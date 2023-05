BBC: “il cambiamento climatico è troppo importante per essere lasciato alle scelte personali”

Ci promettono la dittatura senza infingimenti

Tutti dovranno abbassare il proprio tenore di vita di oltre il 75%

Qui sotto l’articolo di Mark Jetfovich che denuncia il gioco dell’emittente anglo:

Un recente pezzo della serie “Future World” della BBC celebra persone che hanno scelto di vivere uno “stile di vita a bassissime emissioni di carbonio” (sic). Hanno preso una decisione consapevole e individuale per ridurre la propria impronta di carbonio personale al di sotto di 2 tonnellate metriche all’anno.

Esibiscono daticome questi: In tutto il mondo sviluppato, la produzione di carbonio pro capite varia da 4,46 (Francia) al Canada, che è il più alto a 15,43.

Tramite GlobalEconomy.com

L’articolo parla delle sfide personali legate al vivere uno stile di vita a bassissime emissioni di carbonio. Secondo il pezzo, 2 tonnellate all’anno sono anche circa la metà della produzione di una singola auto a gas negli Stati Uniti, quindi il primo passo per qualsiasi americano (o canadese) che volesse farlo, dovrebbe iniziare abbandonando le proprie auto .

Altri comportamenti che muovono l’ago sarebbero: seguire una dieta a base vegetale, acquistare energia verde e rinunciare a un viaggio di andata e ritorno transatlantico all’anno.

In termini di quale livello di emissioni personali di CO2 consente di svolgere il lavoro “per il clima”, le stime variano. Mentre il numero di 2 tonnellate era in qualche modo arbitrario, ci sono altri think tank focalizzati sul clima che ritengono che il numero debba essere di 1,4 tonnellate di C02 per persona entro il 2040 e di 0,7 entro il 2050.

L’errore della produzione pro-capite

Cominciamo dall’impronta di carbonio “eccessiva” del Canada – se guardiamo a una metrica che significa davvero qualsiasi cosa – la produzione totale di CO2 – il Canada è fondamentalmente un errore di arrotondamento al più grande emettitore del mondo, la Cina.

Con una temperatura media annuale compresa tra -4 e -5°C , il Canada è anche la nazione più fredda del G7. I poveri canadesi non vorrebbero morire congelati, anche se ciò significa emettere CO2 per riscaldarsi. Vale anche la pena notare che molti più esseri umani vengono uccisi ogni anno dal freddo (17,7 milioni all’anno, in media) che dal troppo caldo (2,2 milioni all’anno), circa 8 volte.

Ecco il punto: tutti devono conformarsi

Mentre il timbro generale del pezzo elogia la protagonista della storia (un’addetta alle comunicazioni presso un’organizzazione no-profit per il clima, uma fanatica di Ultima Generazione insomma) per la sua decisione di fare questa scelta di vita, cosparsa di riferimenti casuali e ambigui a dove sta andando tutto questo:

Lo stile di vita a bassissime emissioni di carbonio non è solo per chi è attento all’ambiente, deve esserlo per tutti. Oppure non funzionerà…



“Che aspetto hanno stili di vita veramente a basse emissioni di carbonio – e possono davvero essere raggiunti solo con una scelta personale? “ lamenta l’articolo.

Ebbene, se la risposta è “no”, significa che lo stile di vita a bassissime emissioni di CO2 deve essere attuato da tutti. Il modo in cui lo facciamo è una questione di “cambiamento sia individuale che sistemico”. Per cambiamento di sistema si intende questo

“con le giuste politiche, infrastrutture e tecnologie in atto per consentire cambiamenti ai nostri stili di vita e comportamenti, possiamo ridurre sostanzialmente le emissioni complessive di gas serra entro il 2050… Nei paesi più ricchi, ciò significa orientarsi verso uno stile di vita a emissioni di carbonio molto più basse per la maggior parte delle persone. Ma i cambiamenti per arrivarci non sono necessariamente dolorosi o addirittura negativi. Ad esempio, la ricerca ha dimostrato che buoni servizi pubblici consentono un maggiore benessere con un minore consumo di energia.

Se leggi tra le righe ne vediamo le implicazioni. Fondamentalmente significa che uno stile di vita a bassissime emissioni di carbonio deve essere realizzato attraverso cambiamenti sistemici, politiche governative e servizi pubblici massicciamente ampliati – o detto diversamente, aumentando la dipendenza dallo Stato per la mobilità.

Le infrastrutture private, come le automobili, dovranno diventare un ricordo del passato:

Un cambiamento importante sarebbe quello di cambiare il modo in cui ci muoviamo. Akenji immagina una combinazione di trasporto pubblico insieme a sistemi di micro-mobilità (come scooter elettrici e droni) che rendano efficiente ed efficace il raggiungimento da parte delle persone. Le auto private, con le loro enormi emissioni e i sedili spesso vuoti, sarebbero in gran parte un ricordo del passato, dice, e i parcheggi convertiti in spazi pubblici verdi dove le persone vanno a giocare, rilassarsi o fare esercizio.

Il dilemma del culto del clima

Su nessun altro tema parte troviamo il tipo di consenso obbligatorio richiesto come con la cosiddetta crisi climatica. Fortunatamente stiamo sentendo da un numero crescente di scienziati che non c’è crisi e le cui voci si fanno più forti anche di fronte al “controllo dei fatti” dei media aziendali e ad altri venti contrari del controllo narrativo.

Doomberg scherza spesso sul fatto che il proprio tenore di vita può essere misurato da quanta energia ci si può permettere di sprecare. Forse un po’ disinvolto, ma lo usa per ribadire il punto che l’ energia è vita (anche la sua frase, vedi questo thread Tweet che approfondisce il perché).

Sarà possubile imporre alla Cina la riduzione del tenore di vita e il divieto di costruire le nuove centarli a carbinem che crea a ritmo accelerato?

Via Forbes

Buona fortuna.

Questi obblighi e divieti sono palesemente attuati per gli eropeie e gli americani.

Per le persone che credono alla narrativa dell’emergenza climatica, abbiamo visto ciò induce una sorta di eco-ansia psicotica, che il sistema sa sfruttare magistralmente. I ricercatori e gli attivisti del clima sono sensibili a questo dilemma e hanno creato una parola per questo , “solastalgia”,

“la condizione di sentirsi soli, insicuri e impotenti a causa degli intensi cambiamenti nel proprio ambiente immediato, che possono essere causati dagli impatti acuti (es. inondazioni e incendi) del cambiamento climatico, il degrado cronico dei luoghi causato dal cambiamento climatico (es. , innalzamento del livello del mare) ( Galway, Beery, Jones-Casey, & Tasala, 2019 ) o dall’attività umana (es. estrazione mineraria, deforestazione) ( Albrecht et al., 2007 , Galway et al., 2019 ). Solastalgia non è nostalgia, perché non è nostalgia di un luogo da cui ci si è trasferiti, piuttosto è sofferenza del cambiamento e mancanza di controllo su di esso ( Albrecht et al., 2007 ).”

Se ciò non bastasse, affrontano anche la dissonanza cognitiva sulla propria impronta di carbonio: non tutti, nemmeno molti, di coloro che sono coinvolti nella lotta per il cambiamento climatico vivono loro stessi stili di vita a bassissime emissioni di carbonio, e questo li provoca in colpa per l’ ambiente . In questo documento ampiamente citato sull’argomento, 17 intervistati sono stati intervistati sui loro meccanismi di coping intorno alle “sindromi “psicoterratiche” emergenti come l’eco-ansia, l’eco-colpa e l’eco-dolore” , erano:

Hanno riportato sentimenti di impotenza, insensatezza, che moriremo tutti, sensi di colpa per i viaggi, sensi di colpa per le proprie impronte di carbonio, conflitto con la famiglia per la consapevolezza ecologica, l’elenco potrebbe continuare, ma ampiamente riassunto come

Responsabilità profetica individuale e Autocritica, autoesame, autocolpa… La responsabilità profetica individuale includeva l’improvviso riconoscimento da parte dei partecipanti dell’impatto ambientale dell’umanità o del proprio, che è stato spesso descritto come un fardello insopportabile. L’abbiamo definito profetico perché i partecipanti hanno riferito di essersi resi conto di saperne di più sull’argomento rispetto ad altre persone, il che li ha fatti sentire responsabili di illuminare gli altri o ha evocato il desiderio di rendere gli altri consapevoli del danno o del disastro imminente perché altrimenti non ci sarebbe modifica.

Fondamentalmente, le ansie affrontate da queste persone sono indicative della condizione umana stessa: tutti noi abbiamo intuizioni uniche nel mondo – e se siamo introspettivi e genuinamente curiosi – diventiamo in sintonia con i problemi del sistema che sentiamo di dover affrontare. Tutti i Bitcoiner comprendono la massima “Fix the Money / Fix the World”. Ma l’approccio alle persone che mangiano arance è nettamente diverso dall’eco-predicazione.

Sono soprattutto gli eco-ansiosi, i collettivisti ei marxisti a ritenere critico, anzi necessario, che il mondo intero si conformi alla stessa visione del mondo “per salvare l’umanità”. È il complesso del messia da manuale e il narcisismo (vedi Deconstructing Wokethink )

Armi “eco-colpevolezzizzazione”



Questa eco-ansia è così acuta che molti pensano che sia nobile e giusto che la struttura della società stessa debba essere modificata per adattarsi alla loro visione del mondo. Ci sono documenti accademici sull’uso dell’eco-colpa per motivare comportamenti rispettosi dell’ambiente (“eco-shaming”). In The Bitcoin Capitalist abbiamo coperto le “Nudge Units” del Regno Unito che utilizzano le operazioni di influenza dei social media per condizionare i comportamenti.

Ce n’è persino un Ross Mittiga, professore di Teoria politica all’Università Cattolica del Cile e socialista democratico (ovviamente) che sostiene la legittimità politica dell’autoritarismo al punto che i candidati politici devono “superare una cartina di tornasole climatica”. prima di essere autorizzati a candidarsi e persino ribaltare le precedenti politiche guidate democraticamente se ritenute dannose per il clima:

“I governi potrebbero anche legittimamente limitare alcune istituzioni e processi democratici nella misura in cui questi riguardano la promulgazione o l’attuazione della politica ambientale. Ciò potrebbe comportare l’imposizione di una cartina di tornasole climatica a coloro che cercano una carica pubblica , squalificando chiunque abbia legami significativi (relazionali o finanziari) con industrie che danneggiano il clima o una storia di negazionismo climatico . Più fortemente, i governi possono istituire istituzioni in grado di ribaltare precedenti decisioni democratiche (espresse, ad esempio, in referendum popolari o plebisciti) contro l’attuazione di tasse sul carbonio o altre politiche climatiche necessarie.

In futuro sarà molto più costoso essere liberi

Questo tamburo per il collettivismo climatico peggiorerà. Mentre è incoraggiante vedere più realtà iniettata nella conversazione – e eco-messia che si screditano sempre più attraverso i loro stili di vita di consumo cospicuo – ampie fasce della popolazione stanno comprando questa storia con la lenza e la zavorra, e mentre entra in gioco il globalismo in fase avanzata nella sua fase finale, ci aspettiamo che i responsabili politici diventino più disperati e draconiani.

I sistemi di quote di carbonio personali e l’adozione di massa saranno guidati attraverso l’UBI consegnato sui binari dei sistemi di credito sociale e dell’ID digitale.

Ecco a cosa serviva il Green Pass: ad abituarci al servaggio.

COVID è stato una manna dal cielo per coloro che cercavano di creare un precedente per e meccanismi di credito sociale prototipi attraverso passaporti vaccinali et al. F

Ciò non precluderà loro di provarci, tuttavia, e ci sono ancora molti che pensano che #CovidsNotOver vogliano #BringBackMasks che saranno fin troppo ansiosi di vedere le loro vite mediate e gamificate tramite i loro smartphone e ridurre drasticamente il loro stile di vita per “salvare il clima”.

L’autore ignora che la dittatura climatica, lungi dall’essere lasciata alle scelte personali, è già imposta d’autorità – e da autorità molto vicine a noi:

Milano – la Sinistra Vogue appieda i poveri

Il sindaco Sala punisce, multa e appieda i milanesi poveri, quelli che non s posono eprmettere un’auto nuova ed elettrica. Su disposizioni ricevute “in alto”, la Sinistra Vogue sta ponendo le basi per la “Città 15 minuti” che ci confinerà nella zona ristretta a noi assegnata, dalla quale non potremo uscire che due volte l’anno, come stanno già realizzando in Gran Bretagna.

La UE ci aiuterà a ridurre il consumo della plastica con le sue direttive:

L’insalata in busta e i cestini di fragole potrebbero sparire? Lo stop Ue a confezioni sotto 1,5 chili L’allarme Coldiretti a Tuttofood: il regolamento sugli imballaggi della Ue rischia di cancellare l’insalata in busta, i cestini di fragole, le confezioni di pomodorini, le arance in rete. E anche le magnum di vino per l’obbligo di riduzione di peso delle bottiglie www.corriere.it

Qui rammentiamo le cose di cui ci priveranno per risparmiare i combustibili fossili:

E’questo il furuto che ci promettono.. Anzi, il futuro è già qui.