ricerca di altre soluzioni.

Un momento di apparente vittoria si è rapidamente disfatto in un controllo per la Germania, hanno detto a POLITICO quattro diplomatici a conoscenza dei colloqui.

I diplomatici, come altri citati in questo articolo, hanno parlato a condizione di anonimato a causa della natura a porte chiuse delle discussioni.

“Ora i tedeschi hanno deciso di fare quello che diavolo vogliono. Dal momento che le regole [UE] approvate sei mesi fa non si adattano a loro ora, fanno il contrario, ovviamente senza aver negoziato nulla a livello europeo”, ha detto il ministro delle Finanze italiano Giancarlo Giorgetti a un evento del partito sabato.

La scommessa di Berlino si ritorce contro

Per capire l’umore di quel giorno, è fondamentale rivisitare il modo in cui lo spostamento politico senza precedenti della Germania si è svolto in primo luogo.

Tutto è iniziato martedì 4 marzo. I due partiti politici dominanti della Germania – il Partito Socialdemocratico (SPD) e l’Unione Cristiano-Democratica – hanno raggiunto un accordo storico sulla riforma del freno costituzionale del debito del paese e su un massiccio piano di investimenti.

Giovedì 6 marzo, il governo di Scholz era riuscito a garantire un cambiamento dell’ultimo minuto a una dichiarazione congiunta dei leader dell’UE che chiedeva alla Commissione di esplorare “ulteriori misure” per concedere ai governi lo spazio fiscale, rassicurando i paesi fiscalmente conservatori con un riferimento alla “sostenibilità del debito”.

Non sorprende che i tradizionali falchi dell’austerità – molti dei quali erano stati a lungo i più stretti alleati di Berlino sulle questioni economiche – vedessero immediatamente la mossa con sospetto.

L’aumento del debito significa tassi di interesse più grandi e per molti paesi il rischio è “una partita per perdite”, ha detto un diplomatico. “Spendiamo di più, paghiamo di più”.

Un funzionario del governo spagnolo ha sottolineato durante l’incontro dei leader che, poiché il mercato obbligazionario sovrano tedesco è considerato un punto di riferimento, quando il loro costo del debito aumenta, aumentano anche i costi di prestito per tutti gli altri.

Quando i ministri delle finanze dell’UE si sono riuniti la scorsa settimana, diverse nazioni hanno avvertito Kukies che, ad un certo punto, la disciplina fiscale deve essere affrontata. Tre diplomatici hanno detto a POLITICO che anche la Francia, un frequente sostenitore della flessibilità fiscale, si è astenuta dal sostenere la spinta della Germania a rivedere le regole.

altro diplomatico ha osservato che riaprire la discussione ora alimenterebbe “scetticismo nel sistema”, anche perché le regole fiscali in questione sono state operative per meno di un anno.

I paesi con bilanci tesi come Francia, Italia o Spagna erano a favore della flessibilità più a lungo, ma dato il loro spazio fiscale limitato la loro principale preoccupazione è essere in grado di beneficiare di finanziamenti comuni a livello dell’UE a un costo di indebitamento più economico.

Come ha affermato il capo del Meccanismo Europeo di Stabilità Pierre Gramegna la scorsa settimana: “[I mercati] vedono il finanziamento europeo congiunto come uno strumento migliore rispetto all’aumento del debito a livello nazionale”.

La proposta della Germania, al contrario, era un’iniziativa puramente nazionale. “Vorrebbero allineare il quadro UE in base al loro freno al debito rivisto. Questa è stata la loro idea”, ha detto uno dei diplomatici sopra citati.

Una mossa anatra zoppa

Al di là della sostanza politica, le dinamiche politiche hanno ulteriormente indebolito la spinta di Berlino.

Non c’è stato consenso sulla questione tra l’SPD e Merz di Scholz in uscita e Merz, secondo una fonte familiare con i colloqui di Berlino. La CDU di Merz esercita un’influenza significativa come il più grande partito del Partito popolare europeo – la fazione politica più potente del blocco a cui appartiene il presidente Ursula von der Leyen.

Con il governo di Scholz nei suoi ultimi giorni, Kukies è stato percepito come un ministro delle finanze zoppico.

Martedì scorso, il destino della Germania era quasi tutto segnato.

Il commissario per l’Economia Valdis Dombrovskis ha dichiarato a un gruppo di media tra cui POLITICO che “la Germania ha spazio per la manovra secondo le regole europee”.

Rasmus Buchsteiner ha contribuito a questo rapporto.

