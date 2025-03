.. come ordina il Talmud

Giorgetti: “Su regole Ue Berlino vuol fare quel che gli pare. Singolare piano di riarmo Ue”

Anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è intervenuto. Riferendosi al piano di Berlino per spendere per la difesa in deroga ai vincoli di bilancio, ha sottolineato: “Ora i tedeschi hanno deciso che (sulle regole di bilancio europee, ndr) fanno quel cavolo che gli pare. Siccome non gli va bene a loro adesso, fanno il contrario naturalmente senza aver negoziato nulla”. Poi ha parlato del piano di riarmo Ue: “Che improvvisamente si scopra che si devono spendere valangate di miliardi facendo debiti per la difesa è singolare, visto che guerra ucraina c’è da tre anni”. Nel suo intervento alla kermesse leghista Giorgetti non ha risparmiato una frecciata sull’opportunità del riarmo di un Paese come la Germania: “Hanno detto che la Germania deve riarmarsi. Naturalmente questo a qualcuno dovrebbe in qualche modo….”, ha osservato sarcasticamente, fra gli applausi del pubblico. Il ministro dell’Economia si è poi soffermato sulla guerra dei dazi con gli Usa. “Il dazio è un altro argomento che adesso sembra una bestemmia”, ma Trump “vuole mettere i dazi perché pensa di difendere i giusti diritti delle imprese americane. Io dico che è un’occasione buona per difendere i giusti diritti delle imprese italiane”, ha specificato. Riguardo ai dissidi con la presidente del Consiglio, ha aggiunto: “Avrei litigato con Meloni sulle spese per difesa. Naturalmente son tutte balle ma fa niente. Se i giornalisti decidono che è così è inutile che smentisci”.