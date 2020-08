Capire l’impostura

Allarme, allarme, allarme! Torna la pandemia! “Netto aumento dei contagiati”! Tamponi a tappeto, test a tutti, quarantene per chi torna dalal Grecia o dalla Croazia!

Per tutte imposture quotidiane volte a creare il terrore a freddo, valga il titolo di Repubblica

Coronavirus, il bollettino di oggi, 13 agosto: sei morti (-4) e 523 nuovi casi nelle ultime 24 ore

In Lombardia contagi in discesa ma più ricoveri, mentre si tornano a registrare decessi (due) dopo alcuni giorni. Un morto in Piemonte, uno nel Lazio e due in Veneto. Ieri le vittime erano 10. Crescono contagiati di rientro dalle vacanze e i pazienti in terapia intensiva (55, contro i 53 di ieri)..

6 morti oggi, 10 ieri : di coronavirus, ci assicurano senza daren alcuna prova. Ammettiamo pure sia vero. Ma vi siete mai chiesti quanto sono morti, oggi in Italia – poniamo – di infarto?

630

630 italiani al giorno muoiono di infarto, ischemie, insulti cerebrovascolari, malattie cardiache in genere.

E di cancro, poniamo?

493

– ogni giorno. Oggi proprio oggi, possono essere stati un po’ più o un po’ meno, perché queste sono le cifre medie .

E di malattie infettive e parassitarie diverse dal Covid?

38

Ripeto: 38 italiani al giorno muoiono di altre malattie infettive.

Perché né il ministro Speranza né Repubblica hanno mai lanciato l’allarme infarto? Perché è OMS né Ricciardi né quelli dei talk show hanno spaventato voi italiani con le cifre di questa strage?

Perché di strage si tratta, e di strage evitabile, dato che infarti e ischemie sono l’effetto di stress, fumo, cattiva alimentazione, stili di vita sbagliati – a cui è possibile rimediare.

Ma vi impongono mascherine, divieti, tamponi, segregazioni, TSO, per il Covid:

6 morti al giorno, dicono.



Questo virus invisibile e inedintificabile (perfettamente curabile con l’idrossiclorochina), che vi ha tolto l’80% delle vostre libertà personali, politiche e ormai il piacere di vivere. E vi prepara a prossimi giri di vite, prigionie e vessazioni, e angherie arbitrarie:

Sanno di poter esercitare questa impostura, perché voi siete neo-primitivi che ignorano tutto delle statistiche, vivete in un mondo superstizioso che vi riempiono di terrori spettrali, mentre non vedete quelli di cui davvero dovete aver paura.

Ma chi lo fa e perché? Leggete

“I territori e le risorse agricole, minerarie e idriche sono ormai tutte strategicamente controllate e cedute a multinazionali estere, che, come nel caso dell’acqua, estraggono la nostra acqua con i nostri macchinari e infrastrutture e ce la vendano a caro prezzo. Per non parlare degli idrocarburi ecc.

· Tutte le aziende più prestigiose sono ormai state vendute. Molte aziende falliscono e chiudano. Proprio come in guerra, dove i bombardamenti nemici puntano a distruggere la capacità produttiva di un paese. Qui le bombe non servono. Se si vuole annientare una azienda, basta revocargli i fidi bancari e quella è costretta a chiudere l’indomani, …

· L’Italia vende ogni anno circa 100 tonnellate d’oro. E non viene dalle miniere.

(http://www.bbc.com/news/business-17726837)

“Creando la depressione economica prolungata, la gente corre a vendere l’oro e l’argento di famiglia. A forza di catenine e ciondoli questo oro viene fuso in lingotti, mandato in Svizzera e da lì se ne va definitivamente. Lo compra tutto la Cina. E’ una ricchezza che in Italia non tornerà mai più. Non è più quindi il caso di un invasore cattivo, che strappa i denti d’oro al poveretto sotto minaccia della baionetta, ma è il cittadino stesso, di sua volontà, che dà via il suo oro per racimolare qualche centinaia di euro e pagarci le tasse sulla casa, con la paura di perdere anche quella. Questa dell’oro è veramente una cosa che fa venire da piangere. Non solo la nostra nazione perde ogni anno più di cento tonnellate d’oro come ci dice la fonte che ho sopra menzionato, ma lo fa soprattutto per pagare qualcosa di totalmente inutile, come le tasse, che se ne vanno via in buona parte sotto forma di interessi passivi sul debito pubblico e la finanza sfruttatrice. Sono quindi soldi che vanno a nutrire il parassita succhiasangue. Il nematomorfo assassino e straniero che detiene i nostri BTP e che estrae da noi, in modo usuraio la linfa vitale, che ci guida verso il “Compro Oro” e ci fa cedere il prezioso metallo.

· Lo sterminio della popolazione lo si ottiene coltivando la depressione e la paura. Gli italiani si suicidano al ritmo di 2 imprenditori al giorno e i sopravvissuti hanno ormai smesso di fare figli uccidendo quelli che sono disgraziatamente concepiti direttamente nel ventre delle madri, per paura di non farcela ad accudirli o solo per egoismo. E’ una massacro. Anche in questo caso, senza sparare un colpo.

Qui lo studio (un altro) sulla utilità della idrossiclorochina (HCQ)

Gli Stati Uniti hanno quasi 30 volte più morti per COVID-19 per popolazione rispetto ai paesi del terzo mondo che hanno promosso l’uso precoce dell’HCQ

Un’analisi dei tassi di mortalità COVID-19 del terzo mondo preparata da Bruce E Dale, PhD, Distinguished Professor dell’Università, Michigan State University e Mark A Howard, Doctor of Osteopathic Medicine:

…i paesi che avevano un uso precoce del farmaco avevano un tasso di mortalità inferiore del 79% rispetto ai paesi che avevano vietato l’uso del noto antimalarico