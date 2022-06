Biden: “G-7 vieterà le importazioni di oro russo” (…già sotto embargo da marzo)

Sono proprio idioti ? Perché moltiplicano i gesti vuoti?

Come spiega bene questo articolo di Zero Hedge, l’embargo sull’oro è già in corso da mesi nelle Borse specializzate occidentali – ma ovviamente sarà difficile convincere Cina e India o Arabia Saudita e sceicchi petroliferi a rinunciare a comprare l’oro russo quanto vogliono.

Dopo aver innescato un’iperinflazione dei prezzi del gas in Europa e costi energetici record in tutto il mondo con le sanzioni energetiche russe mal concepite e attuate che si sono ritorte contro in modo spettacolare, consentendo a Mosca di raccogliere profitti record dalle esportazioni di energia e a Cina e India di acquistare petrolio molto al di sotto dei prezzi spot lasciando gli Stati Uniti automobilisti che pagano prezzi record alla pompa, domenica l’amministratore di Biden insieme al G-7 ha annunciato che vieteranno le importazioni di oro russo per “imporre ulteriormente costi finanziari a Mosca per la sua invasione dell’Ucraina”.

Il divieto di importazione si applicherà per la prima volta all’oro che lascia la Russia verso i paesi del G-7 e sarà codificato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti martedì.

“Gli Stati Uniti hanno imposto costi senza precedenti a Putin per negargli le entrate di cui ha bisogno per finanziare la sua guerra contro l’Ucraina”, ha twittato Biden domenica, il primo giorno di un incontro del G7 in Germania; un annuncio formale è previsto più avanti durante il vertice.

“Insieme, il G7 annuncerà che vieteremo l’importazione di oro russo, un’importante esportazione che rende decine di miliardi di dollari per la Russia” , ha aggiunto.

l’impegno del G-7 segnerebbe una separazione totale tra la Russia e i due principali centri commerciali del mondo, Londra e New York, in gran parte un’escalation puramente simbolica.

“Quello che fa è formalizzare ciò che l’industria dell’oro ha già fatto comunque”, ha affermato Adrian Ash, capo della ricerca presso l’intermediazione BullionVault.

Ricordiamo che a marzo la LBMA, o London Bullion Market Association, ha rimosso le raffinerie d’oro russe dalla sua lista accreditata. Di conseguenza, le spedizioni tra la Russia e Londra sono crollate quasi a zero dall’invasione dell’Ucraina.

Inoltre, un ordine esecutivo firmato da Biden il 15 aprile proibisce esplicitamente agli americani di impegnarsi in transazioni legate all’oro che coinvolgono la banca centrale russa, il National Wealth Fund del paese o il suo ministero delle finanze.

Mentre le raffinerie in teoria potrebbero ancora importare direttamente oro russo, la maggior parte di loro ha giurato di farlo. L’associazione delle raffinerie svizzere, che domina il settore, ha negato che i suoi membri abbiano acquistato oro dalla Russia dopo che i dati commerciali hanno indicato che i metalli preziosi della nazione erano entrati nel paese.

Il punto di discussione ufficiale qui, incapsulato dall’outlet pro-Biden, The Hill , è che “sebbene non porti tanto denaro quanto energia, l’oro è una delle principali fonti di reddito per l’economia russa. Limitare le esportazioni alle economie del G7 lo farà causare più stress finanziario alla Russia mentre intraprende la guerra”.

Questo, ovviamente, non è corretto: i maggiori acquirenti di oro negli ultimi anni non sono stati i paesi del G7 (Stati Uniti, Francia, Canada, Germania, Giappone, Regno Unito e Italia), molti dei quali hanno ingenuamente venduto molto se non tutto il loro oro nel recente passato e hanno rifiutato o semplicemente non hanno i fondi per rifornirsi; invece gli acquisti sono stati tutti effettuati dalle banche centrali dei paesi in via di sviluppo (come India e Turchia , e ovviamente la Cina che però ha l’abitudine di rivelare il suo vero inventario di oro solo ogni decennio circa) che si sono preparate silenziosamente a fare ciò che la Russia sta facendo dedollarizzando e invece allocare il capitale in un’attività priva di controparte.

La Banca centrale di Russia non vende oro russo: se lo compra

Per quanto riguarda la Russia, la sua banca centrale è stata un compratore aggressivo di oro, non un venditore, e semmai la decisione di Biden renderà il mercato dell’oro solo l’ultimo a seguire l’esempio del petrolio e della biforcazione: più economico per gli amici russi e molto più costoso per nemici russi.

Tuttavia, The Hill ha ragione in quanto gli Stati Uniti ei loro alleati hanno cercato modi più creativi per punire la Russia per la guerra in Ucraina, che è recentemente entrata nel suo quinto mese. E mentre Biden ha annunciato ondate di sanzioni coordinate con gli alleati che vanno dalle sanzioni ai funzionari e agli oligarchi russi ai controlli sulle esportazioni alle sanzioni alle principali banche russe, finora il rublo russo, che Biden ha deriso volentieri a febbraio come “macerie”, da allora salito al massimo degli ultimi sette anni contro l’euro .

Nel frattempo, gli europei sono anche limitati in quello che possono fare a causa della loro dipendenza dalle importazioni di energia russe. I paesi europei hanno promesso di eliminare gradualmente il petrolio russo, ma non hanno adottato misure come gli Stati Uniti per farlo immediatamente perché semplicemente non possono. E il pensiero ironico è che mentre gli europei dovrebbero acquistare più oro per proteggere il potere d’acquisto delle loro valute prima dello tsunami della stampa di massa che arriverà quando inizierà la prossima recessione, ora si stanno volontariamente vietando di farlo.

Per quanto riguarda la “punizione” della Russia, ecco un grafico del saldo delle partite correnti USA vs Russia: indovina chi ha un avanzo record e chi un disavanzo record.

I funzionari dell’amministrazione Biden hanno anche preso in giro nuovi annunci per spremere la Russia prima del viaggio di Biden in Europa ed è possibile che ci saranno più annunci oltre al piano per vietare le importazioni di oro russo. Prevediamo che tutti si ritorceranno contro, soprattutto se Biden deciderà di prendere di mira anche altre esportazioni di metalli russi. Ricordiamo che, a differenza dell’oro, i flussi di altri metalli dalla Russia come rame, nichel e palladio sono continuati ininterrottamente poiché la Russia è semplicemente insostituibile in quelle catene di approvvigionamento e l’industria delle materie prime è alle prese con la gestione di una relazione di lunga data con un importante fornitore di materie prime del mondo.

Per quanto riguarda il prezzo dell’oro, cosa succede quando la seconda nazione mineraria più grande del mondo e una delle principali fonti di approvvigionamento viene tagliata fuori dal mercato occidentale…

… anche se è ancora consentito negoziare liberamente con il “resto del mondo”, che rappresenta circa l’80% della popolazione, e molto probabilmente aumenterà semplicemente le vendite in Cina e Medio Oriente, entrambi saranno felici continuare ad acquistare oro russo? Lo sapremo presto”.

E il tetto al prezzo del greggio tanto voluto da Draghi, il genio?

I tecnici del G7 stanno cercando di mettere a punto un accordo mondiale finalizzato ad impedire alla Russia la vendita di petrolio oltre un certo prezzo. C' è da convincere indiani e cinesi. Buona fortuna.https://t.co/dmlUzHzynP — Marco Bordoni (@bordoni_russia) June 26, 2022

Indiani e cinesi a cui Mosca vende già a prezzo di sconto.

#DiMaio: "Il price cap, è una battaglia che porteremo avanti e il presidente #Draghi continuerà a portare avanti. L'Ue deve essere ben consapevole che il costo dell'energia impatta sull'opinione pubblica in questo momento, impatta anche nella percezione di questa guerra". — Ultime Notizie (@ultimenotizie) June 25, 2022