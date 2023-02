Beppe Grillo, l’Anticipatore su incarico

Beppe Grillo lancia la Chiesa dell’Altrove: la nuova religione dell’Elevato

Annunciano i media e i social. Facciamola corta: in queste vesti, Grillo non è il comico, ma l’Anticipatore. E’ fin troppo facile ricordare che nel dicembre 2019 apparve con la mascherina in faccia, poche settimane dopo, fu fatta esplodere la “pandemia Covid”, l’immane Impostura che col terrorismo mediatico ha esercitato sulle popolazioni la più inaudita repressione e soppressione di libertà personali come delle garanzie costituzionali, isolamento, distanziamento, tracciamento con inoculazioni letali e invalidanti di massa e green pass obbligatorio, privazione dei salari di chi avendo capito non si volle sierare, con relativo additamento all’odio della masse – e contemporaneo deliberato dell’economia occidentale: insomma il totalitarismo più intrusivo visto prima nella storia, per di più condiviso, anzi reclamato dalle masse. Un incubo da cui non siamo usciti

Evidentemente a Grillo è stato assegnato il compito di anticipare con uno sberleffo derisorio qualcosa di grosso che sta per avvenire – che avverrà, che forse è già in corso. In questo caso, evidente per chi ha letto Solov’ev , l’instaurazione della Religione Generale Umanitaria e Transumana che sostituirà la religione universale di Cristo, come sua parodia e contraffazione – essendo la parodia e il ghigno rivelatori signatura diaboli.

Frattanto mi hanno girato questa notizia:

SAADIYAT ISLAND, Abu Dhabi ( ChurchMilitant.com ) – Il cardinale Michael Fitzgerald ha ospitato il primo servizio cattolico presso la Abrahamic Family House, un santuario interreligioso nato dal concordato di Papa Francesco ad Abu Dhabi con il leader sunnita Sheikh Ahmed al-Tayeb.

Parlando a nome di Papa Francesco all’inaugurazione della chiesa di San Francesco d’Assisi — la sezione cattolica del complesso che ospita una moschea e una sinagoga — Fitzgerald ha detto che si può dire che il santuario soddisfi la visione di Isaia di “una casa di preghiera per tutti i popoli .”

“Il culto ci apre agli altri, instillando in noi una cura per la giustizia, incoraggiandoci ad agire con integrità”, ha sottolineato domenica il porporato. “Non possiamo veramente pregare Dio senza ricordare gli altri membri della famiglia abramitica, e anche della famiglia umana”.

Chiunque abbia letto Solovev sa cosa significa:

Verso la religione universale?

Mentre cattolici, musulmani ed ebrei hanno lodato il santuario interreligioso, centinaia di cristiani evangelici e musulmani ortodossi hanno condannato il nuovo tempio come “abominio della desolazione” e “quartier generale massonico per la religione unica mondiale”.

Il predicatore salafita Sheikh Al-Imām Ahmad Musa Jibril, con sede nel Michigan, ha denunciato la “nuova religione cocktail creata dall’uomo” chiamata “religione abramitica”, “usata per coprire il veleno del kufr [termine dispregiativo per “miscredente”] e dell’interreligiosità”.

Grillo annuncia qualcosa di grande e malvagio che sta per succedere. Cosa?

Su Telegram, un “Asaf” aggiunge importanti indizi:

“La A che giganteggia sul sito della nuova “chiesa” grillina si presenta come una antenna e ricorda anche in modo palese il compasso massonico. “In principio fu la Rivelazione”, esordisce il menestrello. Poi vennero gli Elevati (Illuminati) per correggere gli errori degli uomini che pongono la Terra al centro dell’universo e che “travolsero piante e animali e si misero al centro della Natura” (ecologismo). Siccome “Tutte le religioni dell’uomo caddero nell’errore”, ecco l’Altrove, che è la “vera” religione massonica, di cui le altre non sono che rappresentazioni erronee. Di qui, ecco “La Chiesa dell’Altrove [che] è formata dalla comunità dei suoi fedeli ed è aperta a tutti. Nel pianeta Terra è stata costituita dall’Elevato, nel suo giardino, a mezzogiorno del solstizio d’inverno dell’anno 2022 dell’Era Volgare.” Da notare la data: solstizio d’inverno dell’anno 2022 dell’Era Volgare. La concezione del tempo è pagana, lontana dal cristianesimo. Allo stesso tempo sembra quasi dire che il tempo del cristianesimo sia finito per dar inizio ad un nuovo tempo (quello dell’anticristo?).

Circa la struttura del nuovo ordine religioso, scrive il Nostro: “Il Ministero dell’Altrove è formato dagli Altrovatar, che presiedono le leggi, l’apostolato e l’amministrazione della Chiesa dell’Altrove nel pianeta Terra. Gli Altrovatar sono nominati e deposti dall’Elevato, e a loro volta nominano l’Elevato. Gli Altrovatar nominano, d’intesa con l’Elevato, gli addetti al Ministero dell’Altrove.”

Le idee esposte dal Grillo – prosegue “Asaf” – non sono per nulla originali, ma rispondono alle dottrine di certi “club nascosti”. Mi ritorna alla mente un libro che reputo fondamentale per capire quello che sta succedendo dietro le quinte. Si tratta de “Il futuro di Homo Sapiens” di Giuliano Di Bernardo, filosofo e massone italiano, ex Gran maestro del Grande Oriente d’Italia dal 1990 al 1993. Nel suo libro, il filosofo pregusta l’avvento di un unico governo mondiale guidato da quello che lui chiama l’«Uno-dio» (Elevato?). In questo nuovo “mondo paradisiaco”, per l’ex Gran maestro del Grande Oriente d’Italia, esisteranno uomini-dèi (Elevati) e uomini-uomini (inutili mangiatori), dove questi ultimi saranno asserviti totalmente all’Uno-dio e alla sua stretta cerchia di saggi, grazie all’intelligenza artificiale e alle emergenze pandemiche. Vi riporto alcuni passaggi significativi:

“Le tecnologie connesse con l’intelligenza artificiale, la comunicazione 5G (e successivi) e Internet conferiscono, a coloro che ne hanno il controllo, un immenso potere. Quando il potere tecnologico sarà asservito a quello politico, chi governa la politica potrà farne un uso incondizionato per la realizzazione dei suoi fini”. (p. 12)

“La Cina detiene la tecnologia del 5G, che la pone non solo in una posizione di privilegio e di dominio rispetto agli altri paesi, ma è anche un formidabile strumento per il controllo sociale. Coloro che detengono il potere hanno, inoltre, l’esclusivo uso delle innovazioni scientifiche e tecnologiche. I governanti cinesi hanno dimostrato che l’ideologia capitalistica della crescita economica può attecchire anche in un paese la cui forma di governo è dittatoriale. La conseguenza di ciò è che il trinomio <liberalismo-capitalismo-democrazia> viene infranto e la democrazia non appare più come l’unica forma di governo che lo sorregge. Il capitalismo è così svincolato dal trinomio e assurge a strumento che può essere usato in ogni forma di governo. Ciò significa che, anche se nel futuro il liberalismo e la democrazia cessassero di esistere, il capitalismo potrebbe sopravvivere loro. Si tratta di vedere, a quel punto, se il capitalismo sarà funzionale alla società globale”. (p.15)

“Solo il governo dell’Uno può controllare, in maniera efficace e totale, le azioni degli individui nella società. Per fare ciò, ha a sua disposizione potenti strumenti tecnologici, come l’intelligenza artificiale, internet e la rete di comunicazione del 5G. Il Covid-19 è stato l’occasione per far conoscere a noi occidentali come viene esercitato il controllo sociale in Cina. È sufficiente un esempio. Quando un individuo risulta positivo al virus, le autorità sanitarie possono entrare nel suo cellulare e tracciare i suoi movimenti. Se è stato su un treno, si individuano tutti coloro che hanno viaggiato con lui e s’impone loro la quarantena. E così via. Per esercitare il controllo sociale, la Cina non ha bisogno del sostegno di altri poteri, come quello delle religioni. La scienza e le sue applicazioni tecnologiche le forniranno tutto ciò di cui essa ha bisogno per raggiungere lo scopo”. (p. 96)

“L’Uno e il Consiglio di saggi deterranno il potere assoluto. Di conseguenza, non avranno bisogno di altri poteri per governare il mondo. Il potere assoluto dell’Uno farà di lui un dio. I poteri attribuiti nel passato alla divinità ora appartengono a lui. Con una differenza fondamentale. Il dio delle religioni (principalmente monoteiste) era un’entità potente, ma inventata. Con i suoi attributi, egli non interveniva nella storia dell’uomo. L’Uno-dio, viceversa, è un essere concreto, che opera nella storia, decidendo il destino degli uomini. Non tutti gli uomini saranno dèi, ma solo una ristretta cerchia. Sarà abissale il distacco tra gli uomini dèi e gli uomini-uomini. Quale sarà la sua visione della vita? In base a quali principi egli governerà il mondo? Dopo aver eliminato la religione in quanto irrilevante, egli dovrebbe ispirarsi alle regole di un’etica universale. L’etica universale potrebbe avere un fondamento esoterico e iniziatico”. (p. 112)

Quello che Di Bernardo delinea nelle ultime righe è letteralmente “l’uomo di iniquità, il figlio della perdizione, colui che si contrappone e s’innalza sopra ogni essere che viene detto Dio o è oggetto di culto, fino a sedersi nel tempio di Dio, additando come Dio se stesso”. E con piena consapevolezza che sta citando San Paolo,Seconda Tessalonicesi, perché il massone conosce bene i testi.

Se l’evento che Grillo annunciò con la mascherina è stato la colossale rovina che sappiamo imposta al genere umano, quanto sarà grosso l’evento che anticipa ora? Quanta sofferenza imporrà all’umanità per insrtaurare la Religione Generale?