COMODO, CHE NON CI SIA UN GIUDICE PER VOI

Ho appena firmato con i ministri di Germania, Francia e Olanda il primo accordo per 400 milioni di dosi per il più promettente vaccino anti Covid. Un primo passo avanti importante. Solo con il vaccino vinceremo definitivamente il Covid.

L'Italia è stato il primo Paese in Europa a conoscere da vicino questo virus e oggi le è stata riconosciuta di aver fornito una risposta adeguata. Con l’accordo siglato da @robersperanza, adesso siamo in prima linea anche per l’approvvigionamento di un vaccino contro il Covid-19 https://t.co/pA79LnHTG8 — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 13, 2020

Comodo, vero?, che non ci sia un magistrato che apra un dossier? Per indagare, che so, se il ministro Disperanza ci ha guadagnato? E quanto?

Per inquisire in che sede e con quali regole e valutazioni è avvenuta questa transazione miliardaria? Al di fuori di ogni controllo non solo parlamentare ma anche contabile, senza concorsi e senza aste? Aggiudicazione diretta?

400 milioni di dosi di che cosa, poi, precisamente? Di un indeterminato vaccino contro quale virus? Quello che sta passando tanto rapidamente che i fabbricanti del vaccino, proprio quelli di Oxford, lamentavano di non trovare pazienti, ché l’epidemia stava finendo troppo presto?

Un magistrato potrebbe subodorare una colossale impostura a scopo di lucro, messa a segno da una associazione a delinquere indicativamente additabile nei ministri della sanità della UE – su questo affare girano miliardi – , guidati dalla Organizzazione Mondiale della Sanità: organizzazione che ha fonti di finanziamento private equivoche, e sulla gestione della “pandemia” presente s’è segnalata per comportamenti e finalità sospetti, contraddittori, fraudolenti e menzogneri.

La recidiva

Se ci fosse un magistrato gli si potrebbe segnalare che l’OMS è recidiva nello spaccio agli Stati di farmaci inutili, creando allarmi per epidemie che non si sono verificate, che hanno fatto guadagnare miliardi a farmaceutiche a spese dei contribuenti.

Come da quetso titolo di Repubblica:

il farmaco inutile contro l’aviaria pagato dai governi oltre tre miliardi

Ricerca indipendente “smonta” il Tamiflu: inefficace per influenza suina e dei polli

dove si apprende che

L’Italia, governo Berlusconi, Storace ministro della Salute, autorizzò l’acquisto di antivirali per il 10 per cento della popolazione: sei milioni di confezioni. La Roche spa, tra il 2003 e il 2005, quadruplicò le vendite nel mondo.

Con questi precedenti, i ministri hanno scelto loro, in base a quali ragioni, un vaccino “promettente”? chi olo dice, che è promettente? Disperanza non risulta laureato in medicina. La sua certezza “solo col vaccino vinceremo definitivamente il Covid”, da dove la trae?

Dobbiamo fare un atto di fede? Nel pieno della secolarizzazione compiuta, credere che un laureato in non so che scienze politiche ci impone una terapia che – ce lo giura lui – ci guarirà? Da cosa deve guarirci, se il 95% non è malato, non è stato toccato dal Covid?



Vuol dire che se non accetteremo di farci vaccinare, non recupereremo la nostra libertà.

Questo è chiaro; ma 400 milioni di dosi per un promettente vaccino quelconque contro un virus che non c’è più? O non c’è ancora? Un virus n’importe quel?

Se ci fosse un magistrato, vedrebbe in questo l’analogo della vecchia truffa in cui non cade più nessun turista straniero, la vendita della Fontana di Trevi da un tizio che se ne dice proprietario. Ma aggravata dalla malversazione di una cifra enorme di denaro pubblico: senza alcun controllo, signor giudice?

E ancor più grave il rischio per la salute pubblica: nessun vaccino è privo di effetti collaterali anche letali.Qui è peggio:

In questo recente studio publicato su "Nature" si evidenziano i rischi di un vaccino anti-Covid sviluppato con fretta e senza un'adeguata sperimentazione. Buona lettura Sig. Presidente.https://t.co/PBdMLJLMb3 — Faber von Castell #ViribusUnitis #SHAEF# (@FaberVonCastell) June 13, 2020

Speranza espone a morte un numero imprecisato di italiani per cosa? Per una malattia che presenta rischi solo per gli ultra-ottantenni e che non ha conseguenze nel resto della popolazione.

Se ci fosse un giudice, gli si potrebbe segnalare come è composto il vaccino per un Covid che non c’è più e che comuinque si presenterà mutato: “Il vaccino si basa sulla tecnica del “vettore virale”, ossia l’utilizzo di un virus simile a quello che si vuole prevenire ma non aggressivo, a cui si “incollano” le informazioni genetiche che si spera facciano scattare la risposta immunitaria dell’organismo”.

Si spera, da parte dei fabbricatori.

“Questo vaccino in particolare utilizza un vettore virale di scimpanzè con deficit di replicazione basato su una versione indebolita di un comune virus del raffreddore (adenovirus), che causa infezioni negli scimpanzè e contiene il materiale genetico della proteina spike Sars-CoV-2…

“A distribuirlo sarà il colosso farmaceutico AstraZeneca, che come detto ha già concluso accordi multimilionari con il Regno Unito, gli Stati Uniti, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations e Gavi the Vaccine Alliance di Bill Gates per 700 milioni di dosi e ha concordato un accordo di licenza con il Serum Institute of India per la fornitura di un ulteriore miliardo di dosi, principalmente destinate ai paesi a basso e medio reddito. La capacità produttiva totale è attualmente pari a due miliardi di dosi”.

Se ci fosse una magistratura, si potrebbe segnalare che Astrazeneca è stata ripetutamente coinvolta in operazioni riprovevoli, qui citate:

Invece niente. Non abbiamo magistrati zelanti come quelli che stanno indagando sulla zona rossa mancata in Lombardia, né sui camici regalati dal cognato del governatore Fontana . Dunque ci vaccineranno tutti, pagando centinaia di milioni, questo autunno, senza una utilità altra che per lorsignori e il loro progetto. In queste mani: